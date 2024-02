Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele-Hamas, Netanyahu: “Li uccidiamo tutti”

“Hamas non sopravviverà a Gaza”. Questo quanto dichiarato dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo l’incontro con il segretario di stato Usa, Antony Blinken. “Solo la vittoria finale ci consentirà di portare la sicurezza nel nord e nel sud di Israele”, ha precisato ancora il primo ministro, che ha anche aggiunto: “Siamo quasi vicini alla vittoria, che è la distruzione totale di Hamas. Se ci arrendiamo ad Hamas non solo non arriveremo al rilascio degli ostaggi, ma a un secondo massacro. Il giorno dopo la guerra, sarà il giorno dopo Hamas. A Blinken ho detto che dobbiamo smilitarizzare completamente Gaza”. Secondo il segretario di stato Usa c’è ancora margine per un accordo fra Israele e Hamas ma alla luce delle dichiarazioni del primo ministro di Tel Aviv sembra davvero complicato che si arrivi ad una intesa in tempi brevi.

Record di ascolti per la prima puntata del Festival di Sanremo 2024. Secondo i dati ufficiali auditel il primo capitolo dello show di Rai Uno ha toccato il 65,15 per cento di share, facendo meglio di quasi tre punti percentuali rispetto alla prima puntata del 2023. Per ottenere un risultato così incredibile bisogna tornare indietro al Festival del record del 1995 di Pippo Baudo.

La media di telespettatori è stata invece leggermente inferiore rispetto al 2023, quando erano stati 10,7 milioni, e anche del 2022 quando erano stati 10,9 milioni. Le prime serate delle precedenti edizioni sono comunque durate leggermente meno, visto che martedì il Festival si è chiuso di fatto alle 2:00 contro l’1:40 di un anno fa e l’1:12 di due anni fa. Il picco di ascolto, 16,8 milioni di spettatori, raggiunto alle ore 22:09 durante l’intervista a Daniela Di Maggio, la madre del musicista Giogiò ucciso a Napoli lo scorso agosto.

Ultime notizie, numerose scosse di terremoto a Parma

Numerose scosse di terremoto si sono verificate nella giornata di ieri in quel della provincia di Parma, precisamente nella zona di Calestano. Una ventina i movimenti tellurici soltanto nella prima mattinata con un picco di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter registrato dai sismografi dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 10:49 in una zona con coordinate geografiche pari a 44.6380 gradi di latitudine, 10.1560 di longitudine e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati individuati i comuni di Terenzo, Fornovo di Taro, Langhirano, Felino e Sala Baganza, mentre la città più vicina è risultata essere Parma, distante 23 chilometri dall’epicentro, con Reggio Emilia a 38 chilometri, quindi Cremona a 56, Piacenza a 59 e Carpi a 60. Non si segnalano danni ne feriti.

Ultime notizie, morta la figlia di Aldo Moro, Maria Fida

E’ morta nella giornata di ieri Maria Fida Moro, figlia di Aldo, leader della Democrazia Cristiana. Si è spenta a Roma, come scrive RaiNews, all’età di 77 anni a seguito di una lunga malattia. Era ricoverata in una clinica romana e nelle ultime ore le sue condizioni fisiche sono peggiorate in maniera inesorabile fino appunto al decesso.

Maria Fida Moro è stata senatrice nella X legislatura, dal 1987 al 1992, eletta con la Dc quindi passata al gruppo di Rifondazione comunista come indipendente e poi nel gruppo misto. Nel 1993 si era invece candidata come sindaca di Fermo schierandosi con il Movimento Sociale Italiano partecipando alla costituzione di Alleanza Nazionale, mentre nel 2016 era giunta la candidatura al Comune di Roma come capolista di ‘Più Roma – Democratici e Popolari’ a sostegno di Roberto Giachetti. Nel corso della sua vita ha acceso il dibattito sull’uccisione del padre, rapito e assassinato dalle Brigate Rosse, e aveva accusato Cossiga, ex presidente della Repubblica, di essere stato “corresponsabile” della morte dello statista democristiano.

Ultime notizie, medaglia d’oro per Giorgio Minisini ai mondiali di nuoto sincronizzato

Giorgio Minisini ha conquistato la medaglia d’oro nel nuoto sincronizzato ai mondiali in corso di svolgimento a Doha. L’atleta italiano si è aggiudicato il prezioso oro nella specialità del “solo tecnico”, arrivando a 211.8647 nel punteggio. Per il 27enne atleta romano si tratta della decima medaglia iridata, quattro delle qauli del metallo più prezioso, conquistata nelle varie edizioni dei mondiali. Dopo il successo nella gara di lunedì, anche oggi tutti attendevano la voittoria del cinese Yang Shuncheng, che si è invece clamorosamente classificato quarto pur partendo dal primo posto conquistato nelle eliminatorie.

Ultime notizie, trovata morta in casa una 78enne a Puegnago sul Garda

Una donna di 78 anni, Santina Delai, è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a Puegnago sul Garda. La donna aveva intorno al collo uno strofinaccio e questo ha fatto subito pensare ad un omicidio. Il cadavere è stato trovato dal figlio alle 7.00 di stamani, quando si è recato nella casa dove la madre viveva da sola, insieme alla moglie. L’abitazione del figlio è a fianco di quella della donna ed alle 5.30 era stata vista già sveglia ed attiva. Poi non avendo risposte al telefono sono andati nella casa trovandola morta con lo straccio intorno al collo.

Ultime notizie, Polemiche in Inghilterra riguardo alla malattia di Re Carlo III

La stampa inglese ha lodato la decisione della famiglia reale di non nascondere il tumore del Re e la sua natura maligna, ma non sono state risparmiate critiche riguardo ad altri aspetti. Infatti non sono circolate notizie su quale organo sia interessato dalla presenza del tumore e anche la decisione di affidare le cure ad un medico “omeopata” non è stata apprezzata, sottolineando anche, da parte del Guardian, il privilegio che il re ha rispetto ai sudditi che, per le stesse tipologie di malattia si affidano al Servizio Sanitario nazionale, con la necessità di lunghe attese.

Oltre che sui giornali inglesi, queste critiche si trovano anche sui social media e ne parlano anche gli esperti. A fronte di queste critiche sono presenti anche una solidarietà unanime nei confronti del sovrano, con gli auguri, da parte di tutti, di superare nel migliore dei modi un momento così difficile. Intanto nella giornata di ieri il Re ha ricevuto la visita del figlio Harry tornato appositamente dagli Stati Uniti.











