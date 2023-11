Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: truppe per la prima volta a Gaza City

Non si placa la guerra fra Israele e Hamas in quel di Gaza, quando abbiamo superato il mese dal fatidico 7 ottobre, giorno in cui i terroristi palestinesi hanno aggredito centinaia di israeliani. Secondo quanto si legge sul sito di RaiNews, dall’inizio del conflitto sarebbero già morte 10mila persone, per una media quindi superiore alle 300 vittime giornaliere.

CAMPI FLEGREI/ Quell'azzardo politico che "gioca" con il vulcano di Pozzuoli

La situazione è diventata decisamente critica a Gaza, dove causa bombardamenti incessanti e le condizioni già di povertà generali, gli ospedali starebbero operando al limite delle possibilità umane, anche perchè stanno finendo le scorte e il carburante. Netanyahu, nonostante appelli vari, non intende fermarsi ed ha spiegato: “Assumeremo il controllo di Gaza”. La replica del numero uno delle Onu, Guterres: “Gaza sta diventando il cimitero dei bambini”. “Per la prima volta da decenni stiamo combattendo nel cuore di Gaza City”, ha aggiunto ancora il premier israeliano spiegando anche “Quello che vediamo è un successo straordinario”. Gli Usa lanciano però un avvertimento: “Siamo contrari alla rioccupazione della Striscia da parte di Israele”.

BCE & POLITICA/ Da Francoforte la dura verità sul possibile ribasso dei tassi

Ultime notizie, scontri fra tifosi del Milan e del PSG, uno è grave

Scontri fra tifosi del Milan e del PSG avvenuti in quel di Milano in occasione del match di Champions League giocatosi ieri sera a San Siro. Ad avere la peggio un supporter transalpino che sarebbe stato accoltellato due volte e che sarebbe stato quindi soccorso in gravi condizioni, poi portato in codice rosso in ospedale.

Come scrive TgCom24.it si tratta di un ragazzo di 34 anni che è stato fra i protagonisti di una rissa scoppiata fra alcuni tifosi del Paris Saint Germain e una cinquantina di tifosi del Milan, in zona Navigli. 73 i francesi che sono stati identificati, così come fatto sapere dalla Questura di Milano, e tutti erano sprovvisti del biglietto per assistere alla partita di San Siro di ieri sera. Secondo quanto emerso sembra che le risse siano state due, in due diversi momenti e luoghi: la prima appunto ai Navigli e la seconda a Ripa di Porta Ticinese, nella zona della movida.

Simona Floridia: un arresto dopo la scomparsa nel 1992/ Condannato un 49enne: cosa non torna nell'accusa

Ultime notizie, Patto per le imprese responsabili in favore della maternità

Nella giornata di ieri a Roma è stato sottoscritto il “Patto per le imprese responsabili in favore della maternità”, voluto fortemente dal ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. La ministra Roccella, alla presentazione del codice di autodisciplina di imprese in favore della maternità, ha spiegato “Siamo qui per proporre un’alleanza perché l’Italia, l’Europa hanno un problema: che consistenza avranno le prossime generazioni rispetto allo spopolamento”.

E ancora: “Abbiamo tanti fronti che si aprono e da coprire, questo governo per la prima volta ha messo al centro il tema della natalità, lo ha messo al centro del dibattito pubblico, affrontandolo in maniera trasversale e più ampia, siamo all’anno zero”. La ministra ha poi precisato: “Non siamo dirigisti, non crediamo ai piani quinquennali, crediamo nella sussidiarietà e vogliamo creare un ambiente amichevole per le donne e la maternità nel mondo del lavoro. Per questo dobbiamo valorizzare il lavoro di cura”. Tra le prima 100 aziende firmatarie del Patto c’è Enel.

Ultime notizie, il primo ministro portoghese, António Costa, si è dimesso

António Costa, capo del governo socialista portoghese, che è stato coinvolto in una vicenda di corruzione basata su presunti favori verso delle imprese che operano nei settori del litio e dell’idrogeno, si è dimesso. Lo ha confermato lui stesso in un messaggio che è stato trasmesso sulle televisioni nazionali.

Le dimissioni che Costa ha presentato al Presidente della Repubblica, sono arrivate dopo quelle relative ad una inchiesta penale che lo riguardava. Nello stesso tempo l’ex premier si è dichiarato fiducioso del sistema giudiziario del suo Paese, ed ha dichiarato la sua completa disponibilità ad affrontare il caso collaborando con gli inquirenti. Il suo capo di gabinetto, Vítor Escária., è stato arrestato nell’ambito della stessa inchiesta.

Ultime notizie, incidente sulla statale che collega Matera a Montescaglioso

Un incidente stradale ha visto il coinvolgimento di un autobus della Fal, “Ferrovie apulo lucane”, ha visto il ferimento grave di una persona, mentre altri 14 sono stati ricoverati in ospedale in condizioni non gravi. A bordo dell’autobus, che è finito fuori strada, si trovavano in totale 50 persone,

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e le cause non sono ancora completamente chiarite. L’autobus stava riportando gli studenti a Montescaglioso dopo la mattinata trascorsa nelle scuole superiori della città dei Sassi. Dell’incidente ha parlato anche il sindaco di Montescaglioso che ha dichiarato che si poteva verificare una vera e propria strage.

Ultime notizie, gli sviluppi del caso della morte di Gaia Menga

Continuano le indagini sull’incidente automobilistico che ha causato la morte di Gaia Menga, la ragazzina romana di 13 anni. Dopo una serie di accertamenti nell’indagine si è arrivati ad una svolta con la certezza che a guidare l’auto al momento dell’incidente, era l’amica della madre, Betty Sorsile, che ha tentato di negare sino alla fine la sua responsabilità, accusando invece la madre della ragazza.

Ad incastrarla sono state le sue impronte digitali che sono state trovate sul volante dopo le rilevazioni della polizia scientifica, oltre alle tracce ematiche che sono state ritrovate dalla parte di guida. Ora la donna è l’unica a dover rispondere dell’accusa di omicidio stradale.

Ultime notizie, nel parco dello Stelvio via ibera per la caccia ai cervi

Nel parco dello Stelvio sarà possibile cacciare i cervi che lo popolano. Una norma permette infatti di abbattere fino a 180 esemplari, la cui carne dovrà poi essere venduta ad un prezzo prefissato, 3,5 euro al chilo, mentre quella che rimarrà invenduta sarà donata a varie associazioni no profit della zona. La decisione è stata criticata con grande forza dalle associazioni animaliste, dato che i possibili abbattimenti avverranno all’interno di un’area protetta.

Un via libera alla caccia che secondo le autorità, rientra a pieno titolo nel “Piano di conservazione e gestione del cervo 2022-2026” che consente di ridurre il numero dei cervi presenti nell’area riducendo anche i danni che questi animali causano ai prati e al patrimonio forestale in genere.

Ultime notizie, muore una 19enne in un incidente stradale in provincia di Bologna

Una ragazza di 19 anni è morta nella serata di lunedì in un incidente stradale avvenuto a Zola Predosa, in provincia di Bologna. Nello stesso incidente è rimasta ferita anche la sorella di 11 anni. La ragazza morta si chiamava Hanin Jemmali, era originaria della Tunisia e risiedeva a Vignola. Un guasto alla macchina guidata dal padre ha costretto alla sosta e una volta scesi per segnalare la loro presenza la ragazza è stata travolta da un camion che ha ferito anche il padre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA