Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Ucraina: Kiev sotto assedio dei russi

Inizia il dodicesimo giorno di guerra in Ucraina, dopo che nella giornata di ieri si sono verificati ancora bombardamenti e di conseguenza altre vittime, sia fra i civili che fra i militari. Anche ieri si è cercato di evacuare Mariupol d’urgenza, senza alcun esito, e stando all’Onu sarebbero già 1.5 milioni i rifugiati fuggiti dall’Ucraina nei primi dieci giorni di conflitto. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato allo scoperto, elogiando la resistenza del suo Paese all’esercito russo e definendo la sua nazione “una superpotenza dello spirito”. Secondo Zelensky il Paese si è espresso al “massimo delle sue possibilità”, aggiungendo che l’Ucraina ha unito “milioni di persone, che sono diventate un tutt’uno”, ma i russi hanno di fatto assediato Kiev e c’è il rischio di una sanguinosa battaglia nelle prossime ore. Intanto il primo ministro britannico Boris Johnson, ha fatto sapere di avere un piano, diviso in sei diversi punti, per fermare la guerra, e ne ha parlato al New York Times. Papa Francesco ha sottolineato come la guerra sia una pazzia e la disponibilità della Santa sede per tutte le iniziative di pace possibili. Intanto nella giornata di oggi, tra le 12 e le 21 sarà osservata una tregua nei combattimenti per consentire ai civili di lasciare le città di Volnovakha e Mmariupol dove si combatte da giorni. Il premier di Israele Bennett nella giornata di ieri si è recato a Mosca per parlare con Putin alla ricerca di un accordo di pace, ed il leader russo ha parlato stamani anche con Macron e con il presidente turco Erdogan. Da fonti dell’esercito ucraino è stato comunicato che il numero dei soldati russi uccisi finora nel corso dei combattimenti è di circa 11mila. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario della guerra, sono arrivate anche le decisioni di sospendere tutte le transazioni sul territorio russo da parte di due giganti come Mastercard e Visa. L’Oms con un messaggio pubblicato su Twitter ha comunicato che l’esercito russo ha attaccato anche delle strutture sanitarie.

Terremoto oggi Ragusa M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.9 in Albania

Gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in Puglia, precisamente in quel di Mottola, in provincia di Taranto. Lungo la statale 100, nella notte fra sabato 5 e domenica 6 marzo, sono morte tre persone, mentre altre due sono rimaste ferite. Lo scontro fra due auto è avvenuto lungo la strada che collega Massafra a Mottola e le vittime avevano 24 e 25 anni, di cui una originaria del Qatar e l’altra dell’Oman, oltre ad un uomo di 45 anni di Triggiano A scontrarsi una Fiat Tipo e un suv Audi Q5, entrambe praticamente distrutto dopo lo scontro, particolarmente violento. Non sono chiare le origini ne tanto meno le identità delle altre due persone ferite.

Bollettino vaccini covid oggi 7 marzo/ 49.2 milioni di italiani con almeno una dose

E’ morto nella giornata di ieri Pino Wilson, capitano della Lazio che vinse il primo scudetto, stagione 1973-1974. “La S.S.Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Capitano del primo Scudetto Pino Wilson e si uniscono al dolore della famiglia”, si legge sul sito del club biancoceleste in ricordo del 76enne ex calciatore. Nato a Darlington, in Inghilterra, Wilson si trasferì in seguito a Napoli, la città d’origine della madre. Dopo aver iniziato a giocare a calcio con l’Internapoli assieme a Chinaglia, si trasferì con quest’ultimo alla Lazio nel 1969. E’ considerato uno dei difensori più forti della sua epoca, e con la maglia laziale ha giocato ben 324 partite, segnando 6 gol e ottenendo il tricolore nel 1974. “Insieme, siamo diventati Campioni. Ciao Pino, nostro Capitano, la storia che ci lega è eterna”, si legge ancora sul profilo social della società biancoceleste.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 marzo/ -27 ricoveri, positività 8.4%

Nella giornata di ieri le forze di sicurezza israeliane hanno sventato un attacco ai danni della polizia. Come riferito dall’agenzia Ansa nella sua edizione online, un palestinese armato di coltello ha cercato di aggredire alcuni poliziotti nella parte orientale della Città Vecchia di Gerusalemme, così come riferito dalle stesse forze dell’ordine. La polizia ha reagito sparando l’aggressore, rivelatosi poi un ragazzo poco più che maggiorenne, un 19enne che stava assalendo due agenti israeliani nei pressi della Spianata delle Moschee di Gerusalemme. I due agenti sono rimasti feriti, uno da una coltellata mentre l’altro da alcuni spari accidentali: entrambi sono stati portati d’urgenza in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni.

Nella giornata di ieri alle Paralimpiadi invernali che sono in corso di svolgimento a Pechino è arrivata la prima medaglia per la rappresentativa azzurra. A conquistarla è stato Giacomo Bertagnolli nello slalom gigante, disputato insieme alla sua guida Andrea Ravelli. Bertagnolli, che era stato anche il portabandiera nella cerimonia di apertura, si è piazzato dietro al britannico Simpson, che si è aggiudicato l’oro, mentre la medaglia di bronzo è stata vinta dall’austriaco Aigner. Allo sciatore azzurro sono arrivati i complimenti da parte del presidente del Comitato Paralimpico, Pancalli.



