Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Medioriente: per la tregua si attende la replica di Hamas

E’ stata di fatto respinta la proposta di tregua presentata da Israele ad Hamas. I palestinesi hanno comunque fatto sapere che le discussioni continueranno: “Posizione negativa sull’attuale trattativa, ma andiamo avanti”. Nel dettaglio, come si legge su RaiNews, il movimento islamico della Palestina ha fatto sapere che: “Hamas risponderà negativamente alla proposta di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi” erano state avanzate negli scorsi giorni tramite i mediatori egiziani, “ma le discussioni sulla risposta ufficiale sono ancora in corso”. Queste le parole rilasciate ieri all’agenzia di stampa Afp da parte di Suhail al-Hindi, membro dell’ufficio politico del gruppo estremista al governo nella Striscia di Gaza. Al-Hindi ha inoltre precisato che Hamas “chiede la fine dei combattimenti e il completo ritiro delle forze dell’Idf dalla Striscia di Gaza”.

Intanto è giunto l’ennesimo appello a non attaccare Rafah, questa volta da parte del segretario di stato USA, Blinken: “Israele non attacchi Rafah, Hamas accetti l’intesa”. Netanyahu ha replicato: “La guerra non si ferma” mentre l’Iran ha annunciato sanzioni contro Stati Uniti e Gran Bretagna. A Tel Aviv intanto continuano le proteste contro il governo portate avanti dai familiari degli ostaggi ancora in mano ai terroristi. I contenuti della bozza di accordo sono stati resi noti da un giornale libanese legato ad Hezbollah, e l’accordo prevede tre fasi distinte, con la prima che dovrebbe durare 40 giorni e portare ad un temporaneo “cessate il fuoco”, un corrispondente aumento di aiuti umanitari e la corrispondente liberazione degli ostaggi.

Ultime notizie, dramma ad Asti: 18enne ucciso a bastonate

Choc a Canelli, in provincia di Asti, dove un ragazzo di soli 18 anni è stato ucciso a colpi di bastone. La vittima, secondo quanto scrive TgCom24.it, si chiamava Nafugi Manneh, originario del Gambia, aggredito in pieno centro. Secondo quanto emerso il ragazzo era ospite presso il Centro accoglienza straordinaria di Cassinasco e sarebbe stato assalito davanti a diversi testimoni che non è ben chiaro se siano intervenuti o meno.

Qualcuno ha comunque chiamato i soccorsi ma quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per lo stesso non vi era già più nulla da fare. Il ragazzo, secondo chi indaga, sarebbe stato aggredito da un gruppo di altri richiedenti asilo, che sarebbero di origini pakistana, tutti armati di bastoni e di catene. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno permesso di risalire al presunto assassino, un 24enne pakistano accusato di omicidio e attualmente in stato di fermo.

Ultime notizie, guerra Ucraina, USA: “Mosca ha usato arma chimica”

Nel giorno numero 800 della guerra in Ucraina a seguito dell’invasione della Russia, giungono le pesantissime accuse da parte degli Stati Uniti. Secondo quanto fatto sapere nella giornata di ieri dal Dipartimento di Stato americano, Mosca, nel corso del conflitto, avrebbe usato un’arma chimica contro l’esercito ucraino. Parole a cui ha replicato, a stretto giro di posta, proprio la stessa Russia, spiegando che si tratta di accuse “odiose e infondate”, così come fatto sapere dall’ambasciatore di Mosca a Washington, Anatoly Antonov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Secondo gli americani Mosca avrebbe usato in particolare la cloropicrina, ma la Russia, oltre a rimandare al mittente ogni accusa, ha puntato il dito contro le forze ucraine, spiegando che le stesse avrebbero usato più volte armi chimiche.

Secondo Kiev c’è un allarme concreto in quanto unità dell’esercito russo hanno superato le linee di difesa ucraine nella zona di Avdiivka. Oltre a questo, la Russia starebbe utilizzando il terreno della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata nelle prime fasi della guerra, per effettuare il lancio di droni kamikaze contro il territorio ucraino ed in particolare contro i centri abitati di Marganets e Nikopol. Da parte del dipartimento di Stato USA, è stato ipotizzato l’uso di armi chimiche da parte della Russia, in violazione delle norme internazionali che ne vietano l’uso. L’agente chimico in questione è la cloropicrina. Il leader ucraino, Zelensky è tornato a chiedere una accelerazione concreta per la consegna degli aiuti militari dopo aver ricevuto un rapporto in merito da parte del suo ministro della Difesa.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Le regioni italiane sono ancora alle prese con l’instabilità, che durerà almeno altri due giorni, poi il ritorno dell’altra pressione nel fine settimana, ma con una durata minima, dato che nella prossima settimana si avranno nuovamente dei peggioramenti. Il miglioramento inizierà nella serata di domani nelle regioni del nord e si estenderà successivamente sulle altre regioni del centro e del sud, e sulle isole.

La circolazione depressionaria di questi primi giorni di maggio rappresenta una anomalia che oltre all’Italia sta interessando anche altre nazioni europee. Nella giornata di oggi si sono registrate anche delle forti grandinate, oltre ad episodi temporaleschi come quelli che hanno fatto alzare fino al livello di guardia fiumi e torrenti in Lombardia.

Ultime notizie,Arriveranno entro fine mese i nuovi incentivi auto per il 2024

Nei giorni scorsi il dpcm preparato dal governo è arrivato presso la Corte dei Conti, ed entro la fine del mese di maggio gli automobilisti italiani dovrebbero avere a disposizione i nuovi incentivi rivolti a chi vuole cambiare la sua autovettura. I contributi avranno valore diverso e sono rivolti principalmente a chi acquista auto elettriche ed ibride, ma ci saranno sconti che riguarderanno anche i veicoli con motore a combustione interna, che in questo caso saranno di importo minore e solo in caso di rottamazione. L’arrivo degli incentivi è stato confermato anche dal ministro Urso.











