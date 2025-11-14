Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, con un massiccio attacco nella notte, ma anche la ricerca del giudice Paolo Adinolfi e non solo

Le ultime notizie le apriamo oggi con l’attacco massiccio in Ucraina da parte dell’esercito russo: durante la notte appena passata, una serie di droni e di missili hanno colpito la capitale, Kiev, a conferma di quanto stia aumentando la pressione di Mosca sul nemico.

Ultime notizie, Paolo Adinolfi: si cerca il giudice dopo 31 anni

Un clamoroso cold case è stato riaperto nella giornata di ieri: quello riguardante il giudice Paolo Adinolfi. Scomparve di casa il 2 luglio 1994, a Roma, e da allora non si sono più avute notizie. Ieri, però, le forze dell’ordine si sono messe a scavare sotto la Casa del Jazz per provare a vedere se vi siano i resti dello stesso magistrato, un’operazione congiunta polizia-carabinieri con l’aiuto dei cani molecolari.

A far scattare l’indagine è stato l’ex magistrato Guglielmo Muntoni, con l’obiettivo di ispezionare quelle gallerie di modo da poter ritrovare elementi utili per la sparizione del giudice, se non addirittura il suo corpo. Non va dimenticato, come sottolineato da TgCom24.it, che la Casa del Jazz ha sede in un immobile che era stato confiscato alla criminalità organizzata e che era riconducibile a Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della banda della Magliana.

Secondo Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, sotto la Casa del Jazz potrebbe nascondersi anche il corpo della sorella, dopo una soffiata di un altro ex magistrato.

Ultime notizie, madre uccide figlio di 9 anni a Trieste

Notizia choc quella che ci giunge da Trieste, dove una donna ha ucciso il proprio figlio di nove anni nella sua abitazione a Muggia, nel Triestino. La killer si chiama Olena Stasiukuna, cinquantacinquenne originaria dell’Ucraina, e avrebbe ucciso il figlio con un coltello, visto che il bimbo di nove anni è stato rinvenuto con un profondo taglio alla gola.

La donna era già seguita dai servizi sociali, mentre il figlio era affidato al padre, ma evidentemente deve essere successo qualcosa nelle scorse ore. Il papà del bimbo aveva lanciato l’allarme non riuscendo a mettersi in contatto con l’ex moglie; di conseguenza aveva allertato le forze dell’ordine, e quando i vigili del fuoco sono giunti presso la casa indicata hanno trovato una scena macabra.

Il bimbo di nove anni era morto da qualche ora e si trovava in bagno, mentre la madre era sotto choc. Trovata anche l’arma del delitto, un grosso coltello da cucina, con cui avrebbe anche tentato di tagliarsi le vene. La donna è stata arrestata e condotta in carcere: le indagini proseguiranno.

Ultime notizie, donna aggredita da tre boxer

A Orciano Pisano, in provincia di Pisa, una donna di sessantacinque anni è stata aggredita da tre cani di razza boxer e ora versa in condizioni gravissime. Come riferito da Il Tirreno, la vittima stava camminando in strada quando è stata assalita dai tre cani che, nel frattempo, erano riusciti a uscire dalla proprietà in cui si trovavano.

Quando la sessantacinquenne è stata attaccata, è intervenuto anche il padrone dei tre cani che, non senza fatica, è riuscito a dividere gli animali. Il bilancio è stato pesante: la donna è rimasta vittima di morsi ovunque ed è stata ricoverata in codice rosso, in gravissime condizioni. Ferito anche lo stesso uomo, soccorso sotto choc dopo quanto accaduto. È probabile che il proprietario venga denunciato per omessa custodia, mentre il destino dei tre cani potrebbe essere già segnato: si parla infatti di abbattimento.



Ultime notizie, gravi disagi per i viaggiatori dei treni a Roma

Nella giornata di ieri, giovedì 13 novembre, presso la stazione dei treni di Roma Termini si sono verificati gravi ritardi, fino a cinque ore. Il problema è sorto dopo che una persona è stata investita lungo la tratta Maratea–Praia a Mare, provocando una serie di disagi a cascata e causando incredibili ritardi: una giornata di passione per i viaggiatori interessati. La circolazione regolare dei treni è ripresa intorno alle 15.00 del pomeriggio ma i ritardi hanno continuato ad aumentare e solo in serata si sono avuti dei cali.

Ultime notizie, ragazza di 12 anni è morta a scuola dopo un volo di dieci metri

Tragedia in una scuola media di Marcianise, in provincia di Caserta con la morte di una ragazza di 12 anni che ha lasciato un biglietto sul proprio banco con la scritta “mi dispiace”, che ha fatto subito ipotizzare che il volo di 10 metri che ne ha causato la morte sia stato un gesto volontario.

L’adolescente, intorno alle 10.00 di ieri era uscita dall’aula per andare in bagno e non è più tornata, allontanandosi dai corridoi della scuola e raggiungendo le scale di emergenza, dalle quali è caduta facendo un volo di circa 10 metri. Il suo cadavere è stato ritrovato successivamente sul selciato e nonostante l’intervento dei soccorritori è stato possibile solo constatare la morte della studentessa.

Ultime notizie, vertice a Roma tra la Premier Meloni e quello albanese Rama

Nella giornata di ieri la Premier Giorgia Meloni ha tenuto un vertice a Villa Pamphili a Roma con il suo omologo albanese Edi Rama nel quale è stato affrontato anche il tema dei centri migranti che l’Italia ha realizzato in Albania. Giorgia meloni ha respinto le critiche che arrivano dai gruppi di opposizione, dichiarando che, grazie al nuovo patto dell’Unione Europea funzioneranno nonostante i molti tentativi di fermarli.

La Premier italiana ha anche dichiarato che sarebbe molto soddisfatta di poter avviare i negoziati per l’adesione dell’Albania all’UE. Rama ha detto che l’Italia può chiedere qualunque cosa riguardo ai migranti e riceverà dall’Albania sempre risposte positive.