Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina. Nel giorno numero 1.122 della guerra emergono le dichiarazioni di Dimitri Peskov, portavoce del Cremlino, riprese dall’agenzia Tass: “L’Europa si è messa a militarizzarsi e si è piuttosto trasformata in un partito di guerra”. Parole che fanno riferimento ovviamente al recente annuncio della presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, circa il piano di riarmo dell’ue da 800 miliardi di euro.

Per Peskov si tratta di piani che sono altamente dissonanti con quelli degli Stati Uniti e della Russia, che stanno cercando invece di trovare una soluzione pacifica al conflitto. Intanto il presidente Donald Trump è tornato sulla telefonata avuta con Zelensky due giorni fa, definendola ottima e dicendosi convinto di essere sulla buona strada affinchè il conflitto ucraino possa realmente cessare: se tutto andrà come previsto la pace potrebbe arrivare già entro il 2025, quindi nel giro di circa nove mesi. A riguardo viene comunicato un importante vertice a Riad, lunedì prossimo 24 marzo, fra Mosca e Usa.

Nella giornata di ieri è intervenuto il ministro della protezione civile, Nello Musumeci, alla Camera, parlando della delicata situazione che si sta vivendo ai Campi Flegrei, a causa delle continue scosse di terremoto delle ultime settimane, che hanno portato all’evacuazione, solo dopo gli eventi sismici più recenti, di ben 388 persone, per un totale di c163 nuclei famigliari.

L’ex presidente della regione Sicilia è tornato ad esprimere un concetto che aveva già esternato più volte, ovvero, il fatto che sul territorio dei Campi Flegrei non si dovesse edificare, alla luce della natura del territorio e delle continue scosse di terremoto. “L’area dei Campli Flegrei coincide con uno dei più pericolosi vulcani attivi al mondo” racconta Musumeci che sottolinea come “un’accurata e responsabile pianificazione urbanistica”, avrebbe dovuto impedire la costruzione di nuove abitazioni dopo che è terminata la guerra. Musumeci ha poi ricordato il programma in favore della popolazione flegrea avviato a settembre 2023, un programma “non estemporaneo”, accendendo così i fari su un territorio dove vivono 100mila persone e caratterizzato da rischi naturali, vulcanici e sismici.

Un vasto incendio si è verificato due notti fa in quel di Milano precisamente all’Ortomercato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma le fiamme hanno danneggiato in maniera inesorabile gran parte della strutture, distruggendo tre capannoni.

Ci sono volute diverse ore e un grande dispiegamento di mezzi di soccorso per domare le fiamme, e dopo che sono scattate le indagine si è potuto appurare che l’incendio fosse stato doloso. Un video di una telecamera di sorveglianza presente in zona inquadra infatti un piromane mentre posiziona una serie di bancali con un carrello elevatore per poi cospargerli di liquido infiammabile, forse benzina o gasolio, e dare fuoco alla catasta. Si tratta di un uomo di origine straniera il cui gesto risulta al momento incomprensibile.