Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: altri due giorni di tregua dopo l’intesa

Nella giornata di ieri sono proseguiti gli scambi di ostaggi e di prigionieri palestinesi tra le parti, e Israele informa le famiglie degli ostaggi sulle liberazioni di oggi. Intanto fonti egiziane e del Qatar hanno confermato che la tregua sarà prorogata per altri due giorni così come lo scambio di prigionieri.

Sono state anche pubblicate le prime foto che ritraggono gli abbracci degli ostaggi liberati con i loro familiari ed alcuni video. In un incontro avvenuto a Barcellona, il ministro degli esteri italiano Tajani ha visto il suo omologo saudita Faisal bin Farhan per parlare della situazione mediorientale confermando che l’Italia ritiene i paesi islamici fondamentali come interlocutori nelle trattative di pace. Da parte della Russia è stato condannato molto duramente il raid che gli israeliani hanno portato sull’aeroporto di Damasco. Da segnalare infine che è stata raggiunta l’intesa per altri due giorni di tregua.

Sta migliorando Papa Francesco. Dopo aver annullato le udienze di sabato per una lieve influenza il Pontefice si sta riprendendo e ieri ha incontrato Santiago Peña Palacios, presidente della Repubblica del Paraguay, con la moglie. Sabato scorso si era sottoposto ad una Tac per capire se avesse contratto la polmonite, ma il controllo “ha mostrato una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie”, così come si legge su RaiNews citando il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni.

Per questo “per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa”. Papa Francesco aveva tenuto ieri l’Angelus domenicale in collegamento video, mentre sarà presente alla conferenza sul clima del prossimo 1 dicembre in programma a Dubai. “Nel prossimo fine settimana mi recherò negli Emirati Arabi Uniti per intervenire sabato alla Cop28 di Dubai. Ringrazio tutti coloro che accompagneranno questo viaggio con la preghiera e con l’impegno di prendere a cuore la salvaguardia della casa comune”, le sue parole.

Ultime notizie, scoperta frode milionaria con il bonus facciate

Una frode milionaria è stata scoperta nelle scorse ore dalla polizia delle provincia di Milano e Varese: grazie al bonus facciate si intascavano migliaia di euro poi destinati all’acquisto di supercar, auto d’epoca e orologi extra lusso. Responsabile di questa maxi truffa una società operante fra Milano e Varese con vari cantieri sparsi per la zona, che si è assicurata circa 2 milioni di euro illecitamente.

Due gli indagati, un 49enne di Legnano e un 48enne di Uboldo, e grazie ad un meccanismo illegale i due hanno potuto acquistare una quindicina di auto fra Ferrari, Lamborghini e vetture d’annata, utilizzate sia a fini personali quanto per un business di noleggio a breve termine. L’azienda agiva con il sistema delle false fatturazioni: effettuava dei lavori presso un ignaro cliente ma generando un credito fiscale fino al 300 per cento più alto, e intascando così i soldi dallo stato.

Ultime notizie, in Belgio 27 scuole chiuse per allarme bomba

Allarme bomba in Belgio e 27 scuole sono state chiuse per precauzione. Stando a quanto scritto da RaiNews l’episodio si è verificato a Bruxelles e nella zona del Brabante Vallone, ieri senza studenti a causa di una minaccia arrivata domenica sera. Sono circa 10mila gli alunni che sono stati interessati dalla chiusura, attuata in “rigoroso rispetto del principio di precauzione”.

Julien Nicaise, amministratore generale della Wbe, ha aggiunto: “Ieri (domenica ndr) sera diversi direttori delle scuole ci hanno informato di aver appena ricevuto una e-mail di minacce”, precisando che nel testo era menzionato il possibile utilizzo di “esplosivi se non fosse stato pagato un riscatto”. Una situazione simile si era già verificata a inizio di novembre. La Wbe deplora “la moltiplicazione di questo tipo di allarmi nelle ultime settimane e le difficoltà che causano”, questi allarmi.

Ultime notizie, nel 2024 pensioni adeguate all’inflazione

Con un decreto firmato sia dal Ministro dell’Economia che da quello del Lavoro è stato comunicato che a partire dal prossimo mese di gennaio le pensioni percepite dagli italiani saranno adeguate all’inflazione maturata quest’anno. L’adeguamento sarà nella misura del 5,4%, ma solo per le pensioni minime, mentre per tutte le altre la percentuale sarà ricalcolata in base ai parametri giù definiti. La rivalutazione si basa sugli indici dei prezzi al consumo che sono stati forniti lo scorso 7 novembre da parte dell’Istat.

Ultime notizie, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da due ondate consecutive di maltempo, la prima da domani e la seconda da giovedì. Nel primo caso sono attese delle piogge di alta intensità e nubifragi, specialmente nelle zone del centro e sud Italia, con possibili allagamenti sulle regioni della fascia tirrenica, dal Lazio alla Calabria, passando per la Campania. In queste regioni nelle zone dell’Appennino, saranno possibili anche delle nevicate che potrebbero arrivare anche a bassa quota.

Le correnti fredde arriveranno sul nostro Paese provenendo dalla Francia sudorientale, da quella che viene comunemente indicata come “Porta del Rodano” con fortissime raffiche di vento che hanno fatto scattare molti allerta “arancione” con conseguente chiusura di scuole e parchi in diversi comuni. Dopo un piccolo miglioramento nella giornata di mercoledì le precipitazioni ed il forte vento torneranno dalla giornata di giovedì.

Ultime notizie, a L’Aquila un 21enne è stato accoltellato alle spalle

Un uomo di 21 anni è stato accoltellato alle spalle mentre si trovava alla fermata dell’autobus a L’Aquila, al termine di una discussione che è nata, sembra, per futili motivi, ancora da accertare. Alcuni testimoni del fatto, che è avvenuto prima delle 13.00, hanno dichiarato che l’aggressore è uno straniero. La zona dove è avvenuto l’accoltellamento si trova nelle vicinanze di un complesso scolastico, in periferia della città abruzzese. Poco prima dell’accoltellamento si era verificata una rissa che aveva visto come protagonisti diversi giovani. Il ferito è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Ultime notizie, Aancora problemi con gli scioperi e le precettazioni

Continuano le tensioni tra Governo e sindacati relativamente agli scioperi in programma con il ministro Salvini che, riferendosi a quello programmato per il 15 dicembre, ha fatto sapere che tutto quello che consente la legge per evitare problemi agli utenti sarà fatto da parte del suo ministero. La risposta dei sindacati è stata altrettanto perentoria con Landini che ha dichiarato che si tratta di un vero e proprio attacco alla libertà di sciopero.











