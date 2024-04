Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele, alta tensione a Damasco: le minacce di Hezbollah

Nelle scorse ore è intercorsa una telefonata rovente fra il presidente del consiglio Joe Biden, e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto emerso sembra che il commander in chief, come scrive RaiNews, abbia dato un ultimatum al primo ministro dicendo: “Più aiuti ai civili o cambia il sostegno Usa”.

A seguito della telefonata Tel Aviv ha annunciato di aver aperto il valico di frontiera nel nord di Gaza per una nuova rotta, e il porto di Ashdod per la consegna diretta di assistenza. A dare notizia circa i nuovi impegni del premier è stata la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, secondo cui è necessario “Attuare il piano pienamente e rapidamente”. La telefonata ha creato qualche polemica negli Stati Uniti visto che secondo alcuni Biden avrebbe dovuto “redarguire” Hamas e non Israele. Intanto sale la tensione dopo che Hezbollah ha fatto sapere che: “L’Iran risponderà al raid di Israele su Damasco, è la svolta nella guerra”. TgCom24.it riferisce della chiusura dell’ambasciata di Tel Aviv a Roma, mentre Israele ha spiegato che “L’attacco a operatori umanitari grave errore, via i responsabili”.

Ultime notizie, l’Ungheria: “Ilaria Salis non è un’eroina”

Continua a tenere banco il caso di Ilaria Salis e ieri è giunta una risposta decisamente pungente da parte del portavoce del governo dell’Ungheria, Zoltan Kovacs. Attraverso il proprio profilo X ha infatti scritto: “Negli ultimi mesi e nelle ultime settimane il padre di Ilaria Salis ha parlato con tutta la stampa dell’Europa occidentale, come pure con alcuni media Usa, è stato addirittura invitato all’Europarlamento, e ha ripetutamente espresso gravi accuse infondate o ha ribadito accuse infondate già esistenti che non possono essere lasciate senza risposta. Dovremmo aggiungere che lui stesso ha trasformato il caso di sua figlia in un tema politico e ora sembra sorpreso che arrivino risposte politiche a queste accuse totalmente infondate”.

Quindi Kovacs ha aggiunto e concluso, sempre rivolgendosi al papà della Salis: “Come padre farebbe forse bene a riflettere su come sua figlia si sia trovata in un incidente del genere ancora una volta, perché questo caso non è senza precedenti; la signora in questione è stata coinvolta in incidenti simili in passato”.

Ultime notizie, weekend di caldo grazie all’anticiclone africano

Per la prima volta nel 2024 si affaccia l’anticiclone nordafricano sulla nostra penisola, espandendosi in modo deciso, così come riferito da Rai News, fino al nord Italia. Sono attese quindi temperature estive, visto che la colonnina segnerà fino a 28-30 gradi nella Pianura Padana così come avvenuto già in questi giorni al Sud.

Ci sarà quindi sole ma il tasso di umidità e le temperature minime resteranno sempre gradevoli, di conseguenza non si avrà una sensazione di caldo opprimente come quella derivante dall’afa. L’anticiclone in arrivo è stato ribattezzato Narciso e porterà bel tempo a cominciare dal centro sud fino alle regioni del nord Italia. Se voleste organizzare una gita fuori porta o un pic-nic può essere l’occasione giusta.

Ultime notizie, sorteggiato il tabellone del torneo di Montecarlo

Il prossimo 8 aprile partirà il Master 1000 di Montecarlo nel quale Jannik Sinner deve difendere la posizione di numero 2 della classifica, appena conquistato con il successo a Miami, dal possibile controsorpasso di Alcaraz.

Ieri sono stati effettuati i sorteggi e il tennista italiano si è ritrovato dalla parte del tabellone con Medvedev e Zverev, mentre per Alcaraz c’è la parte del tabellone con Djokovic, che affronterà il suo primo torneo ATP dopo la separazione dal suo storico coach Ivanisevic. Il torneo del Principato si svolgerà, come di consueto, sulla terra rossa e non sono quindi da escludere delle sorprese come del resto stanno avvenendo ultimamente in tutti i tornei su altre superfici.

Ultime notizie, forte scossa di terremoto a New York

Una scossa di terremoto che ha raggiunto i 4,8 gradi di magnitudo della scala Richter, ha interessato New York, così come altre città vicine come Boston e Filadelfia. A causa della scossa i grattacieli di Manhattan hanno oscillato, ma al momento non sono stati segnalati danni alle strutture ed alle persone.

A causa del sisma è stata anche interrotta la riunione del Consiglio di Sicurezza che si stava tenendo nel palazzo delle Nazioni Unite. Anche in molte scuole della zona gli studenti sono stati evacuati. Il precedente terremoto che aveva colpito la zona era datato 2011 ed in quell’occasione colpì molte zone dal sud degli Stati Uniti al Canada, causando anche delle crepe nel monumento a Washington che si trova nella capitale e facendo evacuare il Campidoglio.

Ultime notizie, grave incidente stradale a Roma in zona Monte Mario

Intorno alle 13 di ieri un incidente stradale ha coinvolto 2 mezzi pubblici in zona Monte Mario, con un autista della Tpl che, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, ha urtato un bus dell’Atac. L’incidente ha causato il ferimento di 15 persone tra i quali 5 studenti, oltre ad una bambina di 2 mesi. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Quattro di loro con codice rosso. La bambina viene trattenuta “in osservazione” al Policlinico Gemelli. La maggior parte dei feriti erano a bordo del bus 998 di Roma Tpl, compagnia che gestiste le linee che arrivano in periferia per conto del Comune. Oltre ai soccorritori, sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia che stanno cercando di chiarire le cause dell’incidente.

Ultime notizie, la prima giornata di prove a Suzuka

Nella prima giornata di prove libere in vista del GP del Giappone che si correrà domenica sulla pista di Suzuka, la Red Bull è tornata a comandare il lotto delle contendenti, in una giornata che ha visto il maltempo condizionare la seconda sessione. La Ferrari ha però confermato la sua crescita ed è molto vicina alle vetture della scuderia anglo-austriaca.

Nella prima sessione dunque miglior tempo per Max Verstappen, seguito da Perez, mentre il ferrarista Sainz è stato autore del terzo miglior tempo. Il suo compagno di squadra, Leclerc, ha ottenuto il sesto tempo, preceduto dalle Mercedes di Hamilton e Russell. Nel pomeriggio, a causa della pioggia, sono scese in pista solo poche vetture con Piastri che ha ottenuto il miglior risultato cronometrico.











