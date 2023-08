Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Ucraina: ancora attacchi dei russi a Odessa

La guerra in Ucraina va avanti con offensive da entrambe le parti. Mentre proseguono gli attacchi da parte delle forze armate russe su Kherson e Zaporizhzhia, che hanno provocato 2 morti, Mosca ha anche rivendicato di aver affondato due navi ucraine che stavano navigando nel Mar Nero. A Odessa i droni hanno colpito delle infrastrutture civili, inclusi i granai. È scoppiato anche un incendio su una superficie totale di 700 metri quadrati, che è stato successivamente circoscritto.

L’Ucraina, da parte sua, ha condotto un attacco con dei droni in territorio russo, che secondo Mosca è stato respinto. Zelensky ha avuto un incontro con Ursula Von der Leyen, riguardo ad un possibile inizio di negoziati per poter entrare quanto prima nell’Unione Europea. Per quanto riguarda l’incontro tra Putin ed il leader turco Erdogan, secondo le ultime notizie, sarà celebrato in Russia e non in Turchia come era stato previsto in precedenza.

Ultime notizie: incendio all’isola d’Elba

L’incendio divampato nelle scorse ore all’isola d’Elba continua a tenere impegnati i Vigili del Fuoco. Più di 700 persone sono state costrette a lasciare le loro case ed anche un campeggio è stato evacuato. Le fiamme hanno colpito un bosco nelle vicinanze di Rio Marina e per cercare di domarlo sono intervenuti sul posto diverse squadre e gli elicotteri. Ieri la situazione sembrava essere tornata alla normalità, ma nella notte l’allarme si è riattivato a causa del vento che ha ridato vita a uno dei focolai nella zona di San Felo, tra Rio e Porto Azzurro.

Le stime del comune di Rio Marina parlano di circa 1000 evacuati, tra i quali, oltre ai residenti, anche alcuni turisti. Diverse persone sono state ospitate nelle scuole pubbliche ed altri hanno trovato accoglienza presso parenti e conoscenti. Alcune persone, infine, hanno trascorso la notte in auto.

Ultime notizie: ancora lievi aumenti dei prezzi dei carburanti

Anche la settimana di Ferragosto appena conclusa ha visto dei leggeri aumenti di prezzo dei carburanti in tutta Italia, che adesso sono costantemente alla soglia dei 2 euro anche al di fuori delle autostrade. I costi hanno raggiunto i livelli massimi da luglio 2022. Anche se più lievi di quanto avvenuto nelle settimane precedenti, gli aumenti si fanno sentire nelle tasche dei consumatori, con le varie associazioni che tornano a parlare di una riduzione delle accise. Anche perché, come sottolineano, non sembrano esserci motivazioni particolari per questi rialzi e potrebbe trattarsi di una cruda speculazione.

Ultime notizie: domani i funerali di Toto Cutugno

Toto Cutugno è morto ieri a 80 anni. Colpito da una malattia, aveva avuto degli aggravamenti negli ultimi mesi. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11.00 presso la Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56 a Milano. Intanto si stanno susseguendo in queste ore i messaggi di cordoglio di esponenti della musica e non solo. Tra questi Gianni Morandi, Pupo, Enrico Ruggeri e Al Bano.

Il suo motivo più famoso, cantato nel mondo da milioni di persone, è stato “L’italiano”, che Cutugno aveva scritto 40 anni fa per Adriano Celentano ma che “il molleggiato” non aveva voluto cantare. Era noto in tutto il mondo. I suoi dischi hanno venduto oltre 100 milioni di copie ed era diventato un vero e proprio “status symbol” della canzone italiana all’estero, dove era molto apprezzato ed aveva tenuto molti concerti.

Ultime notizie: in Pakistan, salvati 5 bambini rimasti intrappolati in una funivia

Una funivia in Pakistan è rimasta ferma a 300 metri di altezza a causa del cedimento di un cavo. Al suo interno si trovavano sei studenti e due insegnanti che si stavano recando a scuola. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, con l’uso di un elicottero, anche se sono state contrastate dal forte vento. È per questo motivo che sono durate diverse ore, fino a quando era ormai buio. Tutte le persone che erano a bordo sono state alla fine portate in salvo.











