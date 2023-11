Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: “Hamas ha perso il controllo di Gaza”

Non accenna a fermarsi la guerra in Medioriente fra Israele e Hamas. Ieri ancora bombardamenti, con gli ospedali della striscia di Gaza che risultano ormai inaccessibili. Stando a quanto fatto sapere dall’OMS, l’organizzazione mondiale della sanità “L’ospedale Al Shifa non funziona più”, visto che lo stesso nosocomio sarebbe da giorni senz’acqua né elettricità.

Intanto i morti salgono a più di 11mila e nel frattempo si continua a lavorare sugli ostaggi nelle mani dei terroristi palestinesi. Fra questi vi sarebbe anche un bimbo americano di soli 3 anni, una notizia che ovviamente non può che risultare sconvolgente. Stando a quanto segnalato dai colleghi di RaiNews vi sarebbe stato un colloquio telefonico fra Biden e l’emiro del Qatar per provare a liberare qualche ostaggio anche se al momento il colloquio non sarebbe andato a buon fine. Da segnalare anche razzi di Hezbollah su Israele, con 17 feriti fra soldati e civili, mentre Israele in queste ore ha fatto sapere che “Hamas ha perso il controllo di Gaza”.

Ultime notizie, Indi Gregory è morta

E’ purtroppo morta la bimba inglese di soli 8 mesi, Indi Gregory, affetta da una gravissima patologia. Così come annunciato negli scorsi giorni, la piccola è stata staccata dalle macchine e alle ore 1:45 della notte fra domenica e lunedì e il suo cuore ha smesso di battere. Ad annunciare la drammatica notizia è stato il papà, Dean Gregory, che ha spiegato: “Mia figlia è morta, la mia vita è finita all’1:45”. E ancora: “Io e mia moglie Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma anche la dignità di morire nella sua casa. Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima”.

Attraverso una dichiarazione la famiglia ha aggiunto: “Sapevo che era speciale dal giorno in cui è nata, hanno cercato di sbarazzarsi di lei senza che nessuno lo sapesse, ma io e Claire ci siamo assicurati che sarebbe stata ricordata per sempre”. Il padre ha fatto sapere che la moglie “l’ha tenuta con sé per i suoi ultimi respiri”, poi ha concluso dicendo: “Sono riusciti a prendersi il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendersi la sua anima. Hanno cercato di sbarazzarsi di Indi senza che nessuno lo sapesse, ma noi ci siamo assicurati che fosse ricordata per sempre”.

Ultime notizie, l’ex premier Uk Cameron nuovo ministro del governo Sunak

E’ decisamente clamoroso il ritorno al governo di David Cameron. L’ex premier Uk, che aveva deciso di fare un passo indietro nel 2016 dopo aver perso il referendum in merito alla Brexit (lui non avrebbe voluto l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue), è stato eletto ieri nuovo ministro degli esteri. Cameron, che è stato premier sponda Tory dal 2010 al 2016, è stata cooptato d’urgenza nella Camera non elettiva dei Lord in quanto non è più in Parlamento (cosa che invece è obbligatoria per i membri del governo britannico, sottolinea TgCom24.it), da 7 anni fa, quando si dimise da deputato.

Governo Sunak che nel frattempo ha licenziato la ministra dell’interno Braverman per le sue accuse alla polizia, e che ha spiegato: “È stato l’onore e il privilegio più grande della mia vita servire come ministro dell’Interno”, aggiungendo di essere pronta a “dire altro al momento opportuno”.

Ultime notizie, tentato femminicidio a San Giorgio su Legnano

Un uomo di 42 anni ha sparato alla compagna mentre stava tentando di scappare, in seguito ad una furiosa lite, poi si è ucciso. La donna, una 36enne, non è morta ma si trova in gravi condizioni presso l’ospedale di Legnano. La vicenda è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi e l’uomo morto è di origini sudamericane. L’arma usata era di proprietà del cognato che opera come guardia giurata.

Ultime notizie, ccomparsa una coppia di fidanzati a Venezia

Una coppia di fidanzati, entrambi 22enni e studenti presso la facoltà di ingegneria di Padova è scomparsa. Secondo una testimonianza i due avevano avuto un litigio sotto casa e successivamente il ragazzo, Filippo Turetta, l’ha messa a forza sulla propria automobile e poi si sono allontanati. Il padre della ragazza, Giulia Cecchettin ha dichiarato di non credere in una eventuale fuga d’amore in quanto al momento della separazione il ragazzo era rimasto male della decisione.

In questo momento l’auto del ragazzo non si trova ed i telefoni dei due sono spenti per cui con il passare delle ore, dato che le ultime notizie certe sono risalenti alla serata di sabato, cresce l’ansia per la loro sorte. Per le ricerche della coppia e dell’auto è stato impiegato anche un elicottero.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Sul nostro paese arriva “l’estate di San Martino” ed almeno fino a giovedì prossimo il tempo rimarrà stabile, con temperature che subiranno dei leggeri aumenti a causa della maggiore presenza del sole. Questa situazione però non durerà molto e già dall’inizio del weekend ci saranno dei peggioramenti. In questi giorni nonostante il riscaldamento nelle ore centrali, in quelle notturne ci sarà comunque una temperatura fredda come nel periodo che stiamo attraversando. Da venerdì si potrebbe avere un primo “assaggio” dell’inverno.

Ultime notizie, incidente mortale sull’autostrada A12

Un incidente mortale è avvenuto sull’Autostrada A12 nelle vicinanze di Civitavecchia con un camion che ha tamponato un minivan che stava trasportando dei turisti americani. Il bilancio dell’incidente è di un morto e nove feriti, alcuni dei quali sono in condizioni gravissime.

I turisti americani erano arrivati a Civitavecchia con una nave da crociera e l’incidente è avvenuto tra le due uscite di Civitavecchia Nord e Sud nella direzione per Roma dove i turisti dovevano effettuare una visita. Per estrarre il morto ed i feriti dal minivan, sono intervenuti i vigili del fuoco e per il trasporto in ospedale sono stati impegnati anche due elicotteri. I rilievi relativi all’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.











