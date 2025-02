Nella giornata ieri sono arrivate le ultime notizie in merito ad un rinvio “non quantificato”, da parte di Hamas, per quanto riguarda il rilascio degli ostaggi israeliani. Il rilascio del prossimo gruppo era previsto per sabato 15 febbraio, e, secondo Hamas, è dovuto alle violazioni dell’accordo commesse da Israele.

Da parte degli israeliani si è subito parlato di una violazione degli accordi e il ministro della difesa ha messo in allarme l’esercito, per una possibile ripresa della guerra nella Striscia di Gaza. Katz ha comunicato di aver chiesto all’esercito di prepararsi nel massimo stato di allerta. Infine da segnalare le nuove dichiarazioni di Trump: “Nel mio piano i palestinesi non tornano a Gaza”.

Ultime notizie, l’omicidio di Johanna Nataly

Sembra aggravarsi sempre di più la posizione di Pablo Gonzalez, l’uomo attualmente in carcere accusato di aver ucciso la 40enne Johanna Nataly. Secondo quanto emerso nella giornata di ieri, lo stesso era pronto a lasciare l’Italia per partire per Lisbona. Lo riferisce il giudice per le indagini preliminari, Anna Calabi, convalidando l’arresto nei confronti dello stesso salvadoregno.

Stando al gip l’uomo avrebbe agito con lucidità, uccidendo la sua compagna per poi sbarazzarsi del suo cadavere, molto probabilmente trasportandolo in auto in un trolley per poi gettare il corpo nel fiume Adda. La stessa Calabi ha fatto sapere che Gonzalez avrebbe riferito di aver ammazzato la moglie in maniera involontaria durante un gioco erotico, ma gli inquirenti non sembrerebbero credere a questa versione. L’uomo ha comunque ammesso l’omicidio e di aver occultato il cadavere della donna, nonostante fino a pochi giorni fa negasse ogni accusa: a incastrare l’uomo è stata la telecamere di sicurezza del suo palazzo, nonché i sospetti per aver denunciato la scomparsa solo una settimana dopo la sparizione di Johanna.

Ultime notizie, inizia il Festival di Sanremo 2025

Scatta oggi il Festival di Sanremo 2025 e ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, con Carlo Conti affiancato dai due co-conduttori della prima serata, leggasi Antonella Clerici e Gerry Scotti. I primi ospiti saranno Jovanotti, nonché Noa e Mira Awad che duetteranno sulle note della mitica Imagine di John Lennon.

Carlo Conti ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi, dicendo che lo avrebbe chiaramente invitato qualora fosse stato ancora in vita (ricordiamo che è scomparso nel 2018). Conti ha definito la Clerici una sorella e Scotti un fratello, ed ha anticipato che durante il suo Festival non ci saranno monologhi ma solamente dei messaggi che saranno molto potenti, come ad esempio l’esibizione di Noa e Mira che sarà un forte no alla guerra.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Nella giornata di ieri Ucraina e Russia sono tornate a parlare della possibile pace dopo il conflitto scattato a febbraio di tre anni fa. Zelensky ha spiegato che si dice pronto a negoziare con Mosca ma solo se dovesse ricevere garanzia dagli Stati Uniti e dall’Europa, chiedendo quindi a Usa e UE di non abbandonare Kiev.

Secondo Zelensky, congelando il conflitto si verificheranno nuove aggressioni, definendola quindi una sconfitta per tutti. Poco dopo sono arrivate anche le parole del viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, spiegando che Putin sarebbe pronto a negoziare la pace fin da subito se tutte le sue condizioni verranno rispettate. Ha inoltre voluto elogiare il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per aver manifestato interesse verso la Russia, dicendo che Mosca è pronta la dialogo ma se lo stesso sarà “su basi paritarie”.

Ultime notizie, morto suicida a Milano Alex Benedettia

Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, si è tolto la vita nel pomeriggio di ieri, gettandosi nel vuoto mentre si trovava nel suo ufficio di Via Turati a Milano. Un gesto estremo che nessuno dell’ambiente si aspettava e che ha lasciato attoniti quanti lo conoscevano. Alex Benedetti aveva 53 anni ed era originario di Udine e prima di dirigere l’emittente radiofonica aveva lavorato anche come dj. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che stanno svolgendo le indagini sull’accaduto, ed anche gli uomini della polizia scientifica.

Nel suo ufficio è stato trovato un biglietto scritto da lui e non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto estremo. Ad ulteriore testimonianza esistono anche delle riprese delle telecamere di sicurezza.

Ultime notizie, nuovo decreto per i centri migranti in Albania

Dopo il flop dei centri albanesi, per aggirare l’ostacolo posto dai giudici alla norma varata dal governo, si sta pensando di trasformare questi stessi centri in Cpr, trasferendo gli immigrati irregolari che si trovano già in Italia e sui quali è già stato emesso un decreto per la loro espulsione.

L’intenzione di effettuare questa modifica da parte dell’esecutivo è stata, secondo quanto comunicato da diversi quotidiani, già presa in esame dall’esecutivo, che in questo modo aggirerebbe l’ostacolo, provando nello stesso tempo ad anticipare la nuova direttiva che sarà emessa dall’Unione Europea.

Ultime notizie, tragedia in una scuola di Cremona

Luca Barba, un 14enne che stava facendo ginnastica in una palestra scolastica a Cremona, nell’Istituto Torriani, si è sentito male e accasciato in terra. I soccorsi sono stati immediati ma non sono riusciti a salvare il ragazzo che è morto dopo essere stato caricato sull’autoambulanza che lo stava trasportando in ospedale. Le indagini sulla morte del ragazzo sono in corso e la preside dell’istituto scolastico ha dichiarato che tutti i presenti sono ancora sconvolti per l’accaduto.

Ultime notizie, arrestato l’autista di un furgone che ha provocato un incidente mortale

Un incidente stradale, avvenuto nella giornata di domenica ha provocato la morte del 40enne Marco Contessi, che recentemente era diventato padre del terzo figlio, e il ferimento, in modo gravissimo, della sua compagna.

L’incidente è avvenuto a Marone, in provincia di Brescia, all’interno della galleria Colpiano, sulla s.p. 510, e per questo le forze dell’ordine hanno arrestato l’autista 26enne di un furgone che stava guidando il mezzo senza patente e dopo aver assunto una quantità di droga. L’impatto tra l’autovettura della vittima ed il furgone è stato provocato da un sorpasso azzardato effettuato dall’autista di quest’ultimo.