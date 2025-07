Le ultime notizie sulla guerra in Israele ma anche il giallo di Garlasco, il caldo al sud e la morte misteriosa del dj italiano a Ibiza

Le ultime notizie le apriamo purtroppo con gli aggiornamenti sulla guerra in Israele e l’ennesimo massacro a Gaza. Ieri è tornato a parlare Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite, che ha chiesto per l’ennesima volta a Tel Aviv di cessare i bombardamenti ma soprattutto di non ammazzare più i civili in fila per cibo e acqua. Guterres è sconvolto dal “rapido deterioramento delle condizioni umanitarie di Gaza”, le parole del portavoce Stephane Dujarric, aggiungendo che anche gli ultimi mezzi di sussistenza stanno venendo meno. Ha quindi chiesto che i civili vengano protetti e rispettati “e non presi di mira”, esortando Israele a consentire gli aiuti umanitari in ogni modo possibile. L’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 causò più di 1.300 morti e il rapimento di 200 persone ma la risposta di Israele è stata feroce, con 58.000 palestinesi assassinati, in gran parte persone comuni, fra cui migliaia di bambini. Attualmente non si vede la luce in fondo al tunnel e anzi negli ultimi giorni i bombardamenti si sarebbero intensificati, aumentando ulteriormente l’elenco delle vittime innocenti: vedremo mai la parola fine? Netanyahu ha rassicurato Papa Leone ma al momento la pace sembra lontanissima.

I raid israeliani sulla striscia di Gaza sono continuati anche nella giornata di ieri con i carri armati dell’Idf che hanno sparato sulle tende a Gaza city che ospitavano sfollati palestinesi, provocando 51 vittime. Una sequenza di attacchi che ha provocato subito proteste da parte di molti paesi europei tra i quali anche la Germania e l’Italia, e Amnesty che ha chiesto l’apertura di una inchiesta contro Israele con la motivazione di “crimini di guerra” a causa delle bombe che sono state lanciate contro il carcere di Evin. Fonti iraniane hanno affermato che il nucleare è una “questione di orgoglio nazionale” e hanno chiuso alla possibilità di svolgere dei colloqui diretti con gli Stati Uniti, con il presidente americano, Trump, che ha dichiarato di essere pronto a nuovi attacchi contro i siti nucleari iraniani. Intanto i colloqui tra Siria ed Israele sono ripresi con la mediazione da parte di Turchia e Stati Uniti.

Ultime notizie, emergenza per l’ondata di caldo in Puglia e in Sicilia

Il caldo non lascia scampo alle regioni del sud Italia ed in particolare alla Puglia ed alla Sicilia. Nella regione pugliese si sono registrate 5 vittime in spiaggia nelle ultime 24 ore, e un nuovo picco di calore è atteso per il 25 luglio. L’ultima delle 5 vittime registrate è un uomo di 81 anni che è morto a Torre Inserraglio, località del Salento, che non è stato possibile salvare da un malore nonostante l’intervento immediato dei soccorritori.

Anche in Sicilia si sono avuti dei consistenti picchi di calore, specialmente nella zona centro orientale, con cinque province dell’isola che sono in stato di allerta e la temperatura che ha raggiunto la cifra massima di 45,7 gradi in alcuni paesi della Piana di Catania. Molti gli incendi che sono scoppiati in vaste zone dell’isola.

Ultime notizie, la tappa odierna al Tour de France

Dopo la giornata di riposo il Tour de France è ripreso ieri con una tappa con arrivo in una delle cime storiche della tappa francese, il Mont Ventoux. Il successo di tappa è andato a Paret-Peintre, ma gli occhi di tutti erano puntati sulla sfida di alta classifica tra Pogacar e Vingegaard, con il danese che ha attaccato lo sloveno che ha però resistito battendolo in volata e conservando il simbolo del primato in classifica. Il Tour stamani ha dovuto rinunciare a Van Der Poel, che si è ritirato a causa di una brutta influenza.

Ultime notizie, omicidio – suicidio oggi a Pisa

Alessandro Gozzoli, guardia giurata 50enne ha sparato alla propria moglie, Samantha Del Gratta. utilizzando una Glock 9X21 che è stata poi sequestrata dalla polizia, e con la stessa pistola si è poi suicidato dopo aver chiamato il 112. Il fatto è accaduto oggi nel primo pomeriggio in un appartamento che si trova in un condominio nella periferia della città dove al momento degli spari non era presente nessun’altra persona.

All’arrivo sul luogo del delitto la polizia ha dovuto soltanto constatare l’avvenuta tragedia. La coppia aveva due figli piccoli. Sia il colpo alla moglie che quello del suicidio sono stati sparati alla testa. In casa non sono stati trovati segni di colluttazione tra i due coniugi.

Ultime notizie, la morte di dj Godzi

Nella giornata di ieri sono arrivati aggiornamenti in merito alla morte di dj Godzi, leggasi il disk jockey napoletano Michele Noschese. Il 35enne producer è deceduto in quel di Ibiza, dove si era trasferito da anni, e secondo quanto riferisce Tgcom24.it, sembra che fosse sotto l’effetto di droghe ma anche in preda ad allucinazioni prima del suo decesso. Avrebbe anche minacciato un vicino con un coltello, per lo meno questo è quello che ha fatto sapere la Guardia Civil nel suo rapporto. Secondo quanto fatto sapere dagli agenti, una volta intervenuti avrebbero cercato di contenere lo stesso dj Godzi e poco dopo avrebbe iniziato ad avere convulsioni.

Hanno quindi tentato di rianimarlo senza alcun esito, dopo di che ne sarebbe stata dichiarata la morte, precisamente sabato 19 luglio 2025. Le forze dell’ordine erano intervenute dopo alcune minacce e una volta giunti sul posto avrebbero trovato Michele Noschese in stato alterato, dopo di che la situazione è degenerata e sarebbe morto. Sul cadavere del 35enne connazionale è stata disposta l’autopsia ma il padre del ragazzo non crede alla versione delle autorità spagnole, parlando di omicidio visto che alcune testimonianze avrebbero raccontato di un pestaggio della Guardia Civil ai danni di dj Godzi, precisamente tre pugni, due al volto e uno alle spalle, per poi venire trascinato fuori con forza dall’abitazione dove si trovava.



Ultime notizie, la morte di Celeste Pin

E’ morto nella giornata di ieri l’ex calciatore della Fiorentina, Celeste Pin, aveva 64 anni ed è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione sopra Firenze. Aveva giocato per anni nel calcio professionistico indossando le casacche di Siena, Verona e Perugia, prima del ritiro definitivo negli anni ’90. Non aveva comunque deciso di abbandonare l’ambiente, dedicandosi ai giovani talenti con il ruolo di dirigente sportivo, fino a purtroppo il decesso di queste ore.

A lanciare l’allarme era stato un parente che non aveva ricevuto più notizie da Celeste Pin: ha così allertato il 118 e una volta recatosi a casa dell’ex calciatore lo ha trovato senza vita. Numerosi i tifosi della Fiorentina (ha giocato 200 partite con la maglia Viola, anche a fianco di Stefano Pioli, tecnico attuale), che lo hanno ricordato nelle ultime ore e anche la società fiorentina ha diffuso un comunicato di vicinanza alla famiglia del compianto calciatore. “E’ rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ci ha mai fatto mancare la sua vicinanza”, alcune delle parole della società gigliata.