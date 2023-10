Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele: 50 morti nella notte, Netanyahu: “No a cessate il fuoco”

Non si placa la guerra fra Israele e Hamas e anche nella notte da poco passata sono proseguiti i bombardamenti all’interno della Striscia di Gaza. Il premier israeliano Netanyahu ha spiegato che non ci sarà alcun cessate il fuoco, invitando per l’ennesima volta il nemico a rilasciare gli ostaggi. E a proposito di ostaggi Hamas ha diffuso un video di tre donne catturate: “Noi paghiamo il fallimento politico, di sicurezza, militare e dello Stato”, dicono le stesse rivolgendosi al primo ministro d’Israele.

Con la replica: “crudele propaganda psicologica” da parte di Hamas, aggiungendo “Nessun cessate il fuoco, rilasciate i prigionieri”. Nelle ultime ore i morti sarebbero stati 50, fra cui molti bambini, con l’aggiunta di centinaia di feriti, a causa dei nuovi raid aerei dell’esercito sulle Strisce di Gaza, così come fatto sapere da fonti palestinesi citate dai media locali. Le vittime maggiori sarebbero avvenuto nella città meridionale di Rafah, almeno 27 decessi a seguito di due attacchi contro edifici residenziali.

Nuovo colpo di scena nella vicenda Soumahoro: la moglie Liliane Murekatete, e la suocera, Marie Therede Mukamatsindo, sono state arrestate ai domiciliari, così come si legge sul sito di TgCom24.it. Nei loro confronti le misure sono state disposte dal gip di Latina nell’ambita dell’inchiesta sulle cooperative che gestivano i migranti nella provincia laziale. La guardia di finanza ha altresì emesso una terza misura cautelare, l’obbligo di dimora, per un figlio della suocera del parlamentare e nei loro confronti le accuse sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio.

“Le cooperative Karibu e Consorzio agenzia per l’inclusione e i diritti italia (in sigla Consorzio a.i,d. italia), nonché la Jambo Africa (per il tramite della Karibu) hanno percepito ingenti fondi pubblici da diversi Enti (Prefettura, Regione, Enti locali etc.) destinati a specifici progetti o piani di assistenza riguardanti i richiedenti asilo e i minori non accompagnati, fornendo tuttavia un servizio inadeguato e comunque difforme rispetto a quello pattuito”, si legge in una nota.

Ultime notizie, morta la 22enne Shani Louk, ostaggio di Hamas

E’ morta nella giornata di ieri la giovane 22enne Shani Louk, ragazza tedesca-israeliana che era stata rapita lo scorso 7 ottobre durante l’attacco di Hamas ad Israele. Ad annunciarlo è stato la famiglia della giovane, così come si legge sul quotidiano tedesco Bild. “Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita”, le parole della madre Ricarda a Rtl.

La 22enne aveva partecipato al tristemente noto rave party che era stato organizzato vicino al kibbutz di Reim, e che venne attaccato dai terroristi di Hamas. Era stata riconosciuta in un filmato in cui veniva trasportata seminuda e inerme a bordo di un pick-up, e in seguito era emerso che Shani fosse ancora in vita ma “gravemente ferita” in un ospedale di Gaza. Ieri il tragico epilogo.

Ultime notizie, allerta per maltempo in numerose regioni d’Italia

Quella di ieri è stata una nuova giornata di forte maltempo in tutta Italia, a cominciare dall’Emilia-Romagna dove è stata diramata un’allerta di colore rosso. Arancione invece in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, e infine gialla in Piemonte, Umbria e Trentino-Alto Adige.

Per via delle piogge e dei temporali, numerosi comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse a cominciare da quelli toscani di Lucca, Livorno e Massa Carrara, ma lezioni sospese anche a Parma, con ben 19 paesi che hanno serrato i cancelli degli istituti. Svariati gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e un forte vento che ha sterzato in particolare il centro levante della Liguria, per una nuova giornata di passione.











