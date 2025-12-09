Le ultime notizie di oggi le apriamo facendo il punto sulla guerra in Ucraina, con il conflitto che prosegue da più di 1.300 giorni, i dettagli

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, che oggi giunge al giorno numero 1.385. Ieri i leader di 7 Paesi dell’Ue hanno scritto una lettera chiedendo che vengano utilizzati i famosi asset russi congelati per un prestito all’Ucraina in vista della riparazione, considerando quei soldi come un risarcimento danni per l’aggressione subita da parte di Mosca.

Intanto è uscito allo scoperto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che, soffermandosi sulle trattative di pace, ha detto di essere rimasto deluso da Zelensky. “Credo che non abbia letto la proposta e credo che la Russia sia invece d’accordo”, ha spiegato. Vedremo come evolverà la vicenda nei prossimi giorni, da segnalare le nuove parole del premier Giorgia Meloni che ha confessato quanto sia importante l’unità fra l’Ue e gli Stati Uniti.

È una vera e propria tragedia quella che è avvenuta ieri in quel di Tenerife, in Spagna, dove 4 persone sono morte, travolte da un’onda anomala. Nella zona di Los Gigantes, che è un tratto di mare sulla costa meridionale, alcune persone hanno sfidato il mare mosso e il maltempo facendo il bagno e quattro di loro non ce l’hanno fatta. L’ultima è un uomo che è stato soccorso già in arresto cardiaco e per cui a nulla è valsa la corsa nell’ospedale più vicino, dove alla fine è deceduto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, attorno alle ore 16:00, quando, appunto, una mareggiata ha sorpreso dei bagnanti a seguito di un’onda di notevoli dimensioni che ha superato la barriera rocciosa, raggiungendo, appunto, le persone che si trovavano in una piscina naturale.

Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi ma, come detto sopra, purtroppo per 4 turisti stranieri non vi è stato nulla da fare. Il gruppo avrebbe comunque ignorato le regole di divieto di balneazione pensando di essere al sicuro, protetto dagli scogli, ma così non è stato.

È un meteo piuttosto pazzo quello che abbiamo avuto ieri, giorno dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre 2025. Dopo il freddo di fine novembre/inizio dicembre, le temperature sono state ieri piuttosto miti, sfiorando i 10 gradi al Nord. Tutto merito dell’anticiclone africano che, secondo gli esperti meteo, dovrebbe permanere sulla nostra penisola almeno fino al prossimo 13 dicembre, quando poi potrebbe arrivare una nuova svolta invernale.

Si tratta di un clima definito eccezionale quello di questi giorni, con la quota neve che è salita addirittura a 2.000 metri sulle Alpi, con il dispiacere di chi sperava di approfittare di qualche bella nevicata per il Ponte dell’Immacolata. Quella di oggi dovrebbe essere una giornata ancora caratterizzata da un clima piuttosto anomalo, con qualche possibile pioggia al Nord, in Liguria, mentre nel resto del Paese non dovrebbero verificarsi particolari fenomeni avversi.



Roberto Palumbo, 57enne primario di Nefrologia dell’ospedale dell’Eur, è stato arrestato, accusato di aver preso una tangente. Come riferisce il Corriere della Sera attraverso il proprio sito online, il camice bianco sarebbe stato sorpreso mentre si trovava a bordo di un’auto parcheggiata vicino alla Regione Lazio, e riceveva una tangente del valore di circa 3 mila euro da parte di un imprenditore abruzzese che è specializzato nel settore delle apparecchiature elettromedicali.

Una volta raggiunto dalle forze dell’ordine non avrebbe opposto resistenza, accettando il fermo, dopo di che il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Il quotidiano di via Solferino non esclude comunque che l’episodio possa essere solo la punta dell’iceberg, nascondendo un mondo di tangenti riguardanti, ad esempio, il trasferimento di pazienti dal Sant’Eugenio a strutture private. Arrestato anche Maurizio Tera, 57enne amministratore della società Dialeur: nei loro confronti l’accusa è di concorso in corruzione di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.