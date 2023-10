Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: 900 vittime israeliane, morti 1.500 terroristi palestinesi

Dopo gli attacchi che sono stati portati contro i suoi territori da parte di Hamas, Israele ha dichiarato lo stato di guerra contro i palestinesi e sono stati richiamati in 48 ore circa 300mila riservisti, in previsione di un attacco terrestre contro la striscia di Gaza. Intanto un mercato della stessa città è stato bombardato e si sono registrate 50 vittime. In totale le vittime da parte israeliana sono circa 900 mentre quelle palestinesi sono al momento indefinite tenendo conto che lungo il confine sono stati trovati senza vita 1.500 palestinesi.

Molti anche i feriti da entrambe le parti, almeno 2500. Secondo Hamas, nel raid israeliano sono rimasti uccisi 5 ostaggi tra quelli rapiti al momento dell’attacco. L’Unione Europea ha sospeso l’invio degli aiuti alle popolazioni palestinesi. A Tel Aviv si sono sentite molte sirene del sistema anti missili israeliano suonare per tutta la giornata. Secondo il Cremlino esiste un rischio che questa guerra veda l’entrata in campo anche di altre forze. I dispersi accertati sono 750 e tra di loro anche alcuni tedeschi e americani.

Ultime notizie, assegnato il Premio Nobel per l’economia

Il Premio Nobel per l’economia 2023 è stato assegnato Claudia Goldin, una docente statunitense che ha ottenuto il premio per i suoi studi sul “gender gap” relativo al mondo del lavoro. Claudia Goldin insegna economia ad Harvard ed è la prima donna ad avere ottenuto questa cattedra dall’ateneo americano. Secondo gli studi dell’economista, il “soffitto di cristallo” che di fatto impedisce che tra uomini e donne nel mondo del lavoro ci sia una totale parità di diritti, è ancora attuale, anche se nel corso degli anni si è assistito ad una sua riduzione.

Ultime notizie, ricordata dopo 60 anni l’apocalisse del Vajont

La tragedia che 60 anni fa colpì Longarone ed altri paesi nelle vicinanze della diga del Vajont, è stata ricordata oggi alla presenza del presidente Mattarella.

Il presidente della repubblica ha parlato del “dovere del ricordo” riguardo a questa tragedia che si consumò nella notte del 9 ottobre 1963, alle 22:39. In quel momento una frana si staccò dal monte Toc che sovrastava il lago artificiale creato dalla diga, generando una massa d’acqua che rase al suolo il paese oltre a una buona parte delle vicinanze. I morti della tragedia furono 1910 tra i quali 487 bambini.

Ultime notizie, sciopero di 24 ore, lunedì nero

Quella di ieri, lunedì 9 ottobre 2023, è stata una giornata decisamente di passione per viaggiatori e lavoratori, tenendo conto dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato dal sindacato Usb. Lo sciopero, specifica la sigla sindacale “rivendica salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora”.

Inizialmente la manifestazione era stata prevista per il 29 settembre, per essere poi precettata dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Salvini. A quel punto l’agitazione era stata annullata e posticipata quindi a ieri, 9 ottobre, con manifestazioni a Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Oggi, martedì 10, si replica con lo sciopero dei taxi.

Ultime notizie, automobilista morto in A20 dopo crollo albero

Un automobilista è morto nella giornata di ieri lungo l’autostrada A20 a seguito del crollo di un albero. Come riferisce RaiNews, l’episodio si è verificato di preciso in provincia di Palermo, fra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù, attorno alle ore 6:00 di ieri mattina, in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo quanto emerso un albero ai lati della carreggiata è caduto improvvisamente proprio mentre stava passando un’auto: la vettura è stata letteralmente investita e l’automobilista è morto sul colpo. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118 ma nulla hanno potuto a seguito delle gravi lesioni riportate dal guidatore. L’autostrada, nel tratto interessata, è stata chiusa in maniera temporanea provocando pesanti ripercussioni sul traffico.

Ultime notizie, effetto Fedez sulle donazioni di sangue

Dopo le parole di Fedez a seguito del suo ricovero ospedaliero, circa il fatto che avrebbe aiutato l’Avis, si sono moltiplicate le donazioni di sangue nelle ultime ore, così come fatto sapere dall’Avis Lombardia. Si parla di centinaia di persone in fila a donare il sangue, riferisce il Corriere della Sera.

L’effetto si è visto in particolare domenica, dove Oscar Bianchi, il presidente di Avis Lombardia ha fatto sapere che i donatori sono stati “praticamente dieci volte tanto una normale domenica. Non ho numeri precisi – ha aggiuno Bianchi – ma posso dire che ci sono stati aumenti nei numeri in tutta la Lombardia e anche in altre parti d’Italia”. Pronta la replica di Fedez che tramite social ha commentato: “Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo, grazie a tutti”.











