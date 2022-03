Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Ucraina: più di 3.000 morti a Mariupol

La guerra in Ucraina imperversa e da ieri sera è scattato un nuovo coprifuoco a Kiev, che andrà avanti fino a domani mattina. I principali bombardamenti si stanno però concentrando su Mariupol, una città praticamente rasa al suolo che è solamente lo spettro di quella che era fino a poco meno di un mese fa. Si calcola che ogni dieci minuti cada una bomba sul territorio, e oltre a carri armati e artiglieria, la città è stata colpita anche dalle navi russe, così come affermato dal vice comandante del reggimento Azov. Alcuni residenti vengono deportati con la forza in Russia e i loro passaporti confiscati, e stando a quanto spiegato da Iryna Vereshchuk, vice primo ministro ucraino, sarebbero già 45.000 le persone che sono riuscite a lasciare Mariupol, mentre i morti più di 3.000. “Sono sicura che morirò presto. È questione di giorni. In questa città tutti aspettano costantemente la morte. Vorrei solo che non fosse così spaventosa”, la drammatica testimonianza su Facebook di una cittadina di Mariupol.

Ultime notizie, morta Samantha D’Incà

Dopo 14 mesi di stato vegetativo irreversibile è morta Samantha D’Incà, 30enne di Belluno per cui il padre aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione al trattamento di ‘fine vita’. La donna, come si legge sull’agenzia Ansa citando fonti sanitarie, è deceduta sabato mattina dopo un percorso di accompagnamento al decesso. Samy si trovava presso la struttura socio assistenziale “Gaggia Lante” di Belluno, dopo che era entrata in coma il 4 dicembre del 2020 come conseguenza di una grave infezione a seguito di un’operazione in ospedale per la frattura di un femore. Dopo il coma e i dolori, il padre aveva dato vita ad una lunga battaglia giuridica ottenendo dal tribunale di Belluno il dieci novembre dell’anno scorso l’incarico di amministratore di sostegno. Nelle ultime settimane le sue condizioni fisiche erano peggiorate ulteriormente fino appunto al decesso di sabato.

Ultime notizie, incidente aereo in Cina

Nella giornata di ieri un Boeing 737 della China Eastern Airlines con a bordo 132 persone si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. Non è ancora chiaro se vi siano o meno vittime ma lo schianto sarebbe avvenuto in una zona montuosa provocando un incendio di vaste proporzioni, di conseguenza è poco probabile la presenza di sopravvissuti, così come riferito dai media cinesi. A bordo vi erano 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio e il presidente Xi Jinping, commentando l’accaduto, si è detto “sconvolto”, richiedendo poi tutti gli sforzi possibili “per organizzare la ricerca e il salvataggio, gestire adeguatamente le conseguenze, rafforzare le indagini sui potenziali rischi per la sicurezza nell’aviazione civile e garantire l’assoluta sicurezza delle operazioni di aviazione”.

Ultime notizie, incidente lago di Garda: condannati due tedeschi

Nella giornata di ieri il tribunale di Brescia ha inferto due condanne ai due cittadini tedeschi che l’estate scorso, sul lago di Garda, travolsero e uccisero due cittadini italiani. Si tratta nel dettaglio di Patrick Kassen, condannato a 4 anni e sei mesi, e di Cristian Teismann, condannato invece a due anni e 11 mesi. I fatti risalgono al 19 giugno del 2021 quando i condannati erano a bordo del motoscafo Riva nelle acque del lago di Garda, travolgendo il gozzo su cui si trovavano Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 24 anni. Kassen era alla guida del motoscafo, ed entrambi sono stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino del coronavirus di ieri sconta come di consueto il minor numero di tamponi effettuati la domenica, con i nuovi casi che sono stati 32.573 a fronte di 218.216 tamponi ed un tasso di positività del 15, inferiore al 16,3 del giorno precedente. In calo anche il numero delle terapie intensive, – 4 unità. Mentre sono aumentati di 298 i ricoveri ordinari. I decessi odierni sono stati 119, in aumento rispetto ai 93 di ieri. Per quanto riguarda i dati relativi alle regioni, la prima regione per numero di casi è il Lazio con 4.405, mentre la Campania con i suoi 3500 casi è al secondo posto e la Puglia al terzo con 3.020 casi. La prima cinquina è completata da Sicilia e Lombardia.

Ultime notizie, si separano le strade della Juventus e di Dybala

Nella riunione che si è tenuta ieri alla Continassa tra i rappresentanti della Juventus e gli agenti del giocatore argentino non è stato raggiunto l’accordo e quindi il contratto di Dybala non sarà rinnovato. Nello scorso mese di ottobre le parti avevano raggiunto un accordo di massima, ma gli infortuni successivi occorsi al n° 10 ex Palermo hanno convito la Juventus ad abbassare le offerte e l’accordo è saltato. Con il contratto che andrà alla scadenza naturale del prossimo 30 giugno. Ora per Dybala entrano in campo le altre grandi del calcio europeo, tra le quali anche l’Inter di Marotta che aveva già trattato il suo passaggio alla Juventus.

Ultime notizie, muore uomo 36enne travolto da un treno

Un uomo originario di Genova ma che da anni viveva a Massa Carrara è rimasto ucciso la notte scorsa investito da un treno mentre si trovava sui binari nel tratto compreso tra le stazioni di Sestri Levante e Riva Trigoso, in provincia di Genova. Sul luogo dell’incidente i soccorritori hanno anche trovato molte banconote cercato dalla Polizia Stradale, dato che poco prima aveva lasciato il luogo di un incidente stradale accaduto sulla A12.

Ultime notizie, Tragedia a Castelnovo Sotto dove un uomo uccide la madre della compagna

A Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, la 62enne Tiziana gatti è stata uccisa a colpi di coltello dal compagno della figlia alla presenza anche della figlia di 4 anni. La donna si era recata a casa della figlia per accompagnare la bambina all’asilo, ma si è vista accoltellare dal compagno della figlia. L’omicidio è avvenuto alle 7 e mezza di stamani e successivamente l’uomo, un 36enne, è stato arrestato dai carabinieri.











