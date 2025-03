Le ultime notizie che ci giungono dal Medioriente sono purtroppo drammatiche visto che Israele ha ripreso le ostilità bombardando Gaza. Al giorno numero 529 del conflitto, riprendono quindi i bombardamenti lungo la Striscia.

Come scrive TgCom24.it, il primo ministro Netanyahu e Katz, ministro della difesa, hanno ordinato di riprendere le ostlità contro Hamas dopo che gli stessi ribelli palestinesi si sono rifiutati di rilasciare gli ostaggi, respingendo anche tutte le proposte fatte pervenire tramite Steve Witkoff, inviato del presidente degli Stati Uniti e gli altri mediatori.

Tregua Israele-Hamas rotta: Idf bombarda Gaza, 300 morti/ Netanyhau: “Rifiutano di rilasciare ostaggi”

Ultime notizie, il punto sulla guerra in Ucraina

Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante per quanto riguarda il prosieguo della guerra in Ucraina. Come spiegato ieri dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nelle prossime ore incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Nel giorno numero 1.119 del conflitto si discuterà quindi della probabile fine dello stesso “Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra. Forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità”, ha raccontato il Tycoon newyorkese nella giornata di ieri.

PARP inibitori, cos'è e come funziona nuova cura di Bianca Balti/ "Terapia mirata contro cellule cancerose"

Nel contempo Trump ha teso la mano a Mosca visto che gli Stati Uniti hanno deciso di uscire dall’organismo dell’Ue, introdotto nel 2023, per indagare sui russi in merito all’invasione appunto della vicina Ucraina. Da segnalare infine che il primo ministro britannico Keir Starmer ha fatto sapere che il Regno Unito è pronto a inviare migliaia di soldati in Ucraina per una missione di pace a lungo termine di modo che l’eventuale cessate il fuoco venga garantito.

Ultime notizie, svolta nella morte di Andrea Prospero

Sembra una svolta quella avvenuta ieri in merito all’indagine circa la morte di Andrea Prospero, il giovane 19enne di Lanciano, studente presso l’università di Perugia, trovato senza vita lo scorso 29 gennaio in un bel and breakfast.

ANDREA PROSPERO INCITATO DA UN AMICO AL SUICIDIO/ Quale solitudine può creare un legame così malato?

Nella giornata di ieri è stato annunciato un arresto nei confronti di un ragazzo della provincia di Roma, posto ai domiciliari con le accuse di istigazione o aiuto al suicidio. Il procuratore capo di Perugia ha tenuto una conferenza per aggiornare appunto le ultime novità sull’indagine e ha spiegato che Andrea Prospero sarebbe caduto nella trappola della rete e colui che è stato arrestato avrebbe addirittura aiutato il povero 19enne a suicidarsi attraverso il web. Per la polizia postale si tratta di un chiaro esempio di come si possa finire nella trappola virtuale che si nasconde nella rete e che avrebbe appunto portato alla morte de ragazzo. La polizia è riuscita a risalire al giovane di Roma grazie al sequestro dei dispositivi elettronici dello stesso Prospero, che ha fatto emergere quei sospetti che i famigliari hanno avuto sin dalla prima ora. Il padre ha sempre creduto che il figlio sia stato spinto al suicidio e lo ha ribadito anche ieri dopo aver appreso la notizia dell’arresto. Ora si attendono le prossime notizie ufficiali in merito ad una vicenda che potrebbe aver scoperchiato un vero e proprio vado di Pandora.

Ultime notizie, la morte della vigilessa Sofia Stefani

Si è tenuta ieri la seconda udienza de processo nei confronti di Giampiero Gualandi, ex comandante della polizia municipale di Anzola, accusato dell’omicidio della 33enne collega Sofia Stefani. Nel corso del dibattimento in aula è emerso che fra i due vi fosse un contratto di sottomissione sessuale attraverso cui il comandante si definiva il padrone della sua schiava, appunto la 33enne.

L’accordo era stato sottoscritto a maggio di due anni fa, ma per gli avvocati della difesa si tratta di un semplice gioco con riferimento al famoso libro, da cui è stato tratto anche un film, ‘Cinquanta sfumature di grigio’. Inoltre, sempre in base a quanto sottolinea ancora la difesa, dagli esami dei dispositivi della Stefani emergerebbe che la tematica era di interesse della stessa. Vedremo come proseguirà il processo anche se la sensazione è che il procedimento giudiziario sarà decisamente complesso: non sarà facile per l’accusa dimostrare l’eventuale colpevolezza de comandante dei vigili urbani.

Ultime notizie, tragedia sulla strada in Sicilia sulla SS 194

E’ di 3 morti e 7 feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvento a Carlentini, in provincia di Siracusa- Intorno alle 14,00 di ieri un furgone ha urtato frontalmente un pulmino a 9 posti con gravi conseguenze, dato che oltre alle 3 vittime, tra le quali anche un 18enne, utte residenti ad Adrano, anche cinque dei 7 feriti ricoverati in ospedale versano in gravi condizioni,

La dinamica dell’incidente deve essere stabilita e le squadre dei soccorritori, intervenute sul posto hanno provveduto ad estrarre dai rottami dei veicoli le persone ferite, che sono state poi successivamente trasportate in ospedale utilizzando anche l’elisoccorso. La circolazione sulla SS 194 è stata immediatamente interrotta.

Ultime notizie, lo stato di salute del Pontefice

Papa Francesco continua a migliorare, ma le sue dimissioni dall’ospedale Gemelli non sembrano imminenti. I medici che hanno in cura il Pontefice hanno dichiarato che la situazione è stazionaria e ieri è stata anche diffusa una sua fotografia, la prima dal giorno del ricovero. JI medici hanno assicurato che Bergoglio, in alcuni momenti della giornata, non è sottoposto a ossigenoterapia. Nella foto si è notato un goniore alla mano destra dovuto alla sua minore mobilità.

Ultime notizie, valanga travolge tre scialpinisti in Trentino

Dopo l’episodio di domenica con la valanga che ha travolto quattro escursionisti, causando la morte di 2 persone, ieri alle 11 un’altra slavina si è verificata in Val Di Sole, causando la morte di uno scialpinista. La zona è quella dell’Alpe di Pampeago, vicino a Capanna Presena.

Due delle persone travolte dalla valanga e trasportate a circa 200 metri di distanza, si sono liberate da sole ed hanno fatto partire immediatamente le richieste di soccorso ma il terzo è rimasto sotto il cumulo di neve. Le prime indagini svolte dai soccorritori hanno attribuito la causa della slavina ai fuoripista degli sciatori che vengono effettuati nonostante i divieti.

Ultime notizie, celebrata la Festa dell’Unità d’Italia

E’ stata celebrata ieri all’Altare della Patria, alla presenza di Sergio Mattarella e della Premier Meloni, la Festa dell’Unità d’Italia. Insieme a loro erano presenti molte alte autorità della Repubblica c ome il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Il Presidente della Repubblica, prima del discorso ha deposto sulla tomba del Milite Ignoto una corona di alloro.

Una festa che è stata istituita nel 2012 e celebra la proclamazione dell’Unità d’Italia, insieme alla Costituzione, la bandiera e l’inno nazionale. Nel suo discorso Mattarella ha parlato della lotta di Liberazione contro l’occupazione nazista specialmente nel Nord Italia e ricordato i valori fondanti della Repubblica.