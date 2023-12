Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele Hamas: stop alla tregua, ripresi i combattimenti

Si è purtroppo interrotta la tregua in Israele. Nelle scorse ore l’esercito di Netanyahu e Hamas hanno cercato di trovare un nuovo accordo per continuare di altre 24 ore lo stop alle armi, di modo da poter rilasciare nuovi ostaggi ma così non è stato, di conseguenza sono riprese le ostilità.

Ieri ne sono stati liberati 8, fra cui due donne russe, in cambio di 30 prigionieri palestinesi in precedenza detenuti presso le carceri israeliani. Ora gli Stati Uniti chiedono che Israele riduca al minimo le perdite civili: “Il modo in cui Israele si difende è importante. Come ho detto a Netanyahu le intenzioni contano, ma contano anche anche i risultati”, sono le parole rilasciate nelle scorse ore dal segretario di stato americano Antony Blinken. In totale vi sono ancora 145 persone nelle mani di Hamas, oggi attese altre liberazioni.

Ultime notizie, la morte di Henry Kissinger

E’ morto a 100 anni nella giornata di ieri Henry Kissinger, ex segretario di stato americano sotto i presidenti Nixon e Ford. E’ considerato una dei personaggi politici più influenti e potenti di sempre nella storia degli Stati Uniti, e a lui si devono diverse svolte a livello geopolitico come ad esempio l’apertura di Washington alla Cina, il disgelo fra gli Stati Uniti e Mosca durante la Guerra Fredda e il ritiro delle truppe dalla guerra del Vietnam.

Henry Kissinger è deceduto nella sua abitazione nel Connecticut e la sua figura ha diviso quasi perfettamente in due l’opinione pubblica fra chi lo ha sempre considerato un genio della politica estera e chi invece un genio del male. La cosa certa è che Segretari di Stato così potenti oltre oceano non si sono più avuti dopo Kissinger visto che lo stesso aveva di fatto riunito in se stesso i poteri della diplomazia americana nel rapporto con gli esteri. Il suo parere è stato tirato in ballo spesso e volentieri anche dopo aver lasciato ufficialmente la politica americana, di recente anche a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.

Ultime notizie, attentato a Gerusalemme

La tregua in Israele con Hamas prosegue ma ieri si è verificato un attentato terroristico in quel di Gerusalemme presso una fermata di un bus. Tre persone, tutte israeliane, purtroppo sono morte, mentre altre quattro sono rimaste ferite in maniera grave.

Le forze dell’ordine sono intervenute pressochè subito ed hanno neutralizzato i due attentatori, uccidendoli. Secondo quanto spiegato dal ministro per la sicurezza nazionale Itamar ben Gvir, i due terroristi apparterebbero al gruppo di Hamas: “Attivisti di Hamas hanno organizzato l’attentato. Hamas – ha detto – ci parla a due voci: una è quella delle tregua, l’altra è quella del terrorismo. Noi – ha proseguito – non dobbiamo mostrare alcuna debolezza. Con Hamas dobbiamo dialogare solo attraverso i mirini e mediante la guerra”.

Ultime notizie, sciopero di 8 ore per le ferrovie

Quella di ieri è stata un’altra giornata di sciopero dei trasporti pubblici in Italia. Dalle ore 9:00 alle 17:00, di preciso, si sono fermate le ferrovie, e l’agitazione è giunta in risposto all’incidente ferroviario avvenuto in quel di Thurio di Corigliano Rossano, in Calabria, dove un treno si è scontrato con un camion, causando la morte di due dipendenti delle ferrovie.

Lo sciopero di ieri è stato organizzato dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti per denunciare “la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori”, così come fatto sapere da Ferrovie dello Stato. Oggi si replica con lo sciopero generale in Basilicata e in altre regioni del Sud contro la legge di bilancio.

Ultime notizie, altalena termica nei prossimi giorni sull’Italia

Le previsioni meteo sull’Italia parlano di una altalena termica nei prossimi giorni con l’arrivo della neve, già nella giornata di oggi, che sarà seguita poi da un innalzamento delle temperature e poi dal gelo e dalle piogge, specialmente nelle regioni del Centro e del Sud Italia. Il rialzo delle temperature sarà importante ed in alcune zone sarà anche di 10°C.

Un meteo dunque molto bizzarro quello che attende gli italiani nei prossimi giorni almeno fino a domenica, con possibile proseguimento anche lunedì. L’aumento delle temperature sarà più consistente nella giornata di venerdì anche se dal punto di vista delle precipitazioni resteranno intense specialmente nelle regioni centrali tirreniche e sulla Liguria.

Ultime notizie, morto il famoso giornalista sportivo Franco Zuccalà

Franco Zuccalà, giornalista sportivo molto noto, soprattutto per la sua conduzione di programmi RAI come la Domenica Sportiva e 90° Minuto, è morto nella notte all’età di 83 anni.

Nel corso della sua brillante carriera ha inoltre lavorato per l’importante quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport” e per Tuttosport. Ha inoltre seguito molti eventi di grande importanza come campionati mondiali di calcio, dieci edizioni, ed effettuato interviste non soltanto a personaggi sportivi ma anche dello spettacolo e della politica, italiani e stranieri. Nato a Catania, era stato corrispondente anche del giornale La Sicilia.

Ultime notizie, le news sul femminicidio di Giulia Cecchettin

L’interrogatorio di Filippo Turetta, in carcere a Verona per il femminicidio, sarà svolto oggi da parte del pubblico ministero incaricato delle indagini. Intanto i genitori del ragazzo, che dovevano incontrarlo in carcere, all’ultimo momento hanno preferito rinviare l’incontro. Tra i motivi del rinvio sia la preparazione della strategia difensiva che la necessità di una preparazione psicologica, sia del ragazzo che dei genitori.

Ultime notizie, un 72enne trovato morto nella sua casa di Novoli

Un uomo di 72anni, Safaei Chakar Kiomars, è stato trovato morto all’interno della sua casa, in via De Pinedo nel quartiere fiorentino di Novoli. Il cadavere, che è stato trovato dal fratello, aveva mani e piedi legati e sulla testa un sacchetto. Per questo gli agenti che seguono il caso stanno pensando ad un omicidio.

L’ucciso aveva origini iraniane e abitava nel palazzo dal 1976 insieme ai fratelli ed al nipote ed al momento dell’arrivo in casa del fratello e del nipote la porta di casa risultata aperta. Per le indagini si stanno anche analizzando le riprese di una telecamera di sicurezza del sistema interno di videosorveglianza.











