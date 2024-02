Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: salta ancora l’accordo sugli ostaggi

Sono passati esattamente 4 mesi da quando è scoppiata la guerra fra Israele e Hamas, a seguito dell’attacco palestinese, ma la luce in fondo al tunnel non sembra affatto intravedersi. Le due parti nemiche stanno trattando da giorni sugli ostaggi tenendo conto che secondo il New York Times Hamas avrebbe ancora 104 prigionieri, mentre 32 sarebbero morti.

Guerra Russia-Ucraina: le ultime notizie/ Biden chiede al Congresso nuovi aiuti, 31 attacchi a Kharkiv

Nel frattempo a Washington si sta combattendo un’altra battaglia, quella degli aiuti, visto che il presidente Joe Biden, attraverso un discorso dalla Casa Bianca, si è rivolto ai repubblicani del Congresso Usa che starebbero bloccando gli aiuti nei confronti dei vari conflitti in corso, compreso quello in Ucraina. Da segnalare anche i continui attacchi degli Houthi nel Mar Rosso ma anche i 132 camion bloccati dai manifestanti israeliani, carovana di aiuti diretta verso la Striscia e bloccata al valico di Kerem Shalom.

Primarie USA, Biden vince facile in Nevada/ Flop della Haley fra i Rep: solo il 32,4% dei voti

Ultime notizie, gravissimo incidente stradale in A12

E’ di un morto e di diversi feriti, fra cui alcuni gravi, il bilancio di un gravissimo incidente che si è verificato nella mattinata di ieri lungo l’autostrada A12, nel tratto che comprende Rapallo e Chiavari. Forse per via della nebbia, o forse per un colpo di sonno, fatto sta che attorno alle ore 6:30 di ieri mattina quattro furgoni, cinque auto e un tir sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento che ha provocato la morte di una persona, causando diversi feriti fra cui due che sono considerati a rischio morte.

La vittima, come specificato da RaiNews, viaggiava su una delle auto coinvolte nello scontro, e sul posto si sono recati gli uomini del 118 con sei ambulanze, un elicottero e altri due mezzi, oltre alla polizia e ai vigili del fuoco. Il tratto interessato è rimasto a lungo bloccato causando non poca ripercussione sul traffico locale.

Liliana Segre, Elena Basile choc: "Come i nazisti? Scorda i bimbi palestinesi"/ Il figlio: "Quereliamo"

Ultime notizie, arrestato figlio ex ministro Visco

E’ stato arrestato ai domiciliari il figlio dell’ex ministro Vincenzo Visco, leggasi Gabriele. Come si legge su TgCom24, in totale quattro persone sono state fermate e poste ai domiciliari in quel di Roma con le accisa di corruzione e traffico di influenze illecite. Coinvolti, oltre all’ex dirigente pubblico, anche un avvocato e due imprenditori, e nell’ambito dell’operazione è stato eseguito il sequestro preventivo per un ammontare di 230mila euro.

La procura ha fatto sapere attraverso una nota che: “L’indagine ha consentito di ipotizzare un sistema di relazioni illecite diffuso e consolidato nel quale un ex dirigente pubblico, con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe favorito, a fronte di denaro e di altre utilità, l’aggiudicazione di un bando di gara di oltre 4 milioni di euro a una società riconducibile a un costruttore e tentato di agevolare l’assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest’ultimo”. Sarebbe emersa “una vicenda corruttiva nella quale l’ex dirigente avrebbe affidato un incarico di consulenza (per un importo di 230mila euro) presso l’ente in cui era impiegato a un avvocato di sua conoscenza, ottenendo la retrocessione di parte dei compensi fatturati dal legale per prestazioni in realtà mai effettuate”.

Ultime notizie, sventato attentato al tribunale di Istanbul

Nella giornata di ieri si è verificato un tentato attacco terroristico al tribunale di Istanbul. Come riferito dai colleghi di TgCom24 attraverso il loro portale online, due persone sono state neutralizzate dalla polizia dopo aver cercato di fare irruzione presso il tribunale della capitale turca. I due presunti attentatori, come emerso, sarebbero un uomo e una donna e sono stati uccisi sul posto.

Nella sparatoria sono rimaste coinvolte anche sei persone, tre agenti di polizia e tre civili, tutti rimasti feriti anche se non in maniera grave. Ali Yerlikaya, ministro dell’interno turco, attraverso la propria pagina X ha spiegato che: “Oggi è stato tentato un attacco terroristico al posto di blocco di fronte al cancello C del tribunale di Istanbul Caglayan. È stato stabilito che le persone neutralizzate appartenevano all’organizzazione terroristica Dhkp-c”.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Le previsioni meteo per il nostro Paese indicano ancora 5 giorni di caldo, con temperature che vanno al disopra delle medie del periodo, poi è previsto un peggioramento nel corso del fine settimana con l’arrivo del ciclone Pulcinella e dal prossimo lunedì ci sarà il ritorno dell’inverno, con pioggia e neve che potrebbero essere presenti anche da sabato prossimo. Il caldo di questi giorni è legato anche all’azione dei venti di scirocco e di libeccio.

Nella giornata di ieri nelle regioni del nord la situazione è stata quella di nuvolosità sparsa, che si allarga anche alla fascia tirrenica e si espanderà nei prossimi due giorni interessando anche il meridione. L’arrivo del ciclone Pulcinella determinerà già dalla giornata di venerdì un cambiamento della situazione verso il peggioramento ad iniziare proprio dalle regioni del centro nord.

Ultime notizie, accoltellamento a scuola a Pieve Emanuele

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito con un coltello mentre si trovava a scuola e si trova ora in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ad accoltellarlo è stato un 18enne e la causa è stata una ragazza. Il colpevole, che abita a Rozzano, è stato catturato a casa, dove è stato recuperato anche il coltello usato per l’aggressione.

La scuola dove è avvenuto il ferimento del 15enne è un centro professionale che si trova in Via Gigli. Il 18enne aggressore non frequenta la scuola, ma ha atteso l’altro ragazzo all’uscita della stessa e la lite tra i due è poi degenerata fino ad arrivare al ferimento. Nei confronti dell’aggressore sono state formulate le accuse di lesioni personali aggravate.

Ultime notizie, arrestati 37 mafiosi appartenenti al clan dei Tortorici

37 persone appartenenti al clan mafioso dei Tortorici sono state arrestate oggi per vari reati dalle truffe sui finanziamenti della Comunità Europea, alla droga. L’operazione che ha portato all’arresto è stata eseguita congiuntamente da uomini della guardia di finanza, della polizia e dei carabinieri, a conclusione di una inchiesta che è stata condotta dalla procura di Messina. Oltre agli arresti sono stati eseguiti anche sequestri per un ammontare di più di 750mila Euro. La maxi operazione, che è stata chiamata “Nebrodi 2” ha portato all’arresto di uomini appartenenti al clan dei Batanesi e dei Bontempo Scavo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA