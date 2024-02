Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele-Hamas, Biden: “Netanyahu fermi operazione a Rafah”

Giorno numero 131 della guerra in Medioriente fra Israele e Hamas, e anche oggi non si accenna ad alcuna fine del conflitto. Ieri l’esercito israeliano ha liberato due ostaggi che erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre in quel di Rafah, facendo sapere che “Erano nella casa di una famiglia”. Intanto Hamas ha annunciato la morte di altri tre ostaggi a seguito dei bombardamenti.

Guido Crosetto ricoverato d'urgenza, come sta?/ Sospetta pericardite: “Ha accusato forti dolori al petto”

A complicare la situazione sono i rapporti sempre più tesi fra Stati Uniti e Israele, con Joe Biden che sarebbe furioso con il primo ministro Netanyahu, così come specificato da TgCom24.it: “Stop all’operazione a Rafah se non c’è un piano per proteggere i civili” è il monito. Gli fa eco anche la Gran Bretagna e l’Unione Europea: “Ora basta, lo Stato ebraico si fermi”. A loro si è aggiunto anche il re Abdallah di Giordania dopo un incontro alla Casa Bianca: “Questa guerra deve finire, serve un cessate il fuoco permanente”, spiegando che gli “attacchi contro civili, donne e bambini, inclusi quelli del 7 ottobre, non posso essere accettati da nessun musulmano”.

Valditara “Chi occupa e danneggia la scuola deve essere bocciato”/ “A liceo Severi una guerriglia”

Ultime notizie, i Kansas City Chiefs hanno vinto il Superbowl

Sono i Kansas City Chiefs i vincitori dell’ultimo Super Bowl, la sfida contro i San Francisco 49ers giocatasi a cavallo fra domenica e lunedì scorso. Alla fine i “capi” hanno ottenuto il successo per 25 a 22, dopo un match che è stato molto equilibrato. La compagine del Kansas si conferma così la vincitrice dopo il successo del 2023 e il presidente americano Joe Biden è stato fra i primi a congratularsi per il risultato: “Vi aspettiamo alla Casa Bianca: non solo campioni, siete una dinastia”.

Protagonista della serata, come sottolinea RaiNews, anche Taylor Swift, la fidanzata di Travis Kalce, il numero 87 dei Chiefs che pare che abbia speso un milione di dollari per affittare la tribuna e ospitare la sua dolce metà, giunta dal Giappone dopo un volo di 9.000 chilometri. Grazie al successo di due notti fa i Kansas City sono i primi campioni che sono riusciti a ripetersi negli ultimi 19 anni.

I lupi mutanti di Chernobyl sono immuni al cancro/ Esposti ad altissime radiazioni non presentano tumori

Ultime notizie, arrestati due complici di Giovanni Barreca

Nelle ultime ore sono state fermate due persone, ritenute complici di Giovanni Barreca, il 54enne muratore reo confesso che ha ucciso la moglie e due dei suoi tre figli. I complici, come riferisce Rainews citando quanto filtra dalla procura, sarebbero dei fanatici religiosi, così come si ritiene lo fosse lo stesso Barreca. Le accuse nei loro confronti sono quelle di omicidio plurimo e soppressione di cadavere e stando a quanto emerso sembra che i due arrestati, assieme a Barreca, tenevano “incontri privati di preghiera e di letture delle Scritture” e avrebbero avuto “un ruolo attivo nella strage”, per lo meno stando a quanto viene ipotizzato in questa prima fase di indagini. Barreca si era convinto che la sua famiglia fosse posseduta dal demonio, di conseguenza avrebbe fatto ricorso ad un esorcismo uccidendo la moglie 31 enne e due figli di 16 e 3 anni, Kevin ed Emanuel. Si è salvata invece la figlia 17enne ma trovata in stato confusionale, un aspetto da chiarire.

La strage che è stata perpetrata ad Altavilla Milicia , in provincia di Palermo, da Giovanni Barreca, con la morte della moglie e dei due figli maschi, sarebbe stata ispirata da una coppia composta da Massimo Carandente e Sabrina Fina. I due sono stati fermati insieme all’assassino, che ha commesso i delitti mentre stava facendo un rituale di esorcismo per scacciare il diavolo che secondo le sue credenze, era entrato in casa. Si tratta di due fanatici religiosi che potrebbero anche aver aiutato l’assassino a bruciare e nascondere il cadavere della moglie. La loro occupazione ufficiale era quella di promoter di tisane, beveroni e pasticche, oltre che “mental coach” ma entrambi erano ossessionati al massimo da una fede religiosa ed avevano suffragato le teorie folli dell’uomo.

Ultime notizie, Austin, capo del Pentagono si trova in ospedale in terapia intensiva

Lloyd Austin, capo del Pentagono, si trova ricoverato in ospedale per un problema alla vescica che ha reso necessario ilo ricovero nel reparto di terapia intensiva, con le sue funzioni che sono state trasferite alla sua vice. La notizia è stata diramata dal Dipartimento della Difesa di Washington, dopo che un suo ricovero, avvenuto nello scorso mese di gennaio, senza che ne fosse data comunicazione al presidente Biden, divenne un caso politico. Kathleen Hicks ha quindi ora in mano i poteri che fino al momento del ricovero erano di Lloyd Austin.

Ultime notizie, trovato morto Marco Trampetti

Marco Trampetti 58enne architetto che era scomparso da 8 giorni dalla sua abitazione di Cesano Boscone, è stato trovato morto nelle ore della serata di ieri. Il suo corpo è stato rinvenuto nel Parco dei Fontanili e non presentava segni di violenza. L’auto dell’architetto era stata rinvenuta chiusa in via Quintino Sella e non presentava segni di tentato scasso. Tutte le ipotesi sulla sua morte sono pertanto aperte. L’allontanamento da casa risale al 4 febbraio. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul cadavere dell’architetto.

Ultime notizie, omicidio – suicidio a Villa Castelli nel brindisino

Un uomo di 81 anni ha ucciso il vicino di casa con un colpo di fucile sparato in faccia e dopo il delitto si è suicidato. La motivazione del gesto estremo è da ricercarsi nei rumori provocati dal furgone del vicino che l’omicida non sopportava. Il delitto è avvenuto all’interno di un terreno di campagna, che si trova a poca distanza dalla strada provinciale che porta a Ceglie Messapico, questa mattina alle 7.00 e in precedenza le liti tra i due erano state molte. Il nome dell’omicida era Carmelo Cantoro, mentre la vittima si chiamava Nicola Lacorte ed aveva 53 anni.

Ultime notizie, quattro vittime ad Atene per una sparatoria negli uffici di una compagnia marittima

Un uomo di 70 anni che era stato da poco licenziato da una compagnia marittima di Atene, è entrato negli uffici con un fucile ed ha sparato facendo 4 vittime. Successivamente si è suicidato. L’uomo, del quale non è stato comunicato il nome, era di origine egiziana e il motivo della strage avvenuta negli uffici della European Navigation è quasi certamente il licenziamento che aveva subito pochi mesi fa.

Ultime notizie, morto l’atleta keniano Kelvin Kiptum

Choc nel mondo dell’atletica: è morto l’atleta keniota Kelvin Kiptum, il 24enne che deteneva il record mondiale della maratona. E’ deceduto nella notte fra domenica e lunedì a seguito di un incidente stradale. Con lui morto anche l’allenatore, Gervais Hakizimana, mentre una terza persona è rimasta ferita in maniera grave. Secondo quanto riferito da SkyTg24.it, Kiptum era alla guida dell’auto quando ha perso il controllo in una strada fra Eldoret e Kaptagat, nel Kenya occidentale.

Kiptum, unico atleta al mondo ad aver corso la maratona sotto le due ore e il minuto, aveva in programma di correre ad aprile a Rotterdam, mentre si stava preparando per i giochi olimpici di Parigi. Il suo esordio nel mondo dell’atletica era avvenuto a dicembre del 2022 a Valencia con un tempo già monstre di 2 ore un minuto e 53 secondi, quindi aveva corso a Chicago con il record assoluto di due ore e 35 secondi, e da allora non aveva più corso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA