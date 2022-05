Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Ucraina, Biden: “Opponiamoci ai dittatori”

Non si placa l’offensiva russa in Ucraina e nella giornata di ieri, stando alle notizie che giungono dal fronte, si sono intensificati i bombardamenti presso l’ormai tristemente nota acciaieria Azovstal di Mariupol. ‘I russi hanno lanciato l’assalto alla Azovstal. Cercano di entrare, due vittime delle bombe’, ha fatto sapere il vice comandante del reggimento Azov, asserragliato, come scrive l’Ansa, presso la stessa acciaieria. Il sindaco di Mariupol ha invece spiegato che si sarebbero persi ben 11 pullman carichi di profughi, partiti dalla sua città nelle scorse ore: ‘Solo tre dei 14 autobus di evacuazione con i rifugiati di Mariupol hanno raggiunto il territorio controllato dal governo ucraino’. Intanto Kiev ha spiegato che l’Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dell’invasione da parte della Russa, mentre il presidente della Federazione, Vladimir Putin, ha firmato nuove contro-sanzioni per colpire l’Occidente. Infine le nuove parole del presidente Biden, che ha spiegato: “Dobbiamo opporci ai dittatori”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 maggio/ -101 ricoveri, positività 15.1%

Ultime notizie, il discorso del Premier Draghi al Parlamento Europeo

Come da programmi il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha parlato ieri mattina presso il Parlamento Europeo, soffermandosi ovviamente sulla guerra in Ucraina, il conflitto che da due mesi riguarda l’esercito locale e quello russo. “L’Italia, come Paese fondatore dell’Unione Europea – le parole del primo ministro italiano – come Paese che crede profondamente nella pace, è pronta a impegnarsi in prima linea per raggiungere una soluzione diplomatica”. Draghi ha poi commentato gli aiuti a Kiev, spiegando: “Aiutare l’Ucraina – parole riportate dall’agenzia Ansa – vuol dire soprattutto lavorare per la pace. La nostra priorità è raggiungere quanto prima un cessate il fuoco, per salvare vite e consentire quegli interventi umanitari a favore dei civili che oggi sono e restano ancora molto difficili”, ha proseguito il premier, sottolineando che “una tregua darebbe anche nuovo slancio ai negoziati, che finora non hanno raggiunto i risultati sperati. L’Europa può e deve avere un ruolo centrale nel favorire il dialogo”.

CARCERE/ Fine pena, chiede di rientrare: se un amico vale più della libertà

Ultime notizie, Mattarella presente in fiera a Parma

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare nella giornata di ieri. Il capo dello stato, come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, ha presenziato all’apertura di Cibus, evento sul food in programma presso la fiera di Parma, e nell’occasione ha lanciato un appello in favore del settore: “L’industria alimentare e la sua filiera, con l’acuirsi della crisi internazionale, hanno urgente bisogno di risposte finalizzate al superamento della fase emergenziale e alla proiezione verso una prospettiva di rilancio e duraturo sviluppo”. Quindi il presidente ha aggiunto e concluso: “Nell’impossibilità di essere presente per concomitanti impegni programmati da tempo” Mattarella “desidera esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa, che oltre a valorizzare la nostra straordinaria biodiversità agroalimentare è anche occasione per un approfondimento e un’analisi delle criticità del momento”.

Star Wars Day 2022, gadget a tema più belli/ Lego, videogiochi e tanti prodotti tech

Ultime notizie, Salvini: “Nessun Visto e nessuna missione in Russia”

Matteo Salvini ha smentito le voci secondo cui lo stesso ex ministro dell’interno sarebbe pronto a volare in Russia a breve per incontrare Vladimir Putin, presidente della Federazione. “Nessun visto richiesto o missione organizzata – racconta il leader della Lega, come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa – l’obiettivo di arrivare alla pace a qualunque costo, e incontrando tutti come ribadito oggi dal Santo Padre, rimane per me (e per il 74% degli italiani, dati Ipsos) una priorità”. Poi Matteo Salvini ha concluso: “Un rinnovato accordo fra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti deve essere il traguardo di tutti”. In occasione di un’intervista recente Salvini si era detto pronto ad incontrare Putin se servisse, ed evidentemente le sue parole sono state mal interpretate.

Ultime notizie, in Valle d’Aosta muore un operaio che lavorava nella casa della ministra Cartabia

Costantin Cobanel, un operaio romeno 38enne è morto schiacciato mentre stava lavorando nella villetta di proprietà della ministra Cartabia. La Procura di Aosta ha iniziato ad indagare con l’ipotesi di omicidio colposo e, dopo aver appreso la notizia della morte sul lavoro, la ministra si è dichiarata “sconvolta ed addolorata”. La villetta si trova nel paese di Ollomont del quale la ministra è cittadina onoraria da alcuni anni. A causare la morte dell’operaio è stato lo schiacciamento sotto ad una putrella all’interno del garage.

Ultime notizie, bonus di 200 euro per lavoratori e pensionati

Un bonus del valore di 200 euro “una tantum”, sarà erogato ai lavoratori in busta paga ed ai pensionati. Questa misura è stata messa in campo dal governo per cercare di tamponare gli aumenti dei prezzi che si sono verificati in questi ultimi mesi e interesserà circa 28 milioni di persone con un importo totale che sarà di circa 6.5 miliardi di euro. Il bonus è destinato sia ai lavoratori che ai pensionati, con un reddito inferiore ai 35 mila euro annui, e sarà esteso anche ai lavoratori autonomi con un intervento ad hoc. I lavoratori dipendenti troveranno i 200 euro in busta paga, mentre per i pensionati saranno erogati dalle varie casse di previdenza.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

I nuovi casi di contagio Covid registrati nel bollettino giornaliero sono stati 62.017 con un tasso di positività del 15,1%. Calano i numeri dei ricoveri che sono 2 in meno nei reparti di intensiva e 99 in meno in quelli ordinari. I nuovi totali sono quindi 366 e 9.695 rispettivamente. Aumentano i decessi che passano dai 124 registrati ieri a 153 oggi. I confronti con la situazione di un anno fa parlano di una netta diminuzione sia per quanto riguarda l’occupazione dei reparti ordinari, scesa dal 29% al 15% e dei reparti di intensiva, dal 28% al 4%.

Ultime notizie, forte scossa di terremoto avvertita a Firenze

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 ha colpito la Toscana e precisamente la provincia di Firenze, con epicentro che è stato rilevato nel comune di Impruneta. La scossa è stata avvertita alle 17.50 e ha causato molta paura tra le persone. Un’ora dopo si è poi registrata una seconda scossa di magnitudo più bassa, 1,5. Il Sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, ha comunicato che non sono giunte segnalazioni di danni alle persone ed alle cose. Molte persone sono però scappate di casa scendendo in strada dopo la prima scossa e molte sono state anche le telefonate che sono giunte ai vigili del fuoco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA