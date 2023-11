Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele: Hamas tratta una tregua di 3 giorni

Nuovo appello di Papa Francesco affinchè cessino le ostilità nella Striscia di Gaza fra l’esercito di Israele e i terroristi di Hamas. Al termine dell’udienza generale di ieri il Santo Padre ha spiegato: “Pensiamo e preghiamo per i popoli che soffrono la guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina e pensiamo al popolo palestinese e israeliano. Che il Signore ci porti a una pace giusta. Si soffre tanto, soffrono i bambini, soffrono gli ammalati, i vecchi e muoiono tanti giovani. La guerra sempre è una sconfitta, non dimentichiamolo, sempre è una sconfitta”.

Nel frattempo la guerra prosegue e fortunatamente nella giornata di ieri l’esercito israeliano ha aperto fino alle ore 14:00 locali un corridoio umanitario dal Nord al Sud della Striscia lungo la Salah al-Din. La polizia di Israele ha inoltre fatto sapere di aver identificato i corpi di 843 cittadini uccisi durante l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Da segnalare infine che Hamas starebbe trattando sugli ostaggi in cambio di una tregua di tre giorni: potrebbero essere rilasciate 12 persone di cui 6 americani.

Ultime notizie, Facebook e Instagram a pagamento in Italia

Dopo l’annuncio delle scorse settimane sono giunti in Italia ufficialmente le versioni a pagamento di Facebook e Instagram. Da qualche giorno a questa parte numerosi utenti stanno ricevendo un messaggio che li avvisa della possibilità di scegliere fra due opzioni, quella gratuita, in cambio però della visualizzazione di inserzioni, oppure quella da 12,99 euro al mese che non prevede appunto la presenza di pubblicità.

«Vuoi abbonarti o continuare a usare i nostri Prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni?», il messaggio che compare quando si apre l’applicazione. Meta specifica inoltre che: «le leggi stanno cambiando nella tua area geografica, pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al modo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni».

Ultime notizie, Copernicus: “Ottobre mese più caldo di tutti i tempi”

Continuano a registrarsi record di temperature in tutto il mondo e così quello di ottobre 2023, mese da poco passato, è stato definito il mese più caldo mai registrato di sempre, proseguendo quindi con una serie di record mensili che va avanti dallo scorso giugno.

A comunicarlo, come si legge su Rai News, è stato l’Osservatorio europeo sui cambiamenti climatici Copernicus (C3s), spiegando che: “La media mensile di 15,38 gradi sulla superficie terrestre ha superato di 0,4 gradi il precedente record di ottobre 2019. Inoltre è stato di “1,7 gradi più caldo della media degli ottobre del periodo tra il 1850 e il 1900”, ovvero il periodo prima delle emissioni di gas serra da parte dell’umanità. Da gennaio la temperatura media misurata è sempre stata la più calda registrata confermando quanto il cambiamento climatico stia incidendo sul nostro pianeta.

Ultime notizie, Julio Velasco nominato CT della nazionale femminile di volley

La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato la nomina di Julio Velasco a nuovo Commissario tecnico della nazionale femminile. Il tecnico italo argentino prende il posto di Mazzanti, che ha chiuso la sua avventura alla guida del gruppo azzurro e guiderà le pallavoliste italiane per cercare di ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In precedenza Velasco ha guidato come direttore tecnico le nazionali maschili a livello giovanile. L’incarico del nuovo tecnico sarà operativo dal prossimo 1 gennaio e il presidente Manfredi ha dichiarato di essere contento di essersi affidato ad un tecnico di valore. La presentazione ufficiale di Julio Velasco avverrà il 21 novembre.

Ultime notizie, La scissione del Terzo Polo

Dopo i vari colloqui che sono stati effettuati nella seduta della Giunta per il regolamento di Palazzo Madama, il presidente La Russa ha annunciato che i quattro senatori appartenenti al gruppo di Azione, entreranno a far parte del Gruppo Misto, mentre i sette di Italia Viva costituiranno un gruppo separato. L’intesa tra i gruppi è stata trovata all’unanimità.

Ultime notizie, a Catania una studentessa di 18 anni muore in un incidente stradale

Chiara Adorno, una studentessa 18enne è morta in un incidente stradale avvenuto in via Doria a Catania. La ragazza è stata travolta da una moto e successivamente da un’auto sulle strisce pedonali. Insieme a lei al momento della tragedia era presente il fidanzato, che è rimasto ferito.

Chiara Adorno si era da poco iscritta all’Università di Catania nella facoltà di Biologia. La ragazza ed il fidanzato sono stati colpiti mentre stavano attraversando le strisce pedonali e dopo essere stata colpita dalla moto è stata colpita anche da una Fiat Punto.

Ultime notizie, la visita di Mattarella in Corea del Sud

Il presidente Mattarella ha visitato la Corea del Sud, recandosi anche al simbolico confine con la Corea del Nord, il 38esimo parallelo. In un discorso tenuto proprio in questa località, il presidente Mattarella ha dichiarato che è necessario “evitare ulteriori esplosioni di violenza”.

La visita del presidente italiano è arrivata al secondo giorno e nella conferenza stampa finale è stata ricordata, da parte di Mattarella, l’importanza del ruolo ricoperto dall’ONU e delle sue indicazioni che valgono non soltanto per la Corea ma anche per il Medio Oriente e tutti i luoghi in cui si sta combattendo una guerra.

Ultime notizie, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Mentre si susseguono gli allerta relativi alle zone recentemente alluvionate della Toscana, sono in arrivo delle nuove perturbazioni che porteranno piogge specialmente al sud. Nella giornata di domani anche le regioni del nord saranno soggette a nuovi peggioramenti del meteo che si sposteranno man mano nella zona adriatica, dopo aver attraversato le regioni centrali.

Diversi cambiamenti repentini del meteo sono anche collegati all’estate 2023 che è parsa senza fine, dato che il precedente mese di ottobre è stato il più caldo da oltre 100 anni. La situazione generale continuerà ad essere precaria anche venerdì con possibili schiarite soltanto nelle regioni del nord ovest ed anche in Sicilia. Infine nel weeknd si attendono delle nuove perturbazioni ed in particolare nel pomeriggio di domenica.











