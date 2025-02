In apertura delle ultime notizie i colloqui serrati fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Zelensky dell’Ucraina e Putin della Russia, per provare a trovare un accordo di pace. Il tycoon ha parlato al telefono con Putin e si dice pronto ad incontrare il presidente dell’Arabia Saudita per organizzare quindi i negoziati, aggiungendo inoltre che “il cessate il fuoco non è lontano”.

LETTERA/ Se il messaggio di Cristicchi a Sanremo sfida il suicidio assistito della Toscana

Ha quindi bollato come “irrealistica” un’adesione di Kiev alla Nato, e preannunciando di fatto delle nuove elezioni in Ucraina. Steve Witkoff è volato intanto a Mosca negli scorsi giorni per la liberazione dell’insegnante americano Marc Fogel in cambio del russo Alexander Vinnik, un passaggio che per Trump potrebbe rappresentare l’inizio della fine delle ostilità.

Alessandro Gervasi, chi è bambino prodigio che suona "Champagne" a Sanremo 2025/ "Ha l'orecchio assoluto"

Ultime notizie, debutto record per Sanremo 2025

Debutto da record per il Festival di Sanremo 2025. In attesa fra poche ore dei dati di ascolto della seconda serata, conclusasi la scorsa notte, l’auditel della prima puntata di martedì 11 febbraio 2025 ha decisamente premiato lo show di Carlo Conti. Lo share è stato infatti del 65% con ben 12,6 milioni di telespettatori, compresi anche coloro che hanno visto il Festival attraverso il proprio telefonino o il computer.

Numeri impressionanti visto che hanno eguagliato i dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo 2024, condotto da Amadeus. C’era grande attesa per comprendere in quanti avessero visto lo show di Rai Uno, proprio alla luce degli ascolti record delle ultime edizioni, e i risultati sono stati più che soddisfacenti. Molti coloro che hanno giudicato il Festival di Sanremo 2025 senza dubbio più blando rispetto alla precedente gestione Amadeus, ed inoltre è stato apprezzato il fatto che Carlo Conti sia andato veloce, concludendo quindi 40 minuti prima rispetto al suo predecessore.

BigMama a Sanremo 2025: chi è?/ Vita privata e carriera: gli abusi, il bullismo e la malattia

Ultime notizie, Elon Musk chiede una revisione della Nato

Elon Musk torna a far discutere. Nelle scorse ore l’uomo più ricco al mondo ha pubblicato un post sul suo social X, in cui ha chiesto una revisione della Nato, l’alleanza atlantica. Un utente ha definito la stessa anacronistica, specificando che la guerra fredda è finita da un bel pezzo e la risposta del CEO di Tesla non si è fatta attendere. I

l pensiero del miliardario originario del Sud Africa si sposa con quello del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che da tempo attacca la Nato, e lo ha ribadito anche in occasione della sua campagna elettorale, minacciando un ritiro degli Stati Uniti se gli alleati europei non avessero investito di più per la propria sicurezza. Ricordiamo che Elon Musk, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, ha assunto il ruolo di capo del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa, una sorta di ministro “delle finanze” degli Stati Uniti, o forse sarebbe meglio dire un “revisore di conti”, con l’obiettivo di tagliare i fondi federali e statali non necessari.

Ultime notizie, donna presa a martellate a Mantova

Choc a Roncoferraro, in provincia di Mantona, dove una donna è stata presa a martellate dal compagno nella sua abitazione. A chiamare l’allarme è stato un corriere che ha appunto notato la poveretta piena di sangue, mentre chiedeva aiuto dalla finestra della propria abitazione. Nel giro di pochi minuti si sono diretti sul luogo segnalato gli uomini del soccorso, che hanno fornito le primissime cure alla donna per poi portarla in ospedale.

Come si legge su RaiNews a colpirla sarebbe stata il suo ex compagno, con ben dieci martellate, provocandole delle gravi lesioni e al momento la vittima si trova in ospedale in prognosi riservata dopo aver subito un intervento chirurgico d’urgenza. La donna ha 38 anni ed è originaria del Marocco: l’uomo, un 40enne connazionale, è stato fermato per tentato omicidio.