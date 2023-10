Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: Hamas libera 2 ostaggi americani, valico Rafah ancora chiuso

Prosegue la guerra in Israele e Hamas che ha annunciato la liberazione di due ostaggi americani, leggasi una madre e sua figlia. Ma il conflitto non si placa, è stata bombardata la chiesa di San Porfirio a Gaza, e persiste il blocco del valico di Rafah, fra l’Egitto e la Siria, che dovrebbe comunque riaprire nel giro di 24-48 ore, con l’arrivo dei primi camion di aiuti. Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, è tornato allo scoperto e ieri era presente sul posto spiegando: “E’ impossibile essere al valico di Rafah e non avere il cuore a pezzi. Dietro queste mura ci sono due milioni di persone a Gaza senza acqua, cibo, medicine, carburante. Da questa parte, questi camion hanno ciò di cui hanno bisogno. Dobbiamo far spostare, il prima possibile, quanti sono necessari”.

Sulla liberazione dei due ostaggi, grazie ad una mediazione del Qatar, è stata decisa da Hamas “per dimostrare al popolo americano quanto siano errate le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista”. Gli ostaggi sono Yeudit Raanan (59 anni) e la figlia Natalie (18 anni), rapite durante l’attacco dello scorso 7 ottobre.

Ultime notizie, Piantedosi: “Monitoriamo alcuni soggetti”

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto nella giornata diieri alla luce dei due egiziani vicini all’Isis arrestati a Milano gli scorsi giorni, spiegando che “non sono casi isolati”. Il titolare del Viminale ha aggiunto che “ci sono casi all’attenzione periodica e ciclica delle nostre forze di intelligence e delle forze di polizia. Ci sono diversi personaggi tenuti sotto la doverosa attenzione”.

E ancora: “Quello che è emerso finora è che non sarebbe presente un’organizzazione vera e propria presente in Italia che coordina. Sono soggetti che hanno tra di loro collegamenti soprattutto attraverso la rete con organizzazioni dai Paesi di provenienza”. L’attenzione è alta soprattutto sui lupi solitari e sul rischio emulazione: “Non esistono al momento nel sistema di intelligence e della prevenzione possibilità di eventi nell’immediatezza che siano legati in modo strutturato ad organizzazioni terroristiche internazionali. Tuttavia – sottolinea il ministro – teniamo alta attenzione perché come abbiamo visto dagli ultimi episodi in Francia e Belgio la minaccia è anche di tipo indefinito, come i lupi solitari e i casi di emulazione che ci impongono di mantenere alta l’attenzione. Abbiamo un sistema di polizia e di intelligence che ha quasi sempre accertato i fenomeni sul nascere”.

Ultime notizie, Giorgia Meloni annuncia la fine della sua relazione con Andrea Giambruno

Clamorosa rottura fra il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il giornalista Andrea Giambruno. Dopo i fuorionda di Striscia La Notizia, il premier ha pubblicato sui social un post in cui si legge: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. E ancora: “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.

Quindi la leader di Fratelli d’Italia ha aggiunto e concluso: “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Ultime notizie, giornata di sciopero in tutta Italia

Nella giornata di ieri, venerdì 20 ottobre 2023, si è verificato uno sciopero generale di trasporti, ma anche scuola e uffici pubblici, in tutta Italia, 24 ore di agitazione che hanno creato non pochi disagi ai cittadini. Si è registrata una giornata di proteste indetta dai sindacati di base Cub, Sgb, Si Cobas e Usi- Cit, con ‘obiettivo di “richiamare l’attenzione del mondo del lavoro alle politiche economiche del governo e in particolare per ribadire il più fermo no alle guerre e a tutti i contratti-truffa”, ma anche “per rivendicare l’aumento generalizzato dei salari pari all’inflazione, anche attraverso il ripristino del meccanismo della cosiddetta scala mobile”, le parole dei sindacati riportate da TgCom24.it. Numerosi i voli soppressi, mentre per quanto riguarda i treni, gli autobus e le metro non si sono registrate particolari criticità.

Ultime notizie, Incidente sul lavoro a Pontida

Un operaio di 55 anni è morto a Pontida rimanendo schiacciato sotto un macchinario. L’operaio stava lavorando accanto ad un nastro trasportatore all’interno dell’azienda Mf Acciai in via Bergamo. Un incidente sul lavoro che va ad incrementare un triste primato per la Lombardia, quello delle morti sul lavoro. Dopo l’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi ma non è stato possibile salvare l’operaio.

Ultime notizie, le previsioni meteo per il fine settimana

Piogge abbondanti a carattere intenso hanno interessato varie zone della penisola italiana, in particolare nel Nord Ovest e sulle coste dell’alto Tirreno. Situazione che si prolungherà anche nella giornata di domani, mentre domenica è attesa una breve tregua, a cui seguiranno nuove perturbazioni la settimana prossima.

Continuano ad essere elevate, specialmente al sud, le temperature, a causa dei venti caldi che soffiano dall’Africa. Molte delle coste italiane, comprese quelle di Sardegna e Sicilia, saranno interessate da mareggiate, anche di forte intensità. Al nord i nubifragi hanno colpito e proseguiranno domani, in Piemonte e in Lombardia.

Ultime notizie, ragazza di 16 anni muore a Torino dopo un investimento sulle strisce pedonali

Un incidente avvenuto ieri alle 7.30 a Torino, in Corso Casale, ha provocato la morte di una ragazzina di 16 anni che stava recandosi a scuola. Emilia Madaiska, questo il nome della ragazza, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è stata investita da una Volkswagen Bora guidata da un cinquantenne. La ragazza, di origini ucraine, era una degli esuli dalla città di Odessa, e frequentava il liceo artistico.

Ultime notizie, incendio in un allevamento in provincia di Pavia

Un incendio che è scoppiato all’interno di un allevamento nel Pavese ha provocato la norte di circa 10mila tacchini. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni che fanno parte dell’azienda di allevamento in località Vellezzo Bellini. Le fiamme sono iniziate per una causa ancora da accertare e sul posto sono arrivate sei squadre dei vigili del fuoco che hanno cercato di spegnere l’incendio. L’allevamento conteneva corca 30mila tacchini, un terzo dei quali sono stati arsi vivi nell’incendio.

Ultime notizie, progetto con 48 pale eoliche nel mar Tirreno

48 pale eoliche galleggianti saranno installate nel tratto di mare che va dall’isola di Gorgona a quella di Capraia. Una installazione dal valore di 3 miliardi di euro presentato da una “joint venture” quella formata da Eni Plenitude e Simply Blue Group. Le turbine hanno una potenza di 18 Mw cadauna per un totale compl,essivo di 864 Mw.











