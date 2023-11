Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele: ennesima fumata nera sul rilascio degli ostaggi

Le ultime notizie sulla guerra in Israele. Il primo mezzo che trasporta carburante è entrato a Gaza da quando è iniziato l’assedio della città palestinese, ma secondo quanto dichiarato dall’Unrwa, il quantitativo non è assolutamente sufficiente. Nel corso dell’operazione nell’ospedale di Gaza City le truppe di Israele hanno trovato all’interno dei locali che fanno parte dell’ospedale aia risorse che armi riconducibili ad Hamas e questo, conferma che all’interno sono presenti membri del gruppo terroristico. All’interno dell’ospedale invece non sono stati trovati ostaggi.

Anche nella giornata di oggi l’Idf ha annunciato una tregua per permettere l’uscita di residenti a Gaza Nord. Per quanto riguarda il fronte internazionale sono da evidenziare le accuse lanciate contro Israele dal premier turco Erdogan, che ha parlato anche con la Premier italiana, Meloni. Secondo l’OMS l’incursione militare effettuata dalle truppe di Israele nell’ospedale Al-Shifa di Gaza City è inaccettabile, in quanto anche in caso di utilizzo per scopi militari, le strutture sanitarie devono godere di principi basati su proporzionalità e precauzione. Infine, per quanto riguarda il rilascio degli ostaggi, non si registrano passi avanti e ieri si è verificata un’altra fumata nera.

Ultime notizie, ridotto lo sciopero nel settore trasporti

Lo sciopero nazionale di venerdì 17 novembre nel settore trasporti è stato ridotto da 8 a 4 ore, e sarà attuato dalle 9.00 alle 13.00, dopo che il Ministero dei Trasporti aveva avviato. Già dalla serata di martedì la fase di precettazione. Il ministro Salvini, che ha spinto per questa precettazione si è dichiarato soddisfatto per questa decisione presa da Cgil e Uil, dicendo “Ha vinto il buonsenso”, mentre i sindacati hanno dichiarato che non c’è l’intenzione di fermarsi e che un attacco di questo tipo da parte del Ministero non si era mai verificato e questo rappresenta un incentivo ancora maggiore per continuare la lotta.

La scelta del dimezzamento, come confermato dal sindacato, è stata presa per tutelare i lavoratori che altrimenti sarebbero andati incontro a delle sanzioni sia dal punto di vista economico che da quello penale. L’agitazione di venerdì rimane confermata per gli altri settori interessati.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Le previsioni meteorologiche sul nostro Paese segnalano la presenza di un caldo anomalo a soli 40 giorni dalla festa di Natale, con punte che raggiungono i 30 gradi in alcune località, ed in generale una temperatura che supera la media del periodo di 5 – 8°C. Nella notte tra venerdì e sabato e nella prima mattinata dello stesso giorno si dovrebbero avere invece delle condizioni più tipicamente autunnali.

Una anomalia che, secondo quanto previsto dagli esperti, potrebbe durare sino al termine dell’anno, seppur con alcuni periodi di maltempo. In questi giorni prima del weekend la fascia tirrenica vedrà una maggiore presenza di nuvole ed anche delle folate di vento più forti.

Ultime notizie, nuove ondate di sbarchi di migranti a Lampedusa

Dalle coste libiche e tunisine continuano a partire migranti su barchini, gommoni e carrette di legno. Nella notte scorsa diverse imbarcazioni sono state avvistate nel Mediterraneo dalle motovedette italiane e soccorse mentre si trovavano al largo dell’isola di Lampedusa, dove poi sono sbarcate quasi mille persone facendo tornare il molo Favaloro un vero e proprio formicaio di migranti intirizziti. Su un barchino in latta si trovavano 90 persone pressate in pochi metri di spazio.

Ultime notizie, salgono ancora gli interessi sui mutui

Si alzano ulteriormente i tassi medi sui nuovi mutui così come riferito dal rapporto mensile di ABI. Ad ottobre, come si legge su TgCom24.it, si è arrivati al 4,37 per cento contro il 4,21 di settembre. Inoltre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 5,45% (a settembre era il 5,35%), contro il 4,70 per cento del tasso sul totale dei prestiti, anche in questo caso in crescita rispetto a settembre quando era al 4,61 per cento.

L’Associazione bancaria italiana ha fatto sapere che stanno diminuendo le richieste di prestiti che sono comunque superiori ai livelli del pre covid. Ad oggi i prestiti di imprese e famiglie sono scesi del 3,6 per cento rispetto ad un anno fa, ma “non c’è una stretta creditizia” fa sapere gli ABI, in quanto gli impieghi, al netto delle cartolarizzazioni, “sono superiori ai livelli pre-Covid di settembre 2019”. Gianfranco Torriero, vice direttore generale ha spiegato inoltre che “anche la Banca d’Italia segnala come le imprese stiano rivedendo i piani di investimenti, vista la politica monetaria della Bce e le prospettive dell’economia”.

Ultime notizie, morta l’ex deputata Angela Bottari

E’ morta nella serata di martedì, notizia comunicata ieri, l’ex deputata Angela Bottari. E’ stata rinvenuta senza vita nella sua casa di Messina e aveva 78 anni. E’ stata per tre legislature, dal 1976 al 1987 deputata del Partico Comunista Italiano, e fu la prima relatrice della legge 442 che nel 1981 portò all’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore.

Fu uno step decisamente importante in favore soprattutto delle donne, visto che fino a quel momento era possibile assassinare una moglie per vendicare l’onorabilità del proprio nome o della propria famiglia. Si è sempre battuta con fermezza in politica lavorando in particolare per il presente e il futuro della sinistra fin dalla sua ascesa che, come ricorda TgCom24.it, è scattata nel 1975 quando venne eletta consigliera comunale nella città dello Stretto. Nel 1996 fu invece eletta segretaria regionale del Pds e assessora comunale, con delega al Risanamento nel periodo 2005-2007. Il marito, Gioacchino Silvestro, è stato per anni deputato regionale e dirigenti di partito. Di recente la Bottari era tornata nel Pd dopo la parentesi in Articolo Uno.

Ultime notizie, condannati i rapper Simba La Rue e Baby Gang

I due rapper Simba La Rue e Baby Gang, nomi d’arte rispettivamente di Mohamed Lamine Saida e Zaccaria Mouhib, sono stati condannati nel processo milanese con rito abbreviato in merito ad una sparatoria avvenuta nella notte fra il 2 e il 3 luglio del 2022. Simba La Rue ha ricevuto una pena di 6 anni e 4 mesi, mentre 5 anni e due mesi sono stati inflitti al trapper Baby Gang.

La sparatoria si era consumata in via di Tocqueville a Milano, non troppo distante dalla zona della movida di corso Como, e dopo la stessa rimasero feriti due senegalesi. Condannati anche altri sei giovani della stessa “crew” come spiega RaiNews, fino ad un massimo di 5 anni e 8 mesi di pena. Francesca Crupi, il pubblico ministero di Milano, aveva chiesto lo scorso 20 settembre 8 condanne tra cui una a 5 anni e 8 mesi per il trapper 21enne Simba La Rue, e un’altra a 4 anni e 8 mesi per Baby Gang, che il giudice ha evidentemente deciso di aumentare vista la sentenza di oggi.











