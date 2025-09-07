Ultime notizie di oggi, 7 settembre 2025, ultim'ora: guerra in Ucraina, attacco record della Russia che per la prima volta colpisce sede del Governo a Kiev

Ultime notizie, guerra in Ucraina: attacco massiccio della Russia

Attacco record della Russia contro l’Ucraina: nella notte sono stati lanciati 810 droni e 13 missili da crociera, con le forze di difesa aerea che ne hanno neutralizzati rispettivamente 747 e 4. Sono state colpite 37 località, tra cui Kiev, dove è stato centrato il palazzo della sede del Governo ucraino. La premier Yulia Svyrydenko ha chiesto che il mondo risponda non solo con le parole e il rafforzamento della pressione delle sanzioni, in particolare su petrolio e gas russi, ma anche ulteriori aiuti di armi. Una donna con il figlio di due mesi sono morti in un edificio residenziale colpito da un missile. Il bilancio è di almeno 4 morti e decine di feriti.

Ultime notizie, corteo di protesta a Milano per il Leoncavallo

Una manifestazione di protesta che si è svolta ieri a Milano per lo sgombero del Centro Sociale Leoncavallo, avvenuto lo scorso 21 agosto, ha coinvolto 20mila persone nel pomeriggio. I due cortei sono partiti dalla Stazione Centrale e da Porta Venezia e poi si sono ricongiunti per cercare di raggiungere il Duomo, dove si sono recati dopo una trattativa con le forze dell’ordine.

Il governatore della Lombardia, Fontana, ha parlato di disordini e lanci di uova e petardi, che sono stati eseguiti contro le forze di polizia, condannando per le azioni gravi e scellerate. Quella di ieri è stata una “manifestazione indecente” anche per la Lega, che ha parlato apertamente di sostegno alla delinquenza e dichiarato indecente la presenza sia di forze politiche che sindacali e dell’Anpi.

Ultime notizie, 25enne travolto a Milano sulle strisce pedonali

Un 25enne originario di Poggibonsi, Matteo Barone, che viveva a Milano, è stato travolto e ucciso a Milano mentre stava attraversando le strisce pedonali. L’investimento è avvenuto intorno alle 5.30 di ieri ed alla guida dell’auto che ha travolto il 25enne si trovava un poliziotto fuori servizio e che è stato messo agli arresti domiciliari in quanto trovato positivo all’alcol test Il provvedimento contro l’agente fuori servizio è stato motivato, oltre che dal superamento del limite dell’alcol test, anche dalla presunta velocità dell’auto, una Lancia Y, dato che il corpo dell’investito è stato trovato a oltre 30 metri di distanza dal luogo dell’impatto.

Ultime notizie, l’Italvolley femminile in finale ai mondiali

A Bangkok, in Thailandia, la nazionale di volley femminile ha conquistato l’accesso alla finale del mondiale battendo il Brasile al termine di una gara combattutissima e bellissima conclusasi solo al tie-break. Il tecnico Julio Velasco ha così l’occasione di poter conquistare con il la nazionale femminile italiana il titolo mondiale che ha già conquistato con quella maschile. Una gara che ha visto un grandissimo equilibrio e ha offerto al pubblico locale e a quello televisivo un grande spettacolo. Il Brasile si è aggiudicato il primo set, poi l’Italia ha pareggiato nel secondo.

Di nuovo Brasile avanti per 2 a 1 con un set vinto ai vantaggi ma le azzurre non si sono arrese ed hanno pareggiato per poi vincere il tie-break decisivo. La finale è in programma domani contro la Turchia, che ha saputo battere il Giappone nella prima semifinale per 3 a 1. Sarà un duello in famiglia per il “libero” azzurro Moki De Gennaro, visto che la formazione turca è allenata dal marito, Daniele Santarelli. Il successo di oggi è il primo della storia contro il Brasile in partite dei mondiali e il 35esimo di fila della nazionale di Velasco.

Ultime notizie, le qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza

Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia dopo le prove ufficiali svoltesi sul circuito di Monza. Dietro di lui la coppia dei piloti McLaren, con Norris che ha preceduto Piastri. La seconda fila alla partenza è completata dalla Ferrari di Charles Leclerc, che ha preceduto il compagno di squadra, Hamilton, che però dovendo scontare una penalizzazione per la gara precedente, partirà soltanto in decima posizione.

Ultime notizie, Marc Marquez si aggiudica la gara sprint nel Gran Premio di Catalogna

Anche nella quindicesima gara sprint della stagione, il successo è andato al capoclassifica del mondiale, Marc Marquez, che se ne è aggiudicate in totale 14. Successo che ha consentito alla sua scuderia, la Ducati, di vincere con largo anticipo il mondiale costruttori e che è arrivato anche per la scivolata del fratello Alex che conduceva la gara a 4 giri dalla fine. A completare il podio della Sprint secondo posto per Quartararo e terzo per Di Giannantonio. Ancora molto male Bagnaia che ha chiuso 14esimo.