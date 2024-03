Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele, Aja: “Tel Aviv garantisca aiuti umani senza restrizioni”

Il leader israeliano Netanyahu ha dichiarato che una delegazione del suo paese sarà a Washington nella prossima settimana. I media palestinesi hanno comunicato che il loro palazzo a Gaza City è stato colpito dagli israeliani: nello stesso tempo è arrivata anche una comunicazione da parte degli Stati Uniti nella quale si dichiara che un attacco portato dagli Houti contro una nave nel Mar Rosso, è stato sventato.

Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares scomparse in provincia di Ravenna/ Hanno 12 e 13 anni, l'ipotesi

Mohammed Deif, capo militare a Gaza dei guerriglieri di Hamas, ha diffuso un audio che contiene un invito a tutti gli arabi a lottare per la Palestina, arrivando ad ipotizzare una marcia su Gerusalemme. Da segnalare infine il monito e l’appello della corte dell’Aja che ha invitato Tel Aviv a garantire “Aiuti umani senza restrizioni”.

AUGURI BUON VENERDÌ SANTO DI PASQUA 2024/ Frasi e citazioni: “La croce porta dolore e gioia”

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia, per Pasqua e Pasquetta

Nei prossimi giorni di Pasqua e Pasquetta, assisteremo ad un’Italia divisa in due dal maltempo, con le regioni del nord che saranno interessate da tempo instabile, mentre per quelle del sud la faranno da padrone il sole ed il caldo. Dall’Umbria in su sono previsti acquazzoni anche di forte intensità, mentre nelle regioni meridionali ed in particolare tra Puglia, Calabria e Sicilia, si avranno delle temperature dai 22 ai 25°C, ed in alcune località dell’isola si raggiungeranno picchi oltre i 30°C.

Le massime nelle regioni del nord oscilleranno invece, in pianura, tra i 15 ed i 18°C. nella giornata di oggi si sono avute piogge, in calcuni casi anche intense, sia in Toscana che in Liguria, mentre la neve è caduta sulle Alpi oltre i 1600 metri di altitudine.

Formaggio in Lombardia vale 1,4 miliardi di euro/ Cremona capitale del lattiero caseario italiano

Ultime notizie, il ritorno dell’ora legale

Nella notte tra sabato e domenica in Italia torna l’ora legale, con le lancette degli orologi che dovranno essere spostate avanti di un’ora. Alcuni esperti definiscono questo cambiamento come un “mini jet lag”, ma nello stesso tempo parlano di un adattamento molto veloce da parte delle persone. I cambiamenti più marcati si avranno nei primi giorni e dipenderanno da vari fattori tra i quali l’età, lo stato di salute e anche gli orari di lavoro, specialmente nel caso dei turnisti.

Ultime notizie, record di liste per Cateno De Luca, a sostegno della candidatura alle Europee

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che è anche il leader del gruppo politico “Sud chiama Nord”, ha confezionato la lista per le europee di giugno, che già viene definita la “più pazza del mondo” raggruppando, accanto al suo nome, una serie di 17 simboli, che vanno dagli autonomisti di varie regioni ai critici dei vaccini, agli ex 5 Stelle, al partito dei pensionati e molti altri. Una lista talmente eterogenea da valutare con molta attenzione alla ricerca del proprio gruppo di appartenenza.

Ultime notizie, Putin: “Distruggeremo gli F-16, le loro basi sono obiettivi”

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è tornato a parlare nelle scorse ore, sottolineando che gli F-16 che a breve i Paesi della Nato forniranno all’Ucraina saranno abbattuti. Il presidente della Federazione ha inoltre specificato che le eventuali basi da cui decolleranno gli stessi F-16 saranno ritenute ostili e una minaccia, quindi potrebbero essere attaccate dall’esercito russo.

Putin definisce gli eventuali aeroporti Nato come un “obiettivo legittimo” sottolineando comunque che non è intenzione della Russia attaccare alcun Paese dell’Alleanza Atlantica a cominciare dalla Polonia, notizia ventilata nelle scorse settimane. Per Putin la fornitura di F-16 a Kiev, in ogni caso: “non cambierà la situazione sul campo di battaglia”.

Ultime notizie. Ilaria Salis deve restare in carcere

Nella giornata di ieri si è tenuta una nuova udienza del processo a Ilaria Salis, la prof italiana incarcerata a Budapest dopo una manifestazione. Il tribunale ungherese ha negato all’imputata gli arresti domiciliati di conseguenza la stessa deve rimanere in carcere.

“Le circostanze non sono cambiate”, le parole del giudice Jozsef Sós precisando che “esiste sempre il pericolo di fuga”, così come si legge su TgCom24.it. Ancora una volta Ilaria Salis è entrata in aula con manette ai polsi, ceppi e catene alla caviglia, oltre ad una catena tirata da un agente come fosse un guinzaglio, stessa identica scena che si era vista lo scorso 29 gennaio e che aveva destato non poche polemiche. “Ci aspettavano e ci hanno insultato e minacciato in ungherese”, ha commentato l’avvocato Eugenio Losco, legale della Salis dopo l’udienza.

Ultime notizie, choc a Cesenatico: maestra picchia bimbo di 7 anni

Brutto episodio emerso nella giornata di ieri in quel di Cesenatico, nota località della Romagna. Una insegnante di sostegno è accusata di aver picchiato un bimbo di 7 anni, ed è stata di conseguenza arrestata e si trova attualmente ai domiciliari. La notizia, segnalata da TgCom24.it, è riportata dal Resto del Carlino, spiegando che l’insegnante ha 63 anni e che l’arresto è giunto dopo un’accurata indagine a seguito di alcune segnalazioni dei genitori dell’alunno vittima.

A fine 2023 i genitori avrebbero notato nel figlio che qualcosa non andava e anche dei segni sul volto. I militari dell’Arma hanno così installato delle telecamere di sorveglianza all’interno dell’istituto, ottenendo così le prove delle violenze e dei soprusi, condotte aggressive della donna che si rivolgeva verso il bimbo di 7 anni con insulti ma anche schiaffi e tirate di orecchi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA