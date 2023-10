Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele, Hamas: “Prepariamo attacco da due anni”

La televisione di stato siriana ha comunicato che Israele ha portato a segno due raid sul territorio della Siria colpendo sia a Damasco che a Aleppo. Attacchi ai quali le difese antiaeree stanno reagendo. Sia il presidente siriano che l’omologo iraniano avevano esortato gli altri paesi islamici a condividere una posizione comune di sostegno al popolo della Palestina. Dall’Egitto è giunta la notizia che il paese africano potrebbe aprire il valico di Rafah per consentire l’arrivo degli aiuti umanitari e per il passaggio dei civili, a patto che Israele accetti di firmare una tregua nei combattimenti.

In Israele, dove è stato formato un “governo di guerra” da parte del Premier, Blinken sta svolgendo dei colloqui con lo stesso Netanyahu, che aveva annunciato che l’operazione di Gaza sarà “senza precedenti”. Intanto nella striscia di Gaza continuano a mancare elettricità, acqua e benzina, i cui rifornimenti non saranno ripristinati sino a quando non saranno liberati gli ostaggi. Da segnalare infine che Hamas ha fatto sapere di aver preparato la guerra da due anni.

Ultime notizie, Un super jackpot al Powerball, in California

Un californiano ha vinto il super jackpot del Powerball, il Superenalotto degli Stati Uniti, che vale 1,73 miliardi di dollari, con una sequenza di 6 numeri. La sequenza giusta dell’estrazione non veniva indovinata da 35 estrazioni consecutive e per questo il montepremi accumulato era molto alto, oltre che per il fatto che ad ogni estrazione viene premiato solamente chi indovina la combinazione giusta.

Per il vincitore ora c’è da prendere una decisione importante scegliendo tra due alternative: la riscossione di tutto il premio a rate nei prossimi 30 anni oppure riscuoterne la metà in un unico colpo lasciando gli altri soldi nelle casse dello stato.

Ultime notizie, prima uscita estera per Vladimir Putin

Prima uscita estera per il presidente della Russia, Vladimir Putin, dopo il suo mandato di arresto internazionale da parte della Corte penale dell’Aia. Nelle scorse ore ha fatto visita in Kirghizistan, così come ampiamente annunciato da agenzia di stampa russe e kirghise. Putin ha incontrato l’omologo Sadyr Japarov dopo di che ha partecipato al vertice dei leader della Comunità degli stati indipendenti, a cui prendono parte diverse ex repubbliche dell’Unione Sovietica.

Intanto oggi la guerra in Ucraina giunge oggi al giorno numero 597 e non si placano i bombardamenti e gli attacchi. Gli Stati Uniti, anche per questo, hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 200 milioni di dollari, anche se i fondi stanno per finire come fatto sapere da tempo dal Pentagono.

Ultime notizie, strage bus Mestre: 3 indagati

La procura ha iscritto sul registro degli indagati tre persone a seguito della strage del bus di Mestre, il pullman precipitato da un viadotto che ha causato la morte di 21 persone e il ferimento grave di 15 passeggeri. Come riferito da Il Gazzettino, coloro che risultano essere al momento sotto indagine sono l’amministratore delegato della società “La Linea”, proprietaria del mezzo, e due funzionari del Comune di Venezia: il dirigente del settore Viabilità e mobilità per la terraferma e quello del settore Manutenzione viabilità stradale.

Il primo si chiama Massimo Fiorese, il secondo Roberto Di Bussolo e il terzo Alberto Cesare. Nei confronti degli indagati i reati ipotizzati sono quelli di omicidio stradale e l’omicidio colposo plurimo. La Procura ha fatto comunque sapere che l’iscrizione sul registro è solamente un atto dovuto.

Ultime notizie, Marquez in Ducati è ufficiale

Da ieri mattina Marc Marquez è ufficialmente un pilota del team Ducati Gresini. Così come largamente anticipato negli scorsi giorni, il classe 1993 spagnolo ha lasciato la Honda dopo 11 anni per accasarsi a Faenza, dove vi resterà per tutta la stagione 2024 per poi decidere il da farsi.

“Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera”, le parole del team principale di Ducati, Nadia Padovani Gresini.











