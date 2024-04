Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Medioriente: ore decisive per i negoziati, 27 morti a Rafah

In una sua dichiarazione rilasciata oggi, mentre partecipava al World Economic Forum, in corso di svolgimento a Riad, Sameh Shoukry, ministro degli esteri egiziano, ha parlato della nuova proposta riguardante la tregua per la zona di Gaza, dicendosi “fiducioso” in attesa di una risposta alla proposta dia da parte di Hamas che di Israele.

Questa nuova proposta infatti prende in considerazione sia la posizione degli israeliani che di Hamas, cercando di ottenere una moderazione. Intanto un raid effettuato dagli israeliani a Rafah ha causato la morte di almeno 27 persone. Blinken oggi era impegnato in Arabia Saudita e da domani sarà in Israele.

Il noto attore francese Gerard Depardieu è stato convocato ieri mattina dalla polizia a seguito delle accuse di violenze sessuali sollevate da due donne e poi arrestato. Le presunte vittime sostengono di essere state molestate dallo stesso attore sul set di due film del 2014 e del 2021, così come riferito da TgCom24.it citando il canale televisivo francese BFM-TV. Gerard Depardieu, 75 anni, è stato interrogato sui due casi che lo riguardano, ma il contenuto resta top secret.

Nel corso degli ultimi anni l’attore è stato accusato da molte donne, e la prima indagine risale al 2020 quando lo stesso Depardieu venne indagato per stupro ai danni di Charlotte Arnould, mentre di recente è stato accusato dall’attrice Helene Darras, circa una presunta aggressione sessuale risalente al 2007, durante le riprese del film Disco.

Ultime notizie, 57enne investito e ucciso da auto pirata

Incidente mortale avvenuto negli scorsi giorni (notizia emersa solo ieri), in quel di Carpaneto, in provincia di Piacenza. Un uomo di 57 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata nella serata di sabato scorso, 27 aprile: l’uomo è stato rinvenuto in condizioni disperate e poi deceduto nella notte a seguito dei gravi traumi che ha riportato.

La vittima si chiamava Michele Dallavalle ed è stato investito e ucciso a pochi metri da casa da un automobilista che non si è fermato. A notare l’uomo a terra in fin di vita è stata una donna, poco prima della mezzanotte di sabato, che ha poi chiamato il 118 giunto sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti. Le telecamere presenti in zona potrebbero aver ripreso la scena, nel frattempo gli inquirenti sono alla ricerca del presunto pirata della strada.

Ultime notizie, governo prepara decreto 1° maggio

Nella giornata di oggi, martedì 30 aprile 2024, si terrà il Consiglio dei ministri con l’obiettivo di approvare il decreto primo maggio. Alla vigilia della festa dei lavoratori il Cdm dovrà “verificare” una serie di misure con l’obiettivo di favorire i lavoratori e non solo. In particolare risulta interessante il “bonus tredicesime”, che riguarda una serie di sgravi fiscali per coloro che percepiscono un reddito fino a 28mila euro, basta che il lavoratore abbia almeno uno figlio a carico e sia spostato.

L’indennità prevede fino a 100 euro e riguarda solo i lavoratori dipendenti. Secondo il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, così come specificato ieri a margine della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, nel Cdm di oggi si riuscirà a portare anche il decreto legislativo sull’Irpef, attuativo della delega fiscale.

Ultime notizie, tensioni tra Italia e Russia per la nazionalizzazione di una industria italiana

Dopo la nazionalizzazione dell’Ariston russa effettuata dalla Russia, il ministero degli Esteri italiano, ha convocato l’ambasciatore russo a Roma, Paramonov, per chiedere un passo indietro rispetto a questa decisione. Riccardo Guariglia, segretario generale del ministero ha comunicato il forte disappunto per questa decisione da parte del nostro governo.

Il diplomatico russo ha dichiarato che la misura è stata presa come risposta agli atti ostili verso il suo paese da parte dell’Italia. L’azienda che è stata nazionalizzata è la Ariston Thermo Rus, che fa parte del Gruppo Ariston, che ora è stata trasferita sotto l’ala della Gazprom. Un decreto che oltre all’azienda italiana ne ha colpito anche una tedesca.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Dopo la tregua della giornata di ieri, sulle regioni italiane torna il maltempo, con la grande possibilità di avere un 1 Maggio piovoso. Le giornate di caldo e quelle instabili con temporali si stanno ancora susseguendo come avviene ormai da circa 3 settimane. Ieri il campo di alta pressione ha garantito in quasi tutte le regioni una giornata di pieno sole ed in alcune località della Sicilia e della Sardegna, si sono raggiunte punti massime di 30 gradi, ed anche in Toscana le temperature sono arrivate sopra la media nel corso del pomeriggio.

La tregua sarà interrotta già domani con l’arrivo di un ciclone proveniente dall’Atlantico che porterà acquazzoni nel Nord Ovest già dal pomeriggio, così come nelle due isole maggiori. Una tendenza che proseguirà anche nella festa del 1 Maggio con i contrasti che si creano tra le masse d’aria calde e fredde che faranno aumentare le piogge ed io temporali.

Ultime notizie, un turista americano muore per strada a Roma

Un collasso che lo ha colpito mentre si trovava in strada a Roma, nella zona del Colosseo, ha causato la morte di un 77enne turista americano, in gita in Italia insieme ad un gruppo di familiari e di amici. Il collasso è avvenuto stamani alle 10.00 e sono stati allertati immediatamente i mezzi di soccorso ma nonostante i tentativi di rianimazione effettuati, il turista è deceduto.

Ultime notizie, precisazione del Viminale sulle votazioni per le Europee

La scelta di Giorgia Meloni di candidarsi per le elezioni europee, invitando i militanti del suo partito ad esprimere la preferenza con il solo nome “Giorgia”, ha procurato immediatamente varie opinioni riguardo a questa scelta, ma da parte del Viminale è arrivata una precisazione riguardante le istruzioni relative allo spoglio contenute nel manuale dei Presidenti di seggio, nel quale è chiaramente indicato che il voto è valido, se il nome è stato indicato chiaramente sulla lista dei candidati.











