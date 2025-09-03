Le ultime notizie di oggi le apriamo con la situazione in Ucraina ma anche la parata a Pechino, la morte di Emilio Fede e la situazione in Medio Oriente

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. E’ il giorno 1.287 in Ucraina da quando è scoppiata la guerra, l’invasione della Russia. Nonostante da mesi si tratti la pace, i bombardamenti continui e gli attacchi russi sono sempre di portata importante. Nelle ultime ore sono stati lanciati i consueti droni contro Kiev e altre varie città, chiari indizio di come il conflitto sia tutt’altro che vicino alla fine. Eppure Sergei Lavrov, ministro degli esteri di Mosca, ha spiegato che “risolvere la crisi in Ucraina con mezzi pacifici rimane la nostra priorità” ma il presidente americano Donald Trump è uscito nuovamente allo scoperto dicendosi molto deluso da Vladimir Putin, visto che in questo conflitto non si deve pensare all’Ucraina ma “a far vivere le persone”.

Critiche all’indirizzo del capo del Cremlino anche da parte di Merz, cancellerie tedesco, che senza troppi giri di parole lo ha definito un “criminale di guerra, forse il peggiore della nostra epoca”. Infine da segnalare che il ministero francese ha avvertito le varie agenzie di preparare ad accogliere eventuali soldati feriti in Europa, un segnale di come a breve potrebbero intervenire truppe europee nel conflitto fra Russia e Ucraina.

Ultime notizie, la parata a Pechino

Nella giornata di ieri si è tenuta la tradizionale parata militare a Pechino per festeggiare la vittoria cinese nella seconda guerra mondiale, a 80 anni da quegli eventi. Presente Xi Jinping, il presidente cinese, ma anche Vladimir Putin, l’omologo russo, una visita, quella di quest’ultimo, che non è passata inosservata, soprattutto agli occhi del presidente americano Donald Trump, che attraverso il proprio social Truth ha puntato il dito contro Russia e Cina, ma sopratutto contro il leader nordcoreano Kim Jong-un, anch’esso a Pechino: “cospirate contro gli Stati Uniti”, augurando comunque una giornata meravigliosa al popolo cinese.

Anche la presenza del presidente iraniano non è passata inosservata, per quella che di fatto è stata una sorta di reunion dei principali “nemici” degli americani. Nel frattempo in piazza Tienamen sono sfilati i carri armati ma anche il nuovo missile balistico DF-61, in grado di trasportare testate nucleari e di colpire a migliaia di chilometri di distanza: “Il mondo deve scegliere fra pace e guerra”, ha detto Xi Jinping, ma “la Cina è per una forza di pace e di sviluppo, nessun può intimidirci”.

Ultime notizie, la morte di Emilio Fede

E’ morto nella giornata di ieri Emilio Fede, storico giornalista e direttore del Tg4. Aveva 94 anni e si è spento nella residenza san felice di Segrate, la città voluta e costruita dal “suo” Silvio Berlusconi. Una lunghissima carriera giornalistica la sua, iniziata in Rai e poi proseguita in Mediaset, fino a diventare il direttore del Tg4. Con lo sbarco nella tv del Biscione era cresciuta in lui la stima verso l’ex presidente del consiglio, cosa che non aveva mai nascosto. “Vorrei essere ricordato come un grande presuntuoso”, ha scritto sul suo necrologio il giornalista originario di Messina mentre la figlia ha fatto sapere che il padre ha lottato fino all’ultimo come un leone pur di rimanere in vita. I funerali si terranno nella giornata di domani, giovedì 4 settembre 2025, presso la parrocchia di Segrate.

Negli ultimi anni Emilio Fede si era ammalato e aveva anche ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. Era inoltre caduto in depressione dopo la condanna e gli arresti domiciliari, che aveva completamente scontato, fino a spegnersi definitivamente in queste ore. Con Emilio Fede se ne va senza dubbio una pagina importante del nostro giornalismo, un professionista che non ha mai nascosto la sua “fede” appunto per Berlusconi, schierandosi apertamente in favore del centro destra e di Forza Italia.

Ultime notizie, le news sulla situazione in Medio Oriente

Il presidente israeliano Herzog è atteso giovedì prossimo in Vaticano dove avrà un incontro con Papa Leone XIV, L’ufficio del presidente israeliano ha annunciato che Isaac Herzog sarà in Vaticano giovedì per incontrare papa Leone XIV, nel corso del quale si parlerà di effettuare tutti gli sforzi possibili per il rilascio degli ostaggi ancora in mano ad Hamas e della protezione dei gruppi cristiani nelle zone di conflitto e della lotta, a livello mondiale, contro l’antisemitismo.

Nella stessa giornata Herzog incontrerà anche Pietro Parolin, cardinale Segretario di stato vaticano. Intanto il Belgio ha annunciato che nella prossima riunione dell’assemblea delle Nazioni Unite, riconoscerà lo stato della Palestina. Nella notte sono continuati i raid delle forze armate israeliane nel territorio di Gaza, con 13 vittime accertate. Durante un raid dell’Idf nell’abitazione del sindaco di Hebron, lo stesso è stato arrestato e a partire da ieri nel distretto è stato imposto il coprifuoco.

Ultime notizie, derby italiano nei quarti di finale dell’US Open

Per la prima volta in assoluto nei quarti di finale di un torneo dello Slam si affronteranno due tennisti italiani. Il derby vedrà opposti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, entrambi vincitori nei loro incontri degli ottavi di finale rispettivamente contro il kazako Bublik che è stato letteralmente travolto con un triplo 6 – 1, e lo spagnolo Munar, anche lui in tre set con il punteggio di 6 – 3, 6 – 0, 6 – 1.

Per entrambi non ci sono state sbavature nel corso del match durato circa 1 ora e mezzo. Ed ora lo scontro diretto che garantirà la presenza di almeno un italiano nel turno di semifinale.

Ultime notizie, due vittime in un incendio nella notte a Bagnacavallo

Nella notte tra lunedì e martedì in una villa di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, è scoppiato un incendio che ha causato la morte di due persone, madre e figlia, per le esalazioni venefiche del fumo. La causa dell’incendio potrebbe essere una sigaretta accesa all’interno della camera da letto.

La madre si chiamava Giuseppina Fiumi ed aveva 92 anni, mentre la figlia, Maria Teresa Santoni era una 69enne. Le cause dell’incendio sono comunque ancora in fase di accertamento e le fiamme si sono sprigionate alle 22.30. Una volta accortisi delle fiamme e del fumo, un gruppo di vicini ha tentato di spegnerle, ed hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno poi trovato i cadaveri delle due vittime.

Ultime notizie, mille morti nel Darfur a causa di una enorme frana

Una frana devastante ha colpito il Darfur, causando oltre mille morti, e spazzando completamente un villaggio. La frana è avvenuta nel Sudan occidentale da tempo teatro di guerriglie tra opposte fazioni e la notizia è stata fatta circolare da uno dei gruppi, che controllano la zona. Il villaggio colpito dalla frana è quello di Tarasin, che si trova nella zona dei Monti Marra.

La zona è nota per la grande produzione di agrumi e il gruppo ribelle, il Movimento di Liberazione del Sudan, nel suo comunicato alle agenzie di stampa ha chiesto un aiuto per il recupero delle salme alle Nazioni Unite. Il Sudan è da tre anni al centro di una sanguinosa guerra civile e gli scontri tra le parti si sono intensificati negli ultimi tre mesi.