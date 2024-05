Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele, Biden: “Stop a fornitura armi se attaccate Rafah”

Non si placa la guerra in Israele fra Tel Aviv e Hamas, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ieri è uscito nuovamente allo scoperto minacciando lo stop alla consegna delle armi qualora Netanyahu decidesse di muovere su Rafah, con il rischio di creare una strage di innocenti. Una decisione che conferma come i rapporti fra Stati Uniti e Israele siano ormai ai minimi termini dopo il conflitto che dura da più di sette mesi, iniziato lo scorso 7 ottobre.

Il presidente americano ha spiegato che “Le nostre armi usate per uccidere civili” di conseguenza non vuole rendersi partecipe. Nel frattempo i negoziati sono in stallo, con Hamas che ha fatto sapere che Tel Aviv fa marcia indietro”. Secondo le autorità di Gaza da inizio del conflitto sarebbero stati uccisi ben 15mila bambini.

Ultime notizie, Astrazeneca ritira il vaccino

Nella giornata di ieri Astrazeneca ha annunciato il ritiro del vaccino contro il covid a livello mondiale, così come fatto saper dai media internazionali. Secondo quanto comunicato dall’azienda farmaceutica, si procederà al ritiro delle autorizzazioni alle immissione in commercio del suo vaccino. Nel dettaglio Astrazeneca parla di “eccedenza di vaccini aggiornati disponibili”.

Si tratta di una decisione che giunge a pochi giorni dall’ammissione della stessa casa farmaceutica anglo-svedese che il suo vaccino contro il covid potrebbe causare fra gli effetti collaterali anche la trombosi. Stando ai media britannici, che hanno trattato ampiamente il caso nelle scorse ore, non sono da escludere dei risarcimenti multimilionari dopo l’ammissione e il ritiro del vaccino dal mercato.

Ultime notizie, grave incendio a Bolzano

Un gravissimo incendio si è verificato nella giornata di ieri in quel di Bolzano. Dalle ore 9:15 ha bruciato per diverse ore l’azienda Alpitronic. Fortunatamente non si sono verificati dei feriti ne tanto meno delle vittime, ma il rogo ha causato un’alta colonna di fumo nero che ha indotto le autorità a consigliare alla popolazione di non uscire di casa e di tenere le finestre chiuse.

Durante i momenti concitati dell’incendio è stata evacuata una scuola vicina allo stabilimento, mentre lo spazio aereo è stato chiuso. A bruciare è stato in particolare uno stabilimento che produce le colonnine di ricarica per le auto elettriche, e il rogo è stato difficile da domare nonostante i moltissimi vigili del fuoco che si sono recati per spegnere le fiamme.

Ultime notizie, arresto di Toti, Salvini: “Dimettersi sarebbe una resa”

Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto sulla vicenda legata all’arresto del governatore della regione Liguria, Toti, spiegando che “Dimettersi sarebbe una resa”. Queste le parole del leader della Lega riportata da Tgcom24.it: “Dimettersi sarebbe una resa, dal mio punto di vista. Perché domani qualunque inchiesta, avviso di garanzia o rinvio a giudizio porterebbe alle dimissioni di un sindaco”.

E ancora: “Non sono nelle condizioni di suggerire niente a Giovanni, che ritengo un ottimo amministratore. Ritengo che in Italia e in tutti i Paesi civili chiunque sia colpevole, se condannato nei tre gradi di giudizio, non basta un’inchiesta. Lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente e spero che i giudici gli diano velocemente la possibilità di farlo”.

