Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: vittime superano quota 22mila

Si sono tenuti ieri i funerali di Saleh Arouri, che è stato ucciso da un drone di Israele. Ai funerali del dirigente di Hamas hanno preso parte più di 1000 persone. Nella zona sud della striscia di Gaza, come riporta l’agenzia palestinese Wafa, a causa di attacchi israeliani, sono rimaste uccise decine di civili. La stessa agenzia riporta il dato di 22.438 vittime dall’inizio della guerra come indicato dal Ministero della Salute di Hamas.

Intanto il segretario di stato americano Blinken ha confermato la sua partenza per il medio oriente stasera. Il segretario visiterà anche Israele. Il quotidiano di Tel Aviv, Haaretz, ha riportato una dichiarazione del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant nella quale si dice che dopo la fine della guerra la responsabilità della Striscia di Gaza sarà dei palestinesi e non di Israele.

Ultime notizie, la conferenza stampa di Giorgia Meloni

Si è tenuta come da programma nella giornata di ieri la conferenza stampa di fine anno del premier Giorgia Meloni. Fra le prime parole del presidente del consiglio quelle dedicate ai tassi di interesse e alla Banca Centrale Europea per cui ha spiegato: “Confido si sia ragionevoli e che diminuiscano i tassi BCE”. E ancora: “Sarà un anno molto complesso per tutti, un anno che vede molte scadenze importanti, penso alla presidenza italiana del G7, per la quale siamo tutti molto impegnati”.

Alla conferenza stampa non hanno preso parte i rappresentanti della Fnsi, la federazione nazionale della stampa, per protestare contro la cosiddetta “legge bavaglio”. “Non è un’iniziativa del governo ma del Parlamento, ha replicato Giorgia Meloni, spiegando che si tratta di “una norma equilibrata”. “L’emendamento riporta l’articolo 114 del codice di procedura penale al suo perimetro originario – ha detto, come si legge su TgCom24.it -. La riforma Orlando fece un’eccezione consentendo la pubblicazione delle intercettazioni. Qui non si toglie il diritto del giornalista a informare io non ci vedo un bavaglio a meno che non si dica che la stampa sia stata imbavagliata fino al 2017. A me pare un’iniziativa valida, forse non l’avrei presa, io non l’ho fatto, ma mi pare una norma di equilibrio tra il diritto di informare e il diritto alla difesa del cittadino”.

Ultime notizie, svelata la lista dei nomi dei documenti di Epstein

Sono 187 i nomi che sono stati svelati dopo che i documenti segreti riguardanti l’indagine contro Jeffrey Epstein sono stati desecretati. Fra questi spiccano senza dubbio quelli di Michael Jackson, Bill Clinton, Donald Trump e il mago David Copperfield.

Il nome che però ha creato più scalpore sarebbe quello di Stephen Hawking, il noto astrofisico, che sarebbe finito negli incartamenti per una presunta orgia. Ovviamente è tutto da dimostrare ma in ogni caso i social non hanno parlato d’altro nelle ultime ore. Secondo gli americani della CNN non ci sarebbe comunque alcuna “rivelazione bomba”, anche perchè i nomi emersi sarebbero quelli di persone che non hanno commesso alcun illecito anche se ovviamente il collegamento con Jefftrey Epstein fa discutere.

Ultime notizie, influenza, Bassetti: “Peggiore stagione degli ultimi 15 anni”

Il primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha commentato i dati relativi alla stagione influenzale spiegando: “E’ la peggiore stagione influenzale degli ultimi 15 anni, ma anche nei precedenti 15 non si era visto nulla di simile. Unica differenza con il passato? Lo avevamo ampiamente previsto e avevamo messo in guardia gli italiani, molti dei quali hanno preferito fare orecchie da mercante!”, le parole pubblicate sui social.

Bassetti poi rimarca a RaiNews: “E’ paradossale che molti di quelli che hanno paura dei vaccini, quando hanno l’influenza, dopo due giorni di febbre e di mal di gola, si imbottiscono di antibiotici e di altri farmaci. Gli antibiotici vanno utilizzati solo nelle infezioni batteriche e non in quelle virali. I danni del loro uso improprio sono rappresentati dalla selezione di batteri resistenti che causano milioni di morti nel mondo”.

Ultime notizie, l’attentato in Iran rivendicato dall’Isis

Con un audiomessaggio ha rivendicato l’attentato di mercoledì, avvenuto nel cimitero di Kerman che ha causato quasi 100 morti. Nel messaggio, che ha avuto una durata di 30 minuti, il portavoce dell’Isis, Abu Huthaifa al-Ansari, ha parlato di una “guerra santa”, che il gruppo terrorista porta avanti contro gli ebrei. Inoltre ha criticato l’Iran sciita per l’alleanza con Hamas che sta combattendo contro Israele, e le altre fazioni palestinesi sunnite. Secondo l’Isis infatti, Hamas sta combattendo una guerra per procura, a favore dell’Iran.

Ultime notizie, disordini oggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Con un comunicato da parte della Uil sono stati segnalati dei gravi disordini avvenuti in carcere che hanno visto la ribellione di diversi detenuti, che hanno vandalizzato delle sezioni del carcere ed hanno anche trattenuto degli operatori carcerari.

Anche in passato presso lo stesso carcere si sono avute delle rivolte gravissime. Il reparto interessato nella ribellione è il Volturno con la partecipazione di circa 250 detenuti. L’intervento della polizia penitenziaria ha permesso di ripristinare l’ordine all’interno del carcere. I disordini sono stati causati dalla mancata concessione ad un detenuto del permesso per trovare il fratello in ospedale.











