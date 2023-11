Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele, truppe per la prima volta nel comando di Hamas

L’esercito israeliano ha preso definitivamente la roccaforte di Hamas ed ha affermato che nel corso degli attacchi è stato ucciso il capo di Hamas responsabile delle postazioni missilistiche “anti-tank”. Secondo l’Idf, dei soldati israeliani sono riusciti a penetrare nel quartier generale dei miliziani di Hamas che si trova vicino al Shifa. Le loro azioni sono tuttora concentrate sui tunnel. Da parte dell’agenzia palestinese Wafa, è arrivata una denuncia che evidenzia che nello svolgimento dell’azione le truppe israeliane hanno ucciso circa 30 civili e molti sarebbero stati feriti.

I capi della Cia e del Mossad si trovano a Doha per delle trattative sul rilascio degli ostaggi e sulla stipula di una tregua. Secondo una nota diramata dall’Unicef oltre 700.000 bambini sono stati sfollati a Gaza, abbandonando tutto. Per questo l’organizzazione internazionale chiede che sia proclamato subito il cessate il fuoco per consentire soccorsi umanitari. La buona notizia è che è stato aperto per 6 ore un corridoio umanitario, di modo da lasciar uscire dal Paese un po’ di persone, ma in ogni caso la fine delle ostilità non sembra essere all’ordine del giorno. Intanto sono dure le parole dell’Onu che ha parlato di “Crimini di guerra commessi da entrambi” e anche una ministra spagnola ha puntato il dito verso Netanyahu: “Netanyahu criminale. Inaccettabile ipocrisia Ue”.

Ultime notizie, commissione d’inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Arriva il via libera definitivo da parte del Senato all’istituzione di una commissione d’inchiesta riguardante i due casi Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Come si legge su TgCom24.it, il governo ha quindi dato l’ultimo lasciapassare affinchè si possa creare un pool per indagare ancora più a fondo due fra i più grandi misteri della storia recente dell’Italia.

Dopo il voto, avvenuto per alzata di mano, c’è stato un lungo applauso così come si legge su TgCom24.it. “Sono contento, aspettavo con fiducia questa notizia. Questa commissione potrà fare tantissimo. Sono convinto che arriveremo alla verità, non potrà essere occultata per sempre. Ringrazio i senatori che hanno votato. Questa commissione potrà fare tanto, più di quanto può fare l’inchiesta vaticana”, le parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, all’apprendere la notizia: da anni si sta battendo per conoscere la verità sulla sorella.

Ultime notizie, terrorista algerino arrestato terrorista a Milano

Nella giornata di ieri è emersa la notizia circa l’arresto di un terrorista algerino avvenuto in Italia, presso la metro di Milano Cadorna. L’uomo ha 37 anni ed è stato fermato dagli agenti della polizia dopo che lo stesso ha gridato più volte “Allah Akbar” cercando poi di prendere dal proprio zaino un coltello con una lama lunga 12 centimetri.

Dopo essere stato bloccato l’uomo è risultato essere ricercato in Algeria dal 2015 in quanto appartenente alle milizie dell’Isis. L’episodio si è verificato di preciso lo scorso 29 agosto ma è stato reso pubblico dalla questura solamente le scorse ore. L’arrestato si chiama Chouial Yassine e una volta fermato ha mostrato subito un comportamento aggressivo che è sfociato appunto con il fermo. In seguito è stato portato a San Vittore in attesa dell’estradizione in Algeria, ma non è chiaro se sia già stato rispedito o meno nel suo Paese.

Ultime notizie, in Spagna grave il fondatore di Vox a causa di un attentato

Il 78enne Alejo Vidal Quadras, fondatore del partito Vox e ex leader del Pp catalano, è rimasto vittima di un attentato ed è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Quadras è stato colpito in pieno centro nella capitale Madrid e, secondo quanto detto dalla polizia spagnola, a sparare il colpo di pistola al volto dell’ex leader del Pp è stato un “professionista”.

Secondo le notizie che sono arrivate dall’ospedale, il 78enne non sarebbe in pericolo di vita. Alejo Vidal Quadras ha ricoperto in passato anche la carica di vicepresidente presso il Parlamento Europeo. Al momento dell’attentato il politico stava camminando da solo e il colpo che l’ha ferito al volto è stato sparato da circa 2 metri di distanza da un uomo con il volto coperto da un casco, che si è poi allontanato dal luogo dell’attentato con una moto Yamaha.

Ultime notizie, sorteggiati i gironi delle finali ATP di tennis di Torino

I gironi per le Atp Finals sono stati sorteggiati e Sinner è stato accoppiato con Djokovic, Tsitsipas e Rune nel gruppo verde. Nell’altro girone sono stati inseriti Alcaraz, Zverev, Rublev e Medvedev.

Per tutti ora ci sarà la possibilità di prepararsi tatticamente alle finali che inizieranno domenica con il cassiere dell’evento che potrebbe avere una situazione di tutto esaurito per tutti gli incontri in programma. Sicuramente dopo il girone, Jannik Sinner non incontrerà il serbo Djokovic in semifinale. Angelo Binaghi, presidente della Fitp ha dichiarato che questo evento non è quello più importante soltanto del tennis, ma di tutto lo sport italiano indoor.

Ultime notizie, donna ottantenne trovata morta in casa in provincia di Pordenone

Una donna di 82 anni è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri all’interno di una casa a Meduno in provincia di Pordenone. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco che hanno trovato anche il merito gravemente ferito che è stato trasportato all’ospedale di Pordenone e che presenta molteplici ferite Le forze dell’ordine, che stanno investigando sul caso pensano che non ci sia il coinvolgimento di persone terze.











