Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Una nota del Cremlino afferma che sarà il leader Putin a sovrintendere le trattative per una eventuale tregua in Ucraina e che non sarà nominato un inviato speciale per questo argomento. Il Times ha riferito che, qualora non potesse più contare sul sostegno degli Stati Uniti, l’Ucraina sarebbe in grado di sviluppare una, seppur rudimentale, bomba atomica, in pochi mesi. Un noto chef russo che opera in Inghilterra, Aleksei Zimin, è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento a Belgrado.

Lo chef si era da sempre opposto alla guerra tra Mosca e Kiev. Da parte dell’Unione Europea è stato dato il via libera ad un pagamento di 4 miliardi di Euro a favore dell’Ucraina. Il Museo del Gulag di Mosca è da oggi chiuso temporaneamente con la motivazione ufficiale di “violazione delle normi anti-incendio”, e non è stata fornita una data sulla possibile riapertura. Il museo di Mosca è dedicato alla memoria delle repressioni che sono svolte in passato in Russia.

La compagnia aera Ryanair, fra le più note del panorama italiano, è stata condannata dall’Agcm, l’autorità del garante e della concorrenza del mercato, a risarcire i consumatori per via di una serie di omissioni e di comunicazioni poco chiare inerenti in particolare l’operazione del check-in. Nel dettaglio si tratta di un rimborso di 55 euro per tutti coloro che hanno fatto reclamo, ma anche di 15 euro per circa 100.000 clienti o eventualmente un voucher da 20 euro da spendere sempre con la stessa compagnia.

L’azienda viene accusata in particolare di aver violato gli articoli 21 e 22 del codice del consumo, e in più specificatamente vengono contestate le indicazioni fornite ai passeggeri in merito al check-in online, oltre ad alcune “scorrettezze” come le opzioni priorità e bagaglio a mano che venivano assegnate di default all’andata e al ritorno del volo senza prima chiedere al consumatore. Ryanair sta già provvedendo ai rimborsi ed inoltre ha fatto sapere che attuerà tutte le modifiche richieste al fine di una maggiore trasparenza per i passeggeri.

E’ diventato papà nella giornata di mercoledì l’artista trapper, Lazza. Lo ha fatto sapere lo stesso, pubblicando una storia su Instagram in cui si legge “welcome Noah”, ma anche un “benvenuto all’erede”. A partorire, ricordiamo, è stata la compagna dell’artista, Greta Orsingher, che ha messo al mondo il loro bimbo poco dopo le ore 12:00 di mercoledì 13 novembre 2023.

Il nome e anche il sesso, ricorda TgCom24.it, erano stati annunciati da mesi dalla coppia, di conseguenza si attendeva solamente il giorno della nascita che è giunto come da programmi a novembre. A maggio Lazza aveva fatto sapere che il suo primogenito avrebbe avuto il fiocco azzurro, mentre durante un concerto di settembre aveva comunicato il nome scelto.

Un’evasione da record da ben 1,3 miliardi di euro. Questo quanto scoperto nelle scorse ore dalla guardia di finanza che ha sgominato una vera e propria associazione a delinquere. 47 persone sono accusate dalla giornata di ieri di frode e riciclaggio, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Nei confronti delle suddette sono state emesse misure cautelari di vario tipo ed inoltre sono stati sequestrati ben 520 milioni di euro, mentre le fatture false scoperte sono state dell’ordine di ben 1,3 miliardi di euro, una cifra davvero da record.

Delle 47 persone, 34 sono finite agli arresti in carcere, mentre altre 9 sono state messe ai domiciliari, oltre ad altre 4 misure interdittive. Le accuse nei confronti degli indagati sono quelle di evasione dell’iva in prodotti informatici e riciclaggio degli stessi profitti. Una maxi operazione delle forze di polizia a cui non può che andare il nostro plauso visto l’enorme portata del reato praticato nel corso degli ultimi anni.

Con l’arrivo sulle nostre regioni di un “nocciolo” di area fredda che scende dalla Svezia, le temperature hanno subito un brusco calo ed è arrivata la prima neve anche a bassa quota specialmente in Trentino Alto Adige e poi sull’Appennino Romagnolo. Già nella giornata di oggi si sono verificate piogge sull’alto adriatico e domani le perturbazioni arriveranno anche nelle regioni del basso adriatico per poi abbandonare l’Italia.

Sul Tirreno l’abbassamento delle temperature non è stato oggi collegato a piogge. Per il prossimo fine settimana gli esperti prevedono la presenza del sole su quasi tutta l’Italia, con freddo intenso specie nelle ore del mattino, con possibilità di formazione di gelate nelle regioni del nord. La tendenza per la prossima settimana vira al peggio.

Una coppia di turisti israeliani che aveva prenotato per due notti in un albergo di Belluno con il sito Booking, è stata rifiutata dall’hotel con la motivazione che gli israeliani non sono graditi in quanto responsabili di genocidio.

I due hanno ricevuto una comunicazione da parte dell’hotel che garantiva la cancellazione gratuita della prenotazione. Il messaggio è stato ricevuto poco prima del viaggio aereo da Tel Avic all’Italia. Dopo questa comunicazione si è registrato un unanime coro di sdegno sia da parte della comunità ebraica in Italia che da ambienti della politica e dai sindacati degli albergatori.

Nuove minacce contro Israele da parte delle Guardie della Rivoluzione iraniana, che hanno promesso di mettere in atto una vendetta per rispondere agli attacchi che Israele ha portato contro dei loro siti militari a fine ottobre e per i raid che sono stati portati contro il territorio di Gaza e contro il territorio del Libano.

L’Onu ha dichiarato che i metodi di guerra adottati dagli israeliani nella striscia di Gaza sono compatibili con un “genocidio”. Il giornale L’Orient Le Jour ha riferito che gli attacchi israeliani portati contro la città di Baalbeck, in Libano, hanno causato la morte di 9 persone e il ferimento di altre 5. Le squadre di soccorso sono ancora val lavoro per la rimozione delle macerie.