Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: USA e UK attaccano i ribelli Houthi

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato un’offensiva nelle scorse ore contro alcune postazioni di ribelli Houthi nello Yemen. I miliziani, che da inizio guerra stanno bombardando con costanza Israele, hanno sfidato il monito di non proseguire i propri raid nel Mar Rosso, di conseguenza USA e UK hanno reagito, così come scrive TgCom24.it citando il New York Times.

“Tassi di interesse BCE non saliranno più”/ Lagarde: “Momento più difficile per l'inflazione è passato”

A conferma sono poi giunte le parole del presidente americano Joe Biden, che ha fatto sapere tramite una nota: “Su mio ordine, le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Olanda, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere a repentaglio la libertà di navigazione in uno dei corsi d’acqua più vitali del mondo”. Biden ha precisato che questa è la “risposta diretta agli attacchi Houthi” e che non esiterà “a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo e il libero flusso del commercio internazionale, se necessario”.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 11 gennaio 2024

Ultime notizie, Adolfo Urso sull’ex Ilva

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha parlato ieri mattina in Senato nel corso di una informativa sull’ex Ilva, spiegando: “c’è l’urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni”, così come si legge su TgCom24.it. E ancora: “Siamo in un momento decisivo che richiama tutti al senso di responsabilità”, ha aggiunto. Nulla di quello che era stato programmato e concordato è stato realizzato. Nessuno degli impegni presi è stato mantenuto in merito agli impegni occupazionali e al rilancio industriale”.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopriamo le cinquine di oggi 11 gennaio 2024

Urso ha spiegato che sull’ex Ilva “intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio. Ci impegniamo a ricostruire l’ex Ilva competitiva sulla tecnologia green su cui già sono impegnate le acciaierie italiane, prime in Europa. L’impianto è in una situazione di grave crisi. Nel 2023 la produzione si attesterà a meno di 3 milioni di tonnellate, come nel 2022, ben sotto l’obiettivo minimo che avrebbe dovuto essere di 4 milioni, per poi quest’anno risalire a 5 milioni”.

Ultime notizie, Eriksson: “Ho un cancro, mi resta un anno di vita”

Dichiarazioni choc quelle rilasciate da Sven-Goran Eriksson, ex tecnico della Lazio ed ex ct dell’Inghilterra: “Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò”, parlando con una radio svedese. Sulla prognosi: “Nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavarne comunque qualcosa di buono da questa esperienza”.

Eriksson ha svelato: “Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno”.

Ultime notizie, Caivano: bimba di 5 anni precipita dal balcone, è grave

Ancora un episodio drammatico a Caivano, in provincia di Napoli: una bimba si trova in condizioni molto gravi dopo essere caduta dal balcone. La piccola, come riferito dai principali media online, a cominciare dal sito di RaiNews, ha solo 5 anni ed è precipitata in via Volta.

Durante la caduta sarebbe andata a sbattere con i fili per stendere la biancheria che avrebbero attutito il colpo ma in ogni caso è stata soccorsa in condizioni gravi e portata in codice rosso presso l’ospedale Santobono dove si trova tutt’ora ricoverata in prognosi riservata. La bimba sarebbe caduta da un’altezza di circa 6 metri, e sulla vicenda è stata aperta una indagine da parte dei carabinieri per fare chiarezza e stabilire eventuali responsabilità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA