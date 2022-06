Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Ucraina, Kiev: “Munizioni quasi finite”

Le ultime notizie inerenti la guerra in Ucraina si concentrano sul recente incontro fra la presidentessa della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e Papa Francesco, un vis-a-vis con l’obiettivo di raggiungere la pace il prima possibile nei territori invasi dai russi. Ieri è uscito allo scoperto il ministro degli esteri russi, Lavrov, che in merito alla condanna dei due soldati britannici e di un marocchino, ha spiegato: ‘Aperti al dialogo ma il tango si balla in due’, aggiungendo: ‘Non si deve interferire con la Repubblica del Donetsk’. Boris Johnson ha controribattutto spiegando: ‘Faremo di tutto per il loro rilascio’. Intanto i russi hanno distrutto con una serie di bombardamenti il Palazzo del ghiaccio di Severodonetsk, mentre Kiev ha ribadito il suo appello: ‘Altre armi o perdiamo, munizioni quasi finite’.

Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha commentato ieri, Giorgetti, ai microfoni de Il Messaggero, la decisione dell’Ue di bloccare la produzione di auto a benzina e diesel dal 2035: “Una grande delusione, una scelta ideologica. Perché il destino dell’auto non è solo elettrico, a meno che non si voglia fare un regalo alla Cina che su questo fronte è davanti a tutti”. Quindi l’esponente del governo Draghi in quota Lega ha aggiunto: “Di fronte alla sacrosanta e legittima ricerca di un mondo ambientalmente compatibile non sono state prese in considerazione le richieste per percorsi più lenti che ci consentissero di affrontare meglio questo delicato passaggio verso il green che la guerra in Ucraina sta inasprendo ancora di più”.

Ultime notizie, mascherine ai seggi: Lega ritira ricorso al Tar

Ha fatto marcia indietro la Lega in merito alla decisione di ricorrere al Tar contro l’utilizzo delle mascherine ai seggi. Dopo che il Viminale ha stabilito che il dispositivo è solamente “raccomandato”, il Carroccio ha rinunciato alla domanda cautelare proposta al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Attraverso un decreto monocratico che è stato emesso nella mattinata di ieri, il Presidente della Prima sezione ter del Tribunale amministrativo ha chiuso la fase preliminare della vicenda del ricorso proposto per contestare le disposizioni ministeriali. “Il Tar ha deciso di prendere atto della circostanza, di annullare la convocazione delle parti in audizione (originariamente disposta per le 11 di oggi) e dichiarare improcedibile l’istanza cautelare monocratica”.

Ultime notizie Germania: ok definitivo a salario minimo a 12 euro

Arriva l’ok definitivo in Germania in merito al salario minimo da 12 euro all’ora. A partire dal prossimo ottobre tutti coloro che lavoreranno come dipendente dovranno ricevere tale compenso per ogni 60 minuti di impiego. La legge, come scritto dall’edizione online dell’agenzia di stampa Ansa, è stata approvata nelle scorse ore dal Bundesrat, il senato federale tedesco, e rappresenta una delle misure cardine del governo, voluta fortemente dai socialdemocratici il cui massimo esponente è il Cancelliere Olaf Scholz. Ricordiamo che a inizio settimana l’Unione Europea ha approvato la “legge” del salario minimo per tutti gli Stati Membri, e in Italia si sta cercando di trovare la quadra.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del covid 19 segnala un lieve calo nei numeri rispetto al giorno precedente. I nuovi casi sono infatti 21.554 contro i 23.042 di ieri, mentre è più consistente il calo del numero dei decessi, 54 contro gli 84 di ieri. Con 170,097 tamponi processati scende leggermente anche il tasso di positività che dal 12,9% passa al 12,7%. Con i decessi odierni il totale dall’inizio della pandemia è arrivato a quota 167.305. prosegue, anche con minore incisività, anche il calo dei ricoveri con una diminuzione di 1 unità nelle terapie intensive e 72 unità nei reparti ordinari.

Ultime notizie, un altro politico in corsa per le comunali di Palermo arrestato insieme ad un mafioso

Francesco Lombardo, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia nella tornata elettorale di domenica nella quale si vota per il consiglio comunale di Palermo, è stato arrestato dalla squadra mobile palermitana per “voto di scambio”. Grazie alle microspie lo scorso 28 maggio sono stati intercettati dei colloqui con un boss mafioso, Vincenzo Vella che era stato scarcerato lo scorso anno dopo la terza condanna. L’arresto di Lombardo, arriva dopo soli 3 giorni da quello di Pietro Polizzi, anche lui candidato alle comunali nelle file di Forza Italia e la corsa per il sindaco si fa quindi sempre più rovente.

Ultime notizie, l’elicottero disperso sull’appennino tosco-emiliano

Continuano le ricerche, che vengono effettuate anche con dei droni e con dei cani appositamente addestrati, dell’elicottero disperso da due giorni dopo essere decollato dall’aeroporto di Tassignano, vicino a Lucca. Il mezzo aereo era pilotato da Corrado Levorin, pilota di 33 anni padovano, ed a bordo ospitata 6 passeggeri tutti stranieri. I soccorritori ipotizzano che l’elicottero possa essere finito in mezzo ad una tempesta, senza riuscire a lanciare segnali di allarme e si stanno cercando segnali in questa direzione. I passeggeri sono dei “buyer stranieri” in visita ad alcune aziende italiane e l’elicottero da alcuni giorni stava eseguendo questo servizio di spola tra le varie aziende. Alle 11.50, nella zona di Pieve pelago è stata rilevata la traccia di un cellulare del pilota.











