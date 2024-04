Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Medioriente: Israele e Hamas trattano tregua e rilascio ostaggi

Mentre Hamas ha aggiornato le cifre delle vittime palestinesi che sono ad oggi 34.356, Israele sta ammassando numerosi tank e mezzi blindati al valico che porta alla città di Rafah, con la possibilità di sferrare un attacco di terra. Sempre contro la stessa città si è verificato un raid aereo da parte di Israele, che ha colpito alcune strutture ospedaliere causando 5 vittime tra i palestinesi.

Intanto gli Houthi hanno rivendicato l’attacco portato contro una nave, la Msc Darwin battente bandiera israeliana, mentre stava transitando nel Golfo di Aden. L’accordo per gli ostaggi sembra in fase di definizione da parte dell’Egitto, che fa da mediatore, ma il numero totale sembra sia ridotto a 33. L’Italia, come altri paesi del G7 sta facendo, secondo Tajani, il massimo per evitare attacchi contro Rafah.

Ultime notizie, 18enne ucciso a Milano a colpi di pistola

Un 18enne di origini slave, Johnny Sulejmanovic, è stato ucciso a colpi di pistola nella giornata di ieri in quel di Milano. L’omicidio è avvenuto nella notte fra il 25 e il 26 aprile, in quel di via Varsavia, non troppo lontano dall’Ortomercato. Secondo quanto ricostruito il ragazzo era a bordo di un furgone quando è stato avvicinato da alcuni uomini che l’hanno pestato per poi colpirlo bruciapelo, quasi come se fosse un’esecuzione o comunque una spedizione punitiva.

Quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato il 18enne era già in condizione disperate ed è poi morto poco dopo al Policlinico. Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, ha descritto la vicenda come “il più grave episodio di una situazione di illegalità e degrado presente da anni in zona Ortomercato. Sono anni che i residenti esasperati segnalano le problematiche – aggiunge -. Oltre al cimitero di auto bruciate e rubate in via Bonfadini, all’entrata del campo nomadi di origine abruzzese e a fianco del mercato ortofrutticolo, in via Varsavia è presente da tempo un camping per carovane rom di origine balcanica”.

Ultime notizie, arrestato Garry Kasparov, ex campione russo di scacchi

Il campione del mondo di scacchi e cofondatore di FRF, Free Russia Formum, Garry Kasparov, è stato arrestato dal tribunale cittadino di Syktyvkar, in Russia, accusato di “comunità terroristica”, di finanziare “attività terroristiche” e di aver pubblicamente incitato al terrorismo, così come scrive SkyTg24.it citando media russi e ucraini.

L’arresto è avvenuto in contumacia così come quello di altri attivisti leggasi Yevgeniya Chirikova, ex direttore esecutivo del movimento di solidarietà russo Ivan Tyutrin e l’ex deputato Gennady Gudkov. Kasparov, 61 anni, e campione del mondo di scacchi per 15 anni dal 1985 al 2000, era scappato dalla Russia undici anni fa, nel 2013, e si trova attualmente a New York. Nel 2016 ha co-fondato l’Frf insieme all’attivista Ivan Tyutrin, e all’inizio di quest’anno era stato aggiunto da Mosca alla lista di “terroristi ed estremisti”.

Ultime notizie, incontro fra Xi Jinping e Antony Blinken

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro fra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il presidente della Cina, Xi Jinping. Per l’occasione, come si legge su TgCom24.it, il presidente cinese Xi Jinping ha spiegato che i due Paesi dovrebbero essere “partner, non rivali” aggiungendo che ci sono ancora una “serie di questioni” da rivolvere nelle relazioni, così come fanno sapere i media statali cinesi.

Stando a quanto fatto sapere dall’emittente statale Cctv “C’è ancora spazio per ulteriori sforzi”. Blinken ha invece spiegato di sperare “in qualche progresso sulle questioni concordate dai nostri presidenti”. Mentre il ministero degli Esteri cinese Wang Yi ha replicato che le relazioni Cina-Usa “stanno cominciando a stabilizzarsi”, rimarcando però di vedere “allo stesso tempo che i fattori negativi nel rapporto continuano ad aumentare”.

Ultime notizie, rubato in Casa Cervi l’incasso della manifestazione per il 25 aprile

Una rapina, durante la quale è stata aggredita anche una dipendente ha portato al furto dell’incasso della manifestazione che si era tenuta a Casa Cervi in occasione del 25 aprile. Del fatto ha parlato Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi, dicendo che questo furto è “uno schiaffo a tutto il popolo di Casa Cervi”, e ha mandato in fumo il lavoro che nella giornata di giovedì avevano fatto i numerosi volontari.

La rapina è stata effettuata nella tarda serata del 25 aprile da parte di 4 persone incappucciate, che hanno usato dello spray urticante sugli addetti che stavano mettendo al sicuro le cassette con l’incasso della giornata, una manifestazione che aveva visto la presenza tra gli altri anche dell’ex segretario del PD prodi, del segretario della CGIL, Landini, e del presidente della regione Bonaccini. L’incasso della giornata, proveniente dalla vendita di cibo e bevande, era di circa 80mila euro.

Ultime notizie, altalena tra freddo e sole nei prossimi giorni sull’Italia

L’altalena di condizioni di maltempo e bel tempo continua a non dare tregua sulle regioni italiane. L’anticiclone porterà domani e domenica delle situazioni di caldo e soleggiamento ma si tratta di una situazione che dovrebbe durare pochi giorni. Già da martedì infatti è previsto un nuovo peggioramento con la pioggia che sarà protagonista anche nel giorno della festa del 1 maggio. Nelle regioni del nord ovest il peggioramento inizierà già nella serata di lunedì, per poi estendersi al resto dell’Italia. I meteorologi indicano che questa fase perturbata durerà ancora per molti giorni.











