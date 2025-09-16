Le ultime notizie con l'alta tensione fra la Russia e la Nato, quindi il punto sulla guerra a Gaza, la situazione di TikTok e non solo: ecco i dettagli

Le ultime notizie di oggi, martedì 16 settembre 2025, le apriamo soffermandoci sulla guerra in Ucraina, che ieri ha raggiunto il giorno numero 1.300, ennesimo triste anniversario di questo conflitto. Ancora una volta – come vi scriviamo spesso e volentieri – la luce non si vede in fondo al tunnel visto che la pace appare lontanissima. Lo si capisce chiaramente da quanto dichiarato ieri dal portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov, sottolineando che la Nato è “coinvolta di fatto” nel conflitto in corso, con il suo sostegno ai Paesi Occidentali.

Per questa ragione “la Nato è in guerra con la Russia e questo è ovvio”, ha aggiunto l’esponente del governo russo. La presidentessa della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è invece tornata sulla questione dei droni in Polonia, spiegando come l’invasione dello spazio aereo costituisca una “palese violazione della sovranità Ue”, oltre che una “grave minaccia alla sicurezza nazionale”. Proprio per questo motivo l’ambasciatore russo a Londra è stato convocato dal Foreign Office, in merito appunto a quanto accaduto la scorsa settimana. Diverso invece il parere dell’ambasciatrice russa a Bucarest secondo cui si è trattato di una provocazione da parte di Kiev.

Ultime notizie, il punto su TikTok

E’ stato raggiunto un accordo, dopo mesi di trattative, dichiarazioni e indiscrezioni, su TikTok. Stati Uniti e Cina hanno infatti trovato una intesa “quadro” che sblocca finalmente l’impasse attorno alla piattaforma social cinese, così come fatto sapere nella giornata di ieri da Scott Bessent, segretario di stato al tesoro americano, subito dopo l’annuncio di Donald Trump attraverso il suo social Truth.

Così come chiesto da tempo dall’amministrazione a stelle e strisce, la divisione americana di TikTok diventa statunitense, e a riguardo Bessent ha spiegato che “i termini commerciali sono stati concordati”, senza specificare altro. I nomi dovrebbero emergere nella giornata di domani, la data entro cui TikTok troverà un acquirente e non è da escludere qualche colosso della Big Tech d’oltre oceano. “I nostri giovani saranno molto contenti”, ha commentato Trump, parlando di “grande accordo commerciale che si concluderà a breve”.

Ultime notizie, l’omicidio di Charlie Kirk

Continuano le indagini in merito all’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista americano di destra ucciso la scorsa settimana durante un evento nello Utah. Secondo quanto riferisce l’Fbi sembra che Tyler Robinson, l’assassino dello stesso Kirk, aveva di fatto preannunciato l’omicidio, spiegando che appena avrebbe avuto l’opportunità di ucciderlo, l’avrebbe colta al volo. Lo avrebbe scritto nella giornata di mercoledì scorso, e secondo il numero uno dell’Fbi Kash Patel, questo messaggio sarebbe stato scritto sotto forma di bigliettino ma anche scambi di messaggio, prima di essere stato distrutto (ma recuperato da chi indaga).

Patel ha poi fatto sapere che il dna rinvenuto sul fucile che è stato utilizzato per uccidere Kirk, corrisponde a quello di Robinson, di conseguenza la prova regina è stata trovata e lo stesso 22enne non riuscirà a salvarsi da una condanna a vita. Sempre il capo dell’Fbi ha anche fatto sapere che la famiglia del killer segue una ideologia di sinistra ed inoltre l’omicida avrebbe scherzato sulla morte di Kirk subito dopo i fatti. Parlando in una chat di gruppo con circa 20 amici ha raccontato che ad agire sarebbe stato un suo sosia ma anche che Charlie Kirk avrebbe inscenato la sua morte per scomparire: tutti i messaggi sono stati pubblicati dal New York Times mantenendo l’anonimato degli altri interlocutori.

Ultime notizie, 42enne morto dopo essere stato colpito da Taser

Il 42enne Claudio Citro è morto ieri a Reggio Emilia dopo essere stato colpito dalla polizia con il Taser. L’uomo era ben conosciuto alle forze dell’ordine e ieri mattina era stato visto in uno stato alterato, fino a che non sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che per fermarlo hanno appunto sparato con il taser. L’uomo si è subito sentito male e nonostante la chiamata del 118 alla fine è deceduto subito dopo il suo arrivo in ospedale.

Ultime notizie, le notizie sulla guerra Israele-Hamas

L’Idf ha schierato a partire da ieri alcune centinaia di tank, pronti ad invadere il territorio della città di Gaza. Alcune centinaia di migliaia di palestinesi sono in fuga dalle bombe. In una intervista il presidente Mattarella ha parlato di “Bimbi vittime di disumana condizione a Gaza” Il leader israeliano Netanyahu ha dichiarato “Io come Kirk minacciato da violenza politica” e che l’attacco che è stato portato negli scorsi giorni in Qatar è una decisione indipendente di Israele.

Nella giornata di ieri, durante la visita in Israele, il ministro statunitense Rubio si è recato al Muro del Pianto insieme a Netanyahu. L’aeronautica israeliana ha portato un attacco contro la torre Burj al-Jafari che era situata a Gaza City, radendola al suolo. La torre era già stata colpita in precedenti attacchi ed in parte crollata.

Ultime notizie, ragazza di 15 anni investita e uccisa da un camion in Trentino

Matilda Ferrari, una ragazza di 15 anni è stata investita e uccisa da un camion mentre si trovava alla fermata di un bus, sulla S.S. 239. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino di ieri e al momento dell’investimento, la giovane stava attraversando la strada all’altezza delle strisce pedonali.

La giovane apparteneva alla società sportiva Sga Pinzolo ed era una promessa della specialità del pattinaggio su ghiaccio e frequentava le scuole superiori nella vicina Tione. Insieme a lei si trovavano due coetanee che fortunatamente non sono rimaste ferite. I carabinieri hanno effettuato la ricostruzione dell’investimento con la betoniera che non è riuscita a frenare travolgendo la ragazza. L’autista si trovava in stato di choc ed è stato ricoverato all’ospedale.



Ultime notizie, assegnati gli Emmy Awards

I premi riservati alle migliori serie televisive dell’anno hanno visto il trionfo di “The Studio, The Pitt e Adolescence”. Il più giovane attore premiato, un record, è stato un inglese, il 15enne Owen Cooper. La serata finale è andata in onda a Los Angeles, sul palco del Peacock Theater, ed è stata condotta da Nate Bargatze, uno dei migliori comici statunitensi. Nel corso della serata ci sono state alcune frecciatine di tipo politico e alcuni momenti ricchi di emozione.

Due attori, Javier Bardem e Hannah Einbinder hanno avuto parole per Gaza. Tra le serie che hanno trionfato in questa edizione “The Studio” di Seth Rogen ha ricevuto 13 statuette, record per la categoria, mentre la serie britannica intitolata Adolescence e il medical Drama intitolato The pitt, uscito sugli schermi a 30 anni di distanza da E.R., hanno battuto nettamente la favorita Scissione. Prima della cerimonia è andato in onda un affollatissimo tappeto rosso.

Ultime notizie, a Palermo, un magazziniere ucciso davanti alla farmacia

A Palermo è caccia al killer che ha ucciso un magazziniere, Stefano Gaglio, davanti alla farmacia Sacro Cuore, che si trova in Piazza Principe di Camporeale, poco dopo l’arrivo della vittima sul luogo di lavoro. Il volto del killer è stato ripreso in un video di sorveglianza.

L’assassinio è avvenuto intorno alle 9 di ieri mattina quando l’uomo è stato colpito da vari proiettili sparati da una pistola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non sono riusciti a rianimarlo. Secondo gli inquirenti l’omicidio potrebbe essere un’esecuzione.

Ultime notizie, oro e record mondiale per Armand Duplantis al mondiale di atletica

Nel mondiale di atletica leggera in corso di svolgimento a Tokio, il campione olimpico e detentore del record mondiale di salto con l’asta, Armand Duplantis, ha fatto registrare un nuovo record alzandolo a 6.30 metri. Il campione svedese ha fatto porre l’asticella a 6.30 dopo aver conquistato la medaglia d’oro ed è riuscito a saltare la misura alla terza prova. Per lui 16esimo record mondiale ed una cifra di 100mila dollari.