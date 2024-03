Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: Egitto dona centomila pasti agli sfollati

L’ONU ha dato l’allarme sulle possibilità di un rischio carestia nella striscia di Gaza, mettendo nello stesso tempo in guardia Israele, facendo notare che la fame, se usta come arma, è classificata come un “crimine di guerra”. Anche il ministro degli esteri italiano, Tajani, ha dichiarato che il nostro Paese non può tollerare ulteriormente la morte di civili a Gaza.

Riguardo al negoziato sugli ostaggi, Netanyahu ha approvato la partenza, verso Il Cairo e Doha delle delegazioni israeliane. La notizia è apparsa oggi sul quotidiano Times of Israel. Un attacco delle forze armate israeliane è stato portato su Aleppo, nel Libano, e secondo i media ha causato la morte di 38 persone. Rainews segnala anche centomila pasti donati dall’Egitto alla Striscia di Gaza, e lanci anche da Usa e UK. Un ragazzo tredicenne è stato ucciso mentre due giovani sono stati feriti a Jenin. Lunedì possibili nuovi colloqui fra funzionari Usa e Israele.

Per la seconda volta in una settimana la Grecia è stata interessata da una scossa sismica che è stata avvertita anche in diverse zone della Puglia, con una magnitudo di 5,8 gradi. La scossa non ha provocato né danni né feriti. La profondità della scossa, che è stata registrata stamani alle 8.12 ha avuto una profondità di circa 33 chilometri ed è stata avvertita abbastanza nettamente a Brindisi, mentre con minore intensità in altre zone del Salento. Segnalazioni della scossa sono arrivate anche da Matera.

Ultime notizie, Pasqua blindata a Roma

In questi ultimi giorni della settimana santa, Roma si è riscoperta blindata con 600 agenti che controlleranno gli accessi nella zona del Colosseo durante la celebrazione della Via Crucis che durante la domenica di Pasqua in Piazza San Pietro. Con queste misure il governo italiano intende proteggere le manifestazioni religiose dalle possibili mosse di attacco di esponenti di gruppi terroristici.

Ultime notizie, Edoardo Galli è stato ritrovato a Milano

Ha avuto fortunatamente il lieto fine la vicenda di Edoardo Galli, il giovane 17enne che era sparito da casa, da Colico in provincia di Lecce, lo scorso 21 marzo. Il ragazzo era andato a scuola e poi non aveva più fatto ritorno e negli ultimi giorni era stato avvistato in varie occasioni.

Alla fine è stato ritrovato a Milano dopo che due persone lo hanno riconosciuto mentre il giovane stava facendo dei biglietti alla stazione Centrale di Milano, quasi sicuramente per tornare a casa. Il giovane sta bene, è in buona salute ed è tranquillo. E’ stato avvicinato dagli uomini della polizia che lo hanno rassicurato, lo hanno portato nei loro uffici e quindi hanno avvisato i genitori che sono arrivati di lì a poco. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi anche se bisognerà capire dove sia stato il ragazzo in questi 8 giorni di “scomparsa”.

Ultime notizie, dopo 26 anni si è pentito il boss della Camorra Francesco Schiavone

Il noto boss della Camorra, Francesco Schiavone, conosciuto come Sandokan, capo del clan dei Casalei, ha deciso di pentirsi dopo 26 anni. Sta infatti collaborando con i magistrati, così come fatto sapere dai media nella giornata di ieri a cominciare da TgCom24.it.

Schiavone è stato arrestato nel 1998 e sta vivendo il regime 41 Bis, quindi carcere duro, dopo essere stato condannato all’ergastolo durante il maxiprocesso Spartacus. Il suo pentimento arriva dopo quello del 2018 del figlio Nicola, poi nel 2021 toccò al secondo figlio, Walter. In carcere anche gli altri figli, Emanuele Libero, che uscirà ad agosto, quindi Carmine. Alla luce di questa notizia le forze dell’ordine si sono recate in questi giorni a Casal di Principe per proporre ai parenti del capoclan di entrare nel programma di protezione.

Ultime notizie, non si ferma il crollo della nascite in Italia

In Italia prosegue il calo delle nascite. Anche nel 2023 si è registrato un crollo dei nuovi nati, così come emerso dagli indicatori demografici relativi appunto allo scorso anno, pubblicati nella giornata di ieri dall’Istat. In Italia i nati residenti nel nostro Paese sono stati 379mila con un tasso pari a 6,4 bimbi ogni 1.000, contro i 6,7 del 2022.

Rispetto al 2022 sono nati 14mila bimbi in meno, per un calo in percentuale pari al 3,6 per cento. Se si prendono però in considerazione i dati di 15 anni fa, il 2008, il crollo è decisamente più significativo, -34,2 per cento, pari a circa 197mila in meno. Per ogni donna il numero medio di figli è di 1,20 nel 2023 rispetto agli 1,24 del 2022, quindi vicino al minimo storico dell’1,19 registrato nel 1995. Diminuisce anche la popolazione residente in Italia, 58 milioni 990mila all’1 gennaio 2024, 7mila persone in meno su base annua











