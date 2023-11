Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele, da Gaza uscite 400 persone fra stranieri e feriti

Continua la guerra fra Israele e Hamas in quel di Gaza e nella giornata di ieri sono giunte delle notizie decisamente positive in merito al fatto che 400 persone con doppia cittadinanza e stranieri, nonché 90 palestinesi feriti, hanno potuto lasciare Gaza attraverso il valico di Rafah. Le autorità egiziane hanno infatti annunciato l’apertura dello stesso, evento destinato per la prima volta al pubblico e avvenuto nel 26esimo giorno di guerra, così come riportato da un giornalista dell’Afp.

Da segnalare anche la presenza di decine di commando statunitensi che sono giunti in Israele negli scorsi giorni per aiutare nelle operazioni di liberazione dei 240 ostaggi ancora nelle mani di Hamas e trattenuti in quel di Gaza, così come riferito dalla televisione pubblica Kan citando fonti del Pentagono. Secondo quanto emerso, l’FBI così come il Dipartimento di Stato ed esperti americani in trattative di rilascio, sono in contatto continuo con gli israeliani per offrirgli supporto.

Un nuovo maxi blitz delle forze dell’ordine si è verificato nella giornata di ieri a Caivano, in provincia di Napoli. Le persone arrestate sono state alla fine 18, nell’ambito di un’inchiesta in merito alle infiltrazioni delle criminalità organizzate presso l’amministrazione comunale, sciolta per mafia lo scorso 16 ottobre. Secondo quanto emerso, come si legge su TgCom24.it, l’organizzazione criminale era riuscita ad ottenere da parte dei pubblici amministratori delle notizie riservate in merito all’aggiudicazione degli appalti.

Delle 18 persone fermate, nove erano già state bloccate lo scorso 10 ottobre, fermo poi sostituito da una misura cautelare. Le altre nove persone sono imprenditori edili locali (6 in totale, posti agli arresti domiciliari) e ed esponenti della criminalità organizzata locale. Le accuse nei loro confronti sono quelle a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e reati contro la Pubblica Amministrazione.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri in quel di Milano, causando la morte di due persone, oltre a due feriti gravi, coinvolgendo in tutto ben 12 persone. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’episodio è avvenuto in quel di viale Forlanini e ha riguardato tre diverse automobili. Stando alla ricostruzione si sarebbe verificato un tamponamento fra due vetture, dopo di che sarebbe giunta una terza auto che ha travolto gli occupanti delle due precedenti che nel frattempo erano scesi dai propri mezzi.

A seguito del devastante scontro un ragazzo di 20 anni è morto sul colpo, mentre una seconda persona è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale, al San Raffaele. Altre due persone sono state soccorse in gravi condizioni e portate d’urgenza presso il Policlinico e al Niguarda. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 5 di mattina in quel di viale Forlanini, strada ad alto scorrimento che porta all’aeroporto di Linate.

Una donna di nazionalità inglese è stata trovata morta a Casoli, in provincia di Chieti in un appartamento nella contrada Verratti. La 66enne, che viveva da 3 anni nel paese abruzzese, insieme al marito, anche lui di nazionalità inglese e attualmente irreperibile, presenta ferite da coltello all’addome.

Sul luogo del femminicidio si sono recati i carabinieri che stanno indagando per chiarire le cause dell’accoltellamento. La scoperta del cadavere è avvenuta dopo che una vicina non aveva ricevuto risposta ad una sua chiamata telefonica e si è recata presso la casa della donna trovandola morta. Sul posto si è recato anche il medico legale ed è stato accertato che la donna era morta da almeno 4 giorni.

Un uomo ed una donna che, nella serata di lunedì, avevano mangiato in un locale di Ariano irpino, una pizza con olio piccante, sono state ricoverate in ospedale e la donna è morta, probabilmente a causa di avvelenamento da botulino, mentre il marito è grave ma non in pericolo di vita. I due si erano recati in ospedale in precedenza, accusando malori, ma erano stati dimessi dopo un primo controllo.

Le loro condizioni sono poi precipitate e è stato necessario il ritorno in ospedale dove sono stati ricoverati d’urgenza. La donna deceduta si chiamava Geraldina Corsano ed aveva 48 anni. Il marito, il 53enne Angelo Meninno, è stato trasferito in un altro ospedale, specializzato nella cura di queste problematiche alimentari. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.

Giorgia Meloni è rimasta vittima di uno scherzo telefonico, orchestrato da due comici russi che si sono spacciati per un politico di una nazione africana prendendosi gioco della Premier italiana e coinvolgendola in varie discussioni sia sulla guerra in Ucraina che sul problema rappresentato dai migranti che continuano a sbarcare sulle nostre coste. Da Palazzo Chigi è stato dichiarato che si è trattato di un inganno da parte di impostori. I due comici russi che hanno ordito lo scherzo non sono nuovi a questo tipo di azioni.











