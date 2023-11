Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele: assediato ospedale Shifa per presenza capo di Hamas

Continua il conflitto in Medioriente fra Israele e Hamas. Nella giornata di ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha assicurato che non occuperà Gaza ne tanto meno cercherà di governarla. Parlando con i microfoni di Fox News ha aggiunto: “Dobbiamo distruggere Hamas per il bene dei palestinesi e degli israeliani”. Intanto Israele, che ieri aveva occupato una roccaforte di Hamas a nord della Striscia, ha perso il controllo della stessa, chiaro indizio di come la resistenza palestinese stia cercando di rispondere ai bombardamenti israeliani.

Viterbo, esplosione in centro migranti: 31 feriti/ Coinvolti anche bimbi e adolescenti: alcuni sono gravi

Nel frattempo si contano i morti ma anche gli sfollati, che stanno aumentando di giorno in giorno: si parla di più di 50mila persone che si sono rifugiate a sud, lontano dal conflitto. Sulla vicenda è infine intervenuto l’Iran, tramite il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, che ha spiegato che: “A causa dell’aumento dell’intensità della guerra contro i residenti civili di Gaza, l’espansione della portata della guerra è diventata inevitabile”, non facendo presagire nulla di buono. Da segnalare infine un assedio nelle ultime ore presso l’ospedale Shifa dove si nasconderebbe il capo di Hamas.

Echidna di Attenborough avvistato in Indonesia dopo più di 60 anni/ Video, si temeva fosse estinto

Ultime notizie, Giorgia Meloni: “Senza Pmi non esisterebbe il Made in Italy”

Giorgia Meloni, è intervenuta ieri in videocollegamento presso. Le prime parole sono state per le: “Senza l’artigianato e le piccole e medie imprese semplicemente non esisterebbe il Made in Italy, e l’Italia non potrebbe contare sul patrimonio di conoscenze, qualità e innovazione che ci permette di essere conosciuti sui mercati internazionali”.

Sulla Manovra: “Risente del superbonus e dell’aumento dei tassi di interesse ma le misure sono espansive”. Il premier ha parlato anche del fisco, spiegando che: “l’equazione artigiano e piccolo imprenditore con evasore per nascita è una menzogna che per troppi anni ha giustificato un atteggiamento persecutorio”. E ancora: “Noi combattiamo l’evasione fiscale, quella vera, non quella presunta”. Quindi ha precisato sull’argomento: “Nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri abbiamo approvato una norma segno dello Stato che si vuole fidare dei suoi cittadini. Il decreto interviene sulla disciplina dell’accertamento, riduce le sanzioni e introduce il concordato preventivo biennale. Uno strumento molto significativo che racconta un approccio diverso dal passato, non disturbare chi vuole fare. Un approccio che spezza l’insopportabile equazione secondo cui un artigiano, una partita Iva, deve essere un evasore per nascita. Una menzogna, che noi abbiamo combattuto sempre”.

Estate di San Martino: giorni con temperature più miti e sole/ Quando arriverà il bel tempo?

Ultime notizie, caso Saman: arriva il nulla osta per i funerali

Dopo più di due anni dall’omicidio, è giunto il nulla osta affinchè si possano celebrare i funerali di Saman Abbas, la povera 18enne pakistana uccisa a Novellara il primo maggio del 2021. La corte di Assise di Reggio Emilia ha dato il nulla osta affinchè possa essere restituita la salma della ragazza.

Il lasciapassare è stato comunicato dalla presidente della Corte, Cristina Beretti, durante la nuova udienza del processo di ieri e che vede come imputati per omicidio i genitori, lo zio e due cugini. Resta da capire a chi verrà restituita la salma visto che tutta la famiglia è in carcere (tranne la madre che è in Pakistan ed è irrintracciabile), molto probabile al fratello che da poco è divenuto maggiorenne. In ogni caso la posizione del giovane non è ancora chiara visto che, come scrive RaiNews, sarebbero emersi degli elementi che potrebbero far ipotizzare un coinvolgimento anche del ragazzo nell’omicidio e nella soppressione del cadavere della sorella: ricordiamo che all’epoca dei fatti il giovane aveva 16 anni.

Ultime notizie Indi: i giudici Inglesi rinviano a lunedì l’interruzione delle cure per il piccolo bambino Inglese

Non è ancora stata messa l’ultima parola alla vicenda che da giorni richiama l’attenzione internazionale, quella di Indi Gregory. L’alta Corte Inglese ha infatti respinto l’ultima richiesta dei genitori limitandosi a rinviare a lunedì il distacco dei supporti che ancora tengono in vita loro figlio. Nonostante l’iniziativa con cui il Governo Italiano ha concesso la cittadinanza al bambino inglese, le prossime ore potrebbero non bastare a permetterne l’arrivo in Italia per la prosecuzione delle cure presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma.

Ultime notizie, Meloni annuncia la manovra economica, mentre il Pd promuove il ricorso alla piazza

Al centro della Legge finanziaria, secondo la premier Giorgia Meloni, ci sarà il lavoro. Si tratta, nelle parole del Presidente del Consiglio, di una manovra seria che riporta famiglie e lavoratori al centro delle politiche del Governo. Sostegno pieno anche alla riforma con cui verrà introdotto il premierato in Italia. Dal canto loro invece, le opposizioni guidate dal segretario del Partito Democratico Elly Schlein e del Presidente del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte, annunciano che scenderanno domani in piazza, contro le politiche del Governo e a sostegno del salario minimo.

Ultime notizie, ancora danni in Italia a causa del maltempo

Sono ancora numerose le conseguenze in diverse località italiane, provocate da piogge e nubifragi. Un pino caduto a Montecatini e diverse frane in Liguria, sono stati oggi i principali incidenti causati da eventi meteorologici avversi. In Toscana proseguono gli interventi per liberare dal fango le zone colpite nei giorni scorsi dalle alluvioni seguite alle abbondanti piogge che si sono abbattute in particolare nella Provincia di Prato.

Ultime notizie, ai domiciliari assassino della fidanzata

Fa scalpore la decisione di un Tribunale Italiano che ha affidato agli arresti domiciliari Dimitri Fricano, condannato per l’omicido della fidanzata nel 2017. Le sue condizioni di salute secondo i giudici sarebbero infatti incompatibili con il regime carcerario.

Ultime notizie, nuovo video per Dua Lipa

Giochi di specchi e balli scatenati sono gli elementi che caratterizzano l’ultimo video della cantante britannica di origine albanese-kosovara. Ormai consacrata star internazionale, Dua Lipa ha lanciato in questi giorni il video legato al suo ultimo successo “Houdini”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA