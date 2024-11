Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente a cominciare dal possibile ruolo di Kushner, marito della figlia di Donald Trump, come mediatore nello stesso conflitto. Intanto un raid dell’esercito israeliano nell’est del Libano ha causato la morte di 12 persone. L’attacco è stato portato contro il centro della protezione civile che si trova nelle vicinanze di Baalbek. Secondo quanto riferito dalla protezione civile tra le vittime accertate, cinque sono soccorritori. Nello stesso tempo l’Onu ha segnalato che le forze dell’esercito israeliano, nelle loro azioni in Cisgiordania stanno continuando a usare tattiche di guerra che superano gli standard rappresentati dalle “misure di sicurezza”.

Terremoto oggi Bolzano M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Potenza

Un altro raid ha colpito una zona della capitale siriana, Damasco. Da Hamas è arrivata una dichiarazione di un alto funzionario, riguardo al cessate il fuoco a Gaza, nella quale si è detto pronto, richiedendo però una pressione su Israele da parte del neo eletto presidente Usa, Donald Trump.

Ultime notizie, scontri in piazza

Centinaia di studenti sono scesi in piazza nella giornata di ieri, venerdì 15 novembre 2024, per la manifestazione della scuola pro Palestina e non sono mancate le tensioni. Come riferito da TgCom24.it, a Torino si sono vissuti momenti di violenza dopo che un ordigno artigianale è stato fatto esplodere in piazza Castello, facendo finire 15 agenti al proprio soccorso visto che la stessa bomba, deflagrando, avrebbe rilasciato delle sostanze urticanti.

Giornata Nazionale della Colletta 2024 con Banco Alimentare/ Diretta e come funziona: il gesto di Mattarella

Durante le proteste alcuni ragazzi hanno poi bruciato un fantoccio con le sembianze del ministro dell’istruzione Valditara, per poi danneggiare anche due fast food. Nel corso degli scontri fra studenti e polizia si sono verificati anche lanci di uova e di petardi sempre all’indirizzo delle autorità, prima che il corteo si chiudesse a Palazzo Nuovo senza comunque il verificarsi di ulteriori tensioni. Da segnalare che diversi edifici pubblici di Torino erano stati chiusi, poi riaperti dopo che la protesta studentesca è andata esaurendosi.

Ultime notizie, morta una bimba di 18 mesi

Dramma in Toscana dove una bimba di soli 18 mesi è morta, per motivi ancora non proprio chiari. Come riferito da RaiNews attraverso il proprio sito web, la piccola era stata ricoverata in ospedale e quindi trasferita con la massima urgenza a Massa, dove è appunto deceduta. Sulla vicenda, come specifica il quotidiano La Nazione, sta indagando la Procura di Massa Carrara per cercare di comprendere se vi siano delle responsabilità sul decesso, e l’autopsia darà una grande mano in tal senso, visto che stabilirà con certezza le cause di morte.

COLLETTA ALIMENTARE/ La riscoperta della solidarietà che aiuta anche i giovani

La bimba di 18 mesi sarebbe stata portata in ospedale prima a Siena, dove i genitori si sarebbero recati due volte, visto che ad un primo accesso la piccola sarebbe stata dimessa dopo alcuni accertamenti, dopo di che ci sarebbe stato un secondo accesso visto che la piccola non guariva, e alla fine è arrivato appunto il trasferimento in un secondo ospedale ma ormai la situazione era irrimediabilmente compromessa.

Ultime notizie, l’omicidio di Silvana La Rocca

Svolta per quanto riguarda l’omicidio di Silvana La Rocca, 73enne che è stata rinvenuta senza vita giovedì sera in quel di Marina di Leporano, in provincia di Taranto. Per la vicenda è stato fermato il figlio di anni 46, prima rintracciato dai carabinieri e poi portato in caserma per l’interrogatorio.

L’uomo avrebbe fornito delle risposte non proprio convincenti dopo di che avrebbe confessato l’omicidio. Ha infatti spiegato di aver accoltellato la mamma dopo una lite dopo di che sarebbe scappato. Ora si trova agli arresti con le gravissime accuse di omicidio volontario e rischia di passare gran parte della sua vita dietro le sbarre. La donna, una insegnante in pensione, viveva a Taranto da sola e aveva due figli: il marito era morto all’Ilva dopo un incidente sul lavoro nel 2002.

Ultime notizie, tagliate dall’Unione Europea le stime sul Pil italiano

La Commissione Europea ha tagliato le stime sul pil italiano fatte dal governo Meloni, con gli obiettivi che erano stati fissati che appaiono ormai fuori portata. Secondo la Commissione di Bruxelles il Pil del nostro Paese quest’anno chiuderà con un incremento dello 0,7%, mentre nell’anno prossimo l’incremento sarà pari all’1%. In particolare a dare una impronta negativa sono stati i numeri relativi al terzo trimestre dell’anno, che hanno visto una crescita pari allo 0%.

I numeri della Commissione parlano anche di un andamento negativo per quanto riguarda la Germania, mentre la Spagna sta correndo. In generale la crescita a livello europeo sarà modesta per il 2024 ed anche per il 2025. L’estate ha di fatto congelato il Pil del nostro Paese con una diminuzione dei consumi e la contemporanea fermata da parte dell’industria.

Ultime notizie, la guerra tra Ucraina e Russia

Un attacco portato con droni su Odessa ha causato la morte di una donna. Secondo il servizio aeronautico ucraino potrebbe essere possibile una riapertura parziale e graduale al traffico dell’aeroporto di Leopoli, che tornerebbe così ad essere la prima città con aeroporto funzionante. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa Reuters che lo ha scritto sul suo sito.

In una telefonata avvenuta oggi tra Olaf Scholz a Vladimir Putin, il cancelliere tedesco ha chiesto al presidente russo a ritirare le truppe e porre fine alla guerra con l’Ucraina. Nella stessa telefonata Scholz ha sottolineato il sostegno del suo Paese all’Ucraina per quanto sarà necessario ed ha chiarito che la presenza sul territorio del conflitto di truppe della Corea del Nord rappresenta una “escalation” dello stesso.