Le ultime notizie di oggi si concentrano sulla guerra in Ucraina, ma anche il 35enne morto ieri all'aeroporto di Orio al Serio

Le ultime notizie le apriamo con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, che entra oggi nel giorno numero 1.232. Stando a quanto fatto sapere dal quotidiano americano Wall Street Journal, gli americani starebbe pensando di inviare dei missili Patriot a Kiev, il noto sistema di difesa. Trump, un po’ a sorpresa, aveva infatti annunciato la fornitura di nuove armi a Zelensky durante l’incontro con Netanyahu: “Devono essere in grado di difendersi”, ricordando che in queste ultime settimane la Russia sta colpendo duramente gli ucraini, proprio perchè conscia della mancanza di armamenti degli avversari.

Trump nel contempo ha criticato duramente il comportamento di Mosca, dicendo di non essere per nulla contento di quanto sta facendo Vladimir Putin, accusandolo di dire un sacco di str* sull’Ucraina. La sensazione è che la guerra sia giunta ad un punto di svolta dopo queste parole, vedremo quello che accadrà.

Ultime notizie, giovane 18enne ucraina trovata impiccata

Era scomparsa la scorsa settimana ma in queste ore è stata ritrovata senza vita. Parliamo della 18enne ucraina Mariia Buhaiova, la ragazza che lavorava in un villaggio turistico nel brindisino e che è stata rinvenuta a poche centinata di metri proprio dal centro dove lavorava. Secondo quanto riportato da TgCom24.it il suo è stato un gesto estremo in risposta al mancato rinnovo dello stage, una delusione lavorativa che ha gettato nello sconforto la stessa 18enne, che ha quindi deciso di impiccarsi.

Il ritrovamento del corpo è stato effettuato dai vigili del fuoco in una campagna vicino alla strada statale 379, a circa trenta minuti a piedi dal villaggio turistico Meditur, sito sul litorale di Carovigno. La ragazza ha individuato un albero ed ha deciso di impiccarsi, facendola finita, e secondo chi indaga è probabile che si sia tolta la vita lo stesso giorno in cui ha ricevuto la notizia della fine dello stage. Sulla vicenda sono ancora diversi i punti su cui fare chiarezza e gli inquirenti vogliono avere il quadro completo su quanto accaduto: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.



Ultime notizie, dramma all’aeroporto di Orio al Serio

Dramma all’aeroporto di Orio al Serio, dove un uomo di 35 anni, tale Andrea Russo, è morto risucchiato dal motore di un aereo. L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 10:00 di ieri, con i voli che sono stati sospesi per due ore, prima che la salma venisse spostata. Secondo quanto emerso sembrerebbe trattarsi di un suicidio, visto che la vittima è stata vista invadere la zona dell’aeroporto off limits, vietata ai non addetti ai lavori, per poi cercare di entrare volutamente dentro il motore del velivolo.

L’aereo che è stato il teatro della morte è un Airbus della compagnia Volotea che stava partendo per la Spagna, destinazione aeroporto delle Asturie. Era pronto ad iniziare la fase di rullaggio, aveva già acceso i motori, quando è appunto accaduto l’inverosimile. Un testimone racconta di aver visto il 35enne mentre cercava di prendere a pugni il motore, dopo di che si è spostato sull’altro motore, che era già acceso, ed è saltato dentro, facendo poi un volo di tre metri. Anche altre persone hanno visto la scena e la compagnia Volotera ha deciso di fornire supporto psicologico ai passeggeri nonché al personale a bordo. La vittima non era un passeggero del volo in questione. La tragedia ha provocato il blocco delle operazioni di volo, come detto sopra, per circa due ore, dopo di che le attività all’aeroporto di Orio al Serio sono riprese attorno alle ore 12:00. Resta una grande domanda, perchè un suicidio di questo tipo? Forse è la prima volta che avviene un gesto volontario simile, vedremo se dalle indagini emergerà qualcosa di importante.