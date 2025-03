Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Si è tenuto ieri a Gedda, in Arabia Saudita, l’incontro tra la delegazione degli Stati Uniti e quella dell’Ucraina per parlare delle prospettive di pace nella guerra tra la stessa Ucraina e la Russia. Secondo quanto dichiarato dalla delegazione di Kiev, l’inizio dei colloqui è stato costruttivo e promettente. Il capo negoziatore della delegazione ucraina, Andryi Yarmak, ha dichiarato che il suo paese è pronto a tutto per la pace. Per gli Stati Uniti i negoziatori sono Marc Rubio, segretario di stato, e Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza Nazionale. I colloqui di Gedda sono i primi dopo il battibecco a Washington tra Donald Trump e Zelensky.

LETIZIA, 17ENNE SUICIDA A JESI/ “Ci sono cuori che gridano, ma la scuola risponde con il vuoto”

La notte scorsa un pesante attacco con l’utilizzo di droni, è stato portato dall’Ucraina contro la zona di Mosca. Secondo i russi sono stati abbattuti 337 droni e questo attacco, che ha causato anche 3 vittime, potrebbe influire negativamente sul dialogo per la pace. Si tratta dell’attacco di maggiori proporzioni che è stato portato contro la Russia dal momento dell’inizio dei combattimenti nel febbraio del 2022. L’attacco ha provocato anche la chiusura di 2 aeroporti russi.

Samardo Samuels, ex NBA, terrorizza il condominio/ "Gira in mutande, minaccia e dà testate al muro"

Ultime notizie, anziana trovata morta in casa a Milano: arrestato il figlio

Svolta in merito al caso della donna che lo scorso mese di gennaio era stata trovata senza vita in casa, nella sua abitazione di Milano, una 75enne che sembrava essere stata vittima di un incidente domestico, ma in realtà sembrerebbe trattarsi di omicidio. Lo scrive il sito di TgCom24, precisando che l’anziana rinvenuta nel suo appartamento di via Wildt, la notte fra il 12 e il 13 gennaio, è stata soffocata.

A stabilirlo è stata l’autopsia, e subito i fari si sono accesi sul figlio, di anni 48, che è già stato arresto nelle scorse ore con le gravissime accuse di omicidio volontario e maltrattamenti. Il movente? Come prevedibile sarebbe di tipo economico, visto che con la morte della 75enne lui avrebbe ereditato il patrimonio della stessa madre. A incastrare l’uomo, oltre all’esito dell’autopsia, anche un bonifico che lo stesso avrebbe effettuato subito dopo la morte fatto dal conto della mamma al suo, con prelievo successivo di 30.000 euro.

Oriana Fallaci e il ricovero nella clinica psichiatrica/ Il trauma dell'aborto prima della rinascita

Ultime notizie, le condizioni fisiche del Papa

Prosegue il lento ma costante miglioramento di Papa Francesco, il Pontefice che da poche ore a questa parte ha iniziato il suo 25esimo giorno di ricovero. Bergoglio sta meglio, è di buon umore e sta continuando le sue varie terapie, così come riferito ieri mattina dalla Santa Sede, nel consueto bollettino mattiniero.

Non è stato emesso alcun comunicato in serata, di conseguenza a breve potrebbe arrivare un nuovo aggiornamento. La cosa che conta è che Papa Francesco sta meglio e che sia attivo e vigile, come conferma sempre la Chiesa che racconta di una persona che conversa con chi gli sta attorno. Ma quando verrà dimesso? Al momento non vi è ancora una data ma in ogni caso il Vaticano ha smentito che si stanno effettuato delle modifiche presso la Casa Santa Marta per la degenza domiciliare del Pontefice: attendiamo aggiornamenti nelle prossime ore.

Ultime notizie, Trump vuole acquistare una Tesla

Nonostante sia noto il suo astio verso le auto elettriche, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di acquistare una vettura a marchio Tesla e il motivo è semplice: lo fa per aiutare l’amico Elon Musk. Da quando il numero uno del marchio automobilistico americano si è esposto politicamente, appoggiando in particolare l’ultradestra tedesca, la sua azienda sta perdendo continuamente quote di mercato un po’ ovunque e nel contempo il titolo in Borsa sta continuando a crollare, registrando perdite ingenti.

A riguardo a Wall Street ha ceduto ieri più del 15 per cento, registrando il peggior ribasso dal 2020. Una situazione decisamente complicata a cui Trump sta provando a dare una mano: ma basterà l’annuncio del tycoon newyorkese a risollevare le vendite del brand di auto elettriche?

Ultime notizie, confermata in Romania l’esclusione di Georgescu dalle elezioni presidenziali

La Corte costituzionale romena ha confermato l’esclusione di Calin Georgescu, esponente dell’estrema destra del paese e dichiaratamente filorusso, dalle prossime elezioni presidenziali. In precedenza, domenica, la sua candidatura era stata bocciata anche dall’ufficio elettorale. La notizia è stata diffusa da Digi 24, la rete televisiva romena. Georgescu, che i sondaggi davano in testa alla corsa per la presidenza, con il 40% dei voti ed aveva anche vinto il primo turno nello scorso novembre, elezioni poi annullate dalla stessa corte costituzionale.

Ultime notizie, tensione alle stelle tra Stati Uniti e Canada per i dazi

Sale ancora la tensione tra Usa e Canada relativamente ai dazi imposti dal presidente Trump. In un’ultima comunicazione il presidente statunitense ha parlato di imposte al 50% su prodotti di acciaio e alluminio. Uno strappo che è arrivato dopo che lo stato dell’Ontario aveva introdotto delle contro imposte. Trump ha anche minacciato il Canada dichiarando che distruggerà la sua industria dell’auto. Dopo queste dichiarazioni è arrivata puntuale la risposta del Canada che ha detto che ci sarà una reazione.