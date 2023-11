Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele, annunciata conquistata di Gaza City Ovest

Gli ultimi aggiornamenti e le ultime notizie sulla guerra in Israele. Una sparatoria avvenuta vicino a Gerusalemme ha causato il ferimento di otto persone, ma gli attentatori, tre, sono stati arrestati. La loro intenzione era quella di fare una strage e nella loro auto, oltre alle munizioni per i fucili, sono state trovate anche delle asce. Secondo l’Idf la casa del leader del movimento Hamas, Ismail Haniyeh, che si trovava nella zona nord della striscia di Gaza,è stata distrutta. Hamas ha fatto sapere che tra gli uccisi ci sono 200 medici.

La risoluzione delle Nazioni Unite riguardante le pause umanitarie nel conflitto è stata respinta da Netanyahu. Nel corso della giornata gli israeliani hanno annunciato di aver preso possesso anche del porto di Gaza, che era stato mascherato da “porto civile”, mentre in realtà veniva utilizzato per addestrare i terroristi. Inoltre è stato annunciato la presa di Gaza City Ovest

Ultime notizie, Sinner qualificato per le semifinali alle ATP Finals di Torino

Il tennista italiano doveva giocare la terza sfida del girone ieri alle 21.00 contro Rune, ma il risultato dell’incontro disputatosi nel pomeriggio, con Djokovic vincente ma solo per 2 set a 1, ha già garantito un posto in semifinale a Sinner.

Ora sta a lui qualificarsi come primo o secondo, portando o meno anche Djokovic alle semifinali, dove i due qualificati del gruppo verde incontreranno i due del gruppo rosso nel quale per ora l0unico qualificato è Medvedev, con la possibilità di ritrovarsi poi di fronte il serbo, battuto per la prima volta in carriera martedì, nella eventuale finale.

Ultime notizie, incidente di caccia nel casertano

Un cacciatore spara al cinghiale il proiettile viene deviato dal tronco di un albero e uccide un amico di 62 anni. La tragedia è avvenuta nel casertano, a Pontelatone, e lo sparatore 59enne è sotto choc per questa uccisione involontaria. Le indagini sulla disgrazia sono condotte dai carabinieri, che stanno battendo tutte le piste, ma quella della fatalità sembra quella da prendere in considerazione. I carabinieri hanno inoltre trovato il cinghiale ucciso con il secondo dei due colpi sparati dal 59enne.

Ultime notizie, in Spagna eletto Sanchez come capo del governo

Con una votazione che lo ha visto ottenere l’appoggio delle forze indipendentiste basche e catalane, oltre a quella dei partiti che lo avevano espresso come leader, il socialista Pedro Sánchez è stato confermato a capo del governo, raggiungendo la maggioranza assoluta.

A far votare a suo favore gli indipendentisti, la decisione di dare il via libera da parte del governo alla legge riguardante l’amnistia. A suo favore si sono espressi 179 aventi diritto, 3 oltre il numero richiesto. L’esecutivo sarà formato da elementi del Psoe e Sumar e il fronte con gli indipendentisti è stato reso più saldo dalla volontà di tutti di isolare l’ultradestra rappresentata da Vox. Sánchez è stato accusato di “corruzione politica e frode elettorale” da parte di Alberto Núñez Feijóo, leader del Pp spagnolo che ha però riconosciuto come legittimo il governo. Le accuse di responsabilità in un “colpo di stato” sono arrivare invece a Sanchez da parte di Santiago Abascal, leader di Vox, mentre gli attivisti di estrema destra stanno manifestando violentemente da giorni per le strade di Madrid.

Ultime notizie, Manovra: 1,5 miliardi di euro alla sicurezza

E’ decisamente importante il fondo destinato dal governo alla sicurezza delle nostre città, sul totale della manovra economico-finanziaria dell’esecutivo. Ieri lo ha ufficializzato il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parlando di 1,5 miliardi di euro destinati appunto al comparto sicurezza. “Dei 5 miliardi stanziati per la contrattazione collettiva nazionale del settore pubblico – le parole del leader di Fratelli d’Italia, così come si legge sull’edizione online di TgCom24 – in base ai calcoli del Mef, tenendo conto della massa salariale e delle retribuzioni medie, e in base anche alle nostre priorità, non meno di 1,4 miliardi saranno destinati a Forze di polizia e Forze armate e altri 100 milioni ai Vigili del fuoco. Il premier ha aggiunto e concluso spiegando che: “Complessivamente 1,5 miliardi interamente destinati al comparto che voi rappresentate”.

Ultime notizie, Antitrust apre indagine sui biglietti dei voli

L’Antitrust ha comunicato l’avvio di una indagine conoscitiva in merito all’utilizzo degli algoritmi di prezzo del trasporto aereo circa le rotte di collegamento fra la penisola nonché le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato spiega a riguardo che: “Alla base di questa decisione il fatto che, in concomitanza con la ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri, a partire dal 2022, sono stati rilevati, da soggetti istituzionali e non, livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda”.

Di recente il governo Meloni ha conferito all’Antitrust proprio il potere di verifica sull’uso degli algoritmi di prezzo del trasporto aereo per rilevare eventuali abusi e iniquità da parte delle compagnie aeree, e si sta cercando di capire se effettivamente si sia verificata qualche irregolarità.

Ultime notizie Andria: mamma arrestata, faceva spacciare il figlio di 9 anni

Una donna è stata arrestata in quel di Andria, nota cittadina pugliese, in quanto accusata di aver fatto spacciare il figlio di soli 9 anni. A capo di tutto vi era il marito della stessa, già in carcere per spaccio e possesso di armi. Una volta fermato hanno perquisito la sua abitazione trovando cocaina e materiale per tagliare e confezionare le dosi, oltre a due pistole senza matricola e una settantina di munizioni.

I controlli sono continuati ed è emerso che nel corso degli incontri dell’uomo con la compagna, il 50enne arrestato impartiva alla consorte le regole e le modalità per lo spaccio, che aveva impiegato anche il figlio di nove anni. I clienti consegnavano i soldi al bimbo che a sua volta dava le dosi, e per gli inquirenti il piccolo veniva sfruttato per non destare sospetti. La donna è stata in seguito arrestata.











