Ultime notizie, ultim’ora oggi, guerra in Medioriente, notte di negoziati a Doha: “Ultima chance”

Continua la guerra in Medioriente fra Israele ed Hamas, e purtroppo non si vede la luce in fondo al tunnel quando abbiamo superato i cinque mesi di conflitto (è iniziato tutto lo scorso 7 ottobre). Nelle scorse ore Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, è uscito allo scoperto puntando il dito contro Netanyahu e accusando Israele di “usare la fame come un’arma”.

Gli ha fatto eco il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, secondo cui “Attaccare Rafah è un errore”. Intanto l’esercito israeliano ha ucciso il numero 3 dei miliziani di Hamas, mentre la Francia ha diramato l’ennesimo appello “Cessate il fuoco subito”. A Doha, notte di negoziati, per i mediatori si tratta dell’ultima chance.

Così come ampiamente previsto, il presidente russo Vladimir Putin ha vinto a mani basse le elezioni in Russia, venendo nuovamente eletto con quasi il 90 per cento dei voti. Il portavoce del Cremlino, Dmistri Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti, ha parlato di risultato “unico” che dimostra “il consolidamento” del sostegno del Paese per il cammino scelto da lui.

Gran Shapps, ministro della difesa Britannico, ha invece definito Putin uno “Stalin dei giorni nostri”. E ancora: “In modo impressionante, alla fine del suo prossimo mandato sarà al potere quasi quanto il dittatore Iosif Stalin”, secondo cui Putin è “un tiranno a cui l’Occidente deve resistere”. Dure anche le parole del nostro ministro degli esteri, Tajani, che ha parlato di elezioni “non libere e irregolari”, riferendosi appunto alla tornata elettorale che si è tenuta negli scorsi giorni a Mosca.

Ultime notizie, Joe Barone: condizioni restano gravissime

Restano gravissime le condizioni fisiche di Joe Barone, presidente della Fiorentina. Dopo il malore di domenica che ha obbligato al rinvio della sfida contro l’Atalanta, il manager della Viola è stato sottoposto ad un intervento cardiaco. La società toscana ha diramato un bollettino in cui parla di “Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili”, e ancora “attualmente è trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca”.

Barone ha avuto un attacco cardiaco mentre era in ritiro con la squadra, ed al momento si trova “ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal professor Alberto Zangrillo”. Tutta la famiglia si è stretta attorno a Joe Barone a cominciare dai suoi quattro figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella e dalla moglie Camilla.

Ultime notizie, il messaggio di Mattarella per le vittime del covid

Nella giornata di ieri si è celebrata la giornata dedicata alle vittime del covid e per l’occasione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare quell’evento come una “terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l’umanità” e di come “solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte”.

E ancora: “lo sforzo sinergico e solidale delle Istituzioni a ogni livello ha consentito di arginare un nemico intangibile all’insegna di una rinascita globale”. Nell’occasione il capo dello Stato ha voluto esprimere la sua vicinanza alle famiglie che hanno perso un loro caro proprio per il covid: “La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia del Coronavirus richiama l’attenzione della nostra comunità sulla terribile prova affrontata in occasione della pandemia e costituisce occasione di vicinanza ai familiari dei tanti deceduti a causa della pervasiva diffusione del Covid”, parole riportate da TgCom24.it.

Ultime notizie, Governo italiano spaccato sul voto alle presidenziali in Russia

Dopo il risultato delle elezioni presidenziali russe che hanno visto la vittoria quasi plebiscitaria di Putin con l’87% dei voti, in Italia si sono registrate delle dichiarazioni che rischiano di spaccare la compagine governativa. Il ministro Salvini ha dichiarato “Quando un popolo si esprime ha sempre ragione”, mentre l’altro ministro Tajani si è dissociato dal commento del leader leghista. Il segretario di Forza Italia ha dichiarato che la politica estera italiana è di competenza del ministro degli Esteri ed ha osservato che in queste elezioni russe ci sono state delle forti pressioni, in molti casi anche violente.

Successivamente la Lega ha dato una diversa interpretazione chiarendo con si è trattato di un giudizio e che i leghisti continuano a lavorare perché si termini la guerra e si abbia un ritorno alla face in Ucraina. L’intervento di Salvini è stato effettuato mentre lo stesso ministro stava partecipando ad un evento a Milano.

Ultime notizie, Acerbi lascia la nazionale per il caso razzismo

Francesco Acerbi, il difensore dell’Inter che, secondo l’accusa di Juan Jesus, avrebbe rivolto al giocatore del Napoli una frase razzista ha lasciato il ritiro della nazionale di calcio dopo che aveva parlato sia con l’allenatore Spalletti che con lo staff azzurro. Al posto dell’interista è stato convocato il giocatore della Roma, Gianluca Mancini.

La comunicazione è arrivata da parte della Figc che ha anche comunicato che non sono emerse circostanze di stampo razzista e denigratorio, ma che l’esclusione è stata decisa a scopo precauzionale per garantire la serenità sia del calciatore che del gruppo azzurro, che giocherà due amichevoli negli Stati Uniti affrontando il Venezuela e l’Ecuador. Sulla vicenda, che potrebbe avere anche risvolti di squalifiche, è arrivato anche un comunicato da parte dell’Inter, nel quale è indicato che il calciatore avrà un confronto nei prossimi giorni anche con la sua società.

Ultime notizie, nelle regionali in Basilicata, Azione darà il suo sostegno al centrodestra

Mentre il campo largo della sinistra ha trovato l’accordo sul candidato Pietro Marrese, il gruppo di Calenda, Azione, ha comunicato che nella tornata elettorale delle regionali in Basilicata, il suo appoggio andrà al candidato di centrodestra, Vito Bardi.

L’ex governatore della regione, Pittella, che venne eletto nelle file del centrosinistra ed ora è il referente nella regione del partito di Calenda, lo ha dichiarato con una comunicazione audio che è stata inviata ai propri sostenitori. A sostegno del candidato di centrodestra si era già espresso anche Matteo Renzi con Italia Viva.

Ultime notizie, Le previsioni meteo sull’Italia

Piogge in arrivo dal nord est dell’Europa, seguite da un sussulto di primavera dovuto all’anticiclone africano. Queste in sintesi le previsioni meteo sulle regioni italiane nei prossimi giorni. Oggi si sono avute situazioni di nuvolosità che dalle regioni del nord si sono spostate successivamente anche al centro ed al sud, in particolare sul versante adriatico.

La variazione del meteo sarà molto dinamica e saranno presenti dei fenomeni tipici di questo periodo come temporali di forte intensità, ma di relativa lunghezza. In alcuni casi si avranno anche delle grandinate. Da domani ci sarà un ritorno dell’alta pressione che porterà sulle regioni italiane una maggiore stabilità con presenza di sole almeno fino alla giornata di giovedì, ed innalzamento delle temperature.











