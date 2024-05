Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Medioriente: salta la tregua fra Israele e Hamas

In Medio Oriente non è solo una guerra di bombe e missili, ma anche una guerra di nervi che si fonda sulla comunicazione, come dimostra il nulla di fatto all’accordo tra Hamas e Israele che solo ieri sembrava invece vicino. L’illusione di una tregua è durata poche ore, poco dopo il cessate il fuoco sono infatti ricominciati quelli che Israele ha definito attacchi mirati. Stop a tutti gli aiuti in una situazione che torna a essere più disperata che mai. Il sì di Hamas all’accordo aveva fatto tirare un sospiro di sollievo, ma Israele ha immediatamente frenato ogni entusiasmo dichiarando che la proposta è in realtà lontana dalle richieste. A partire dalla questione degli ostaggi, dove se n’è chiesto il rilascio di 33 nei primi 42 giorni e come risposta si è ottenuta una precisazione da parte di Hamas, secondo la quale, non sarebbero tutti vivi, annunciando la morte di una donna di 70 anni proprio questo pomeriggio.

Nella giornata di ieri l’esercito di Israele e precisamente le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno preso il controllo di Rafah, in particolare del valico. L’azione militare è stata giustificato dopo che le stesse Idf hanno riferito di aver avuto “informazioni di intelligence” sul fatto che “il valico di Rafah nella parte orientale veniva usato per scopi terroristici” di conseguenza hanno sferrato l’attacco. Secondo quanto scrive RaiNews si è trattato di una operazione “di precisione” durante la quale sarebbero stati uccisi circa 20 miliziani di Hamas che sono stati “’scoperti tre tunnel operativi”. L’Idf ha inoltre spiegato che “l’operazione continua”, aggiungendo che “i residenti della zona orientale di Rafah sono stati incoraggiati a evacuare temporaneamente nell’area umanitaria ampliata di Al-Mawasi”.

Notizia che ha scosso la politica quella di ieri, leggasi l’arresto ai domiciliari di Giovanni Toti, il presidente della regione Liguria. Secondo quanto si legge su TgCom24.it, sarebbe stato arrestato nell’ambito di una inchiesta della Dda di Genova e della guardia di finanza in merito alle elezioni regionali della Liguria risalenti al 2020, con l’accusa di corruzione.

Nell’ambito della stessa operazione sono state emesse altre nove misure cautelari, a cominciare da quella nei confronti del capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, ed inoltre è stato eseguito il sequestro di 570mila euro verso alcuni imprenditori. Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno, è stato invece messo ai domiciliari, mentre l’ex presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di Iren, sarebbe stato arrestato. Toti, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto soldi dall’imprenditore in cambio della concessione a Spinelli per le aree del terminal Rinfuse. La replica del presidente: “Siamo tranquillissimi”.

Una nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei si è verificata nella giornata di ieri, precisamente nella notte fra lunedì e martedì 7 maggio 2024, e quindi alle prime luci della giornata.

Un nuovo sciame sismico la cui scossa più forte è stata quella di magnitudo 3.2 gradi, seguita anche da una scossa da 2,9 gradi, così come rivelato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Ingv. Le scosse non hanno causato fortunatamente alcun danno ne tanto meno dei feriti, ma numerose persone sono scese in piazza, ovviamente spaventate e sono state anche diverse le segnalazioni online di movimenti tellurici chiaramente uditi nonostante l’ora notturna.

Secondo la fotografia consegnata dall’Istat sono meno gli italiani, rispetto al 2023, a rischio povertà o esclusione sociale, con redditi in aumento dopo il calo degli ultimi anni. Sono il 22,8% della popolazione le persone che vivono in condizioni difficili, appunto in discesa rispetto al 24,4% dell’anno precedente. Una riduzione legata alle misure di sostegno varate per le famiglie, dall’assegno unico per i figli ai bonus una tantum che hanno contrastato l’aumento dei costi dell’energia. Seppur in calo restano comunque oltre 13 milioni gli italiani a rischio povertà per un’emergenza che va affrontata con urgenza.

