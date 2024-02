Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele, il piano di Netanyahu post conflitto respinto dall’Anp

Il leader israeliano Netanyahu ha presentato ai membri del suo governo il piano stilato per la gestione della Striscia nel dopoguerra, dopo l’eliminazione di Hamas. Si tratta di un documento che riporta i punti salienti di quanto già anticipato nei mesi scorsi e che parla di smilitarizzazione della Striscia ma anche la chiusura dell’Unrwa, e la gestione degli affari correnti affidata ad “elementi locali”.

Il documento è molto sintetico e dovrà essere sviluppato successivamente in dettaglio ma già si notano resistenze da parte dei palestinesi che hanno parlato di ambiguità. L’Anp palestine ha respinto seccamente il progetto, spiegando che: “Così torna l’occupazione”.

Sono state sorteggiate nella giornata di ieri le avversarie delle squadre italiane per l’Europa League in vista del prossimo step, quello degli ottavi di finale, in programma il prossimo mese di marzo. Un sorteggio sicuramente non semplice ma nemmeno impossibile per le tre formazioni tricolore ancora in corsa, a cominciare da quello del Milan, il meno insidioso del trio.

La squadra allenata da Stefano Pioli giocherà infatti contro lo Slavia Praga, noto club della repubblica Ceca, capace comunque di battere la Roma nei Gironi. I giallorossi, invece, affronteranno gli inglesi del Brighton allenati da una nota conoscenza del calcio italiano, leggasi l’ex tecnico del Sassuolo, De Zerbi. Infine l’Atalanta che giocherà contro i portoghesi dello Sporting Lisbona, squadra che la compagine bergamasca aveva già affrontato durante i gironi, battendola in Portogallo e pareggiando uno a uno a Bergamo.

Ultime notizie, tir investe due fratelli a Sanremo: morto 17enne

Dramma in una località vicino a Sanremo, in Liguria, dove un tir ha investito due fratello di anni 17 e 15. Uno dei due purtroppo è morto, quello di 17 anni, mentre la sorella di 15 anni è stata soccorsa ancora in vita ma in condizioni disperate con una serie di politraumi, e si trova attualmente ricoverata in ospedale dove sta lottando fra la vita e la morte.

Come si legge su TgCom24.it, l’autista, subito dopo l’investimento, è scappato ma è stato rintracciato in breve tempo dalla polizia stradale grazie anche ad una serie di indicazioni fornite da un testimone. Una volta che è stato fermato il camionista ha spiegato di non essersi accorto di aver travolto i due ragazzi, proseguendo così la sua marcia. L’episodio è avvenuto attorno alle ore 8:00 di ieri mattina: il 17enne stava camminando assieme alla sorella vicino ad un muro quando sono stati appunto investiti dal mezzo pesante.

Ultime notizie, la crisi fra Fedez e Chiara Ferragni

E’ decisamente terminata la storia d’amore fra Chiara Ferragni e Fedez e ormai tutti gli indizi portano verso l’addio. Secondo quanto emerso nelle ultime ore sembra che il cantante abbia già lasciato il super attico che i due avevano acquistato soltanto da pochi mesi, trovandosi una nuova sistemazione.

TgCom24.it parla inoltre di una lite avvenuta nella giornata di domenica fra Fedez e Chiara Ferragni, anche se a riguardo circolano delle voci contrastanti. La moglie del cantante, invece, avrebbe già contattato un avvocato divorzista, anche se comunque non vi sono certezze. Il rapper per ora non si è ancora espresso via social, mentre l’imprenditrice digitale è apparsa mentre faceva pilatesi e coccolava i due figli Leone e Vittoria.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Un treno di cicloni si sta abbattendo sulle nostre regioni portando intensi peggioramenti, con il maltempo che proseguirà anche nella prossima settimana. I cicloni portano venti intensi sia a nord che a sud e sul Mar Ligure si avranno anche moti ondosi importanti con burrasche dovute principalmente al Libeccio che interesseranno anche la dorsale Appenninica.

Il calo della pressione sarà ancora più accentuato e sulle Alpi si avranno delle nevicate molto intense. La giornata di oggi ha visto notevoli piogge su quasi tutte le regioni, con alternanza di temporali e vento.

Ultime notizie, l’ultima giornata di test della Formula Uno

Nell’ultima giornata di test sulla pista di Sakhir, in Bahrein, il miglior tempo è stato fatto segnare dalla Ferrari di Leclerc, che ha preceduto la Mercedes guidata da Russell e la Sauber di Zhou. Per quanto riguarda la Red Bull campione del mondo, Verstappen ha mostrato un buon passo gara, anche se la sua sessione si è interrotta prima della fine per un piccolo problema. Naturalmente i dati riscontrati in questi tre giorni sono indicativi, in quanto non si conoscono i carichi di carburante sulle varie monoposto e soltanto le prove ufficiali sullo stesso circuito in occasione del GP che si svolgerà la prossima settimana potranno dare le prime certezze.











