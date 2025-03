Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Si sono tenute nella Striscia di Gaza, delle manifestazioni di palestinesi contro la guerra, durante le quali molti dei manifestanti hanno intonato cori contro Hamas. Un raro esempio di critica espresso contro il gruppo militante che viene sentito come responsabile della morte di migliaia di persone sia per la guerra che per i suoi effetti collaterali. Il gruppo di Hamas, nonostante sia indebolito, continua però a governare la Striscia di Gaza dopo i 17 mesi di guerra, anche dopo la fine della tregua e la ripresa degli attacchi da parte di Israele in uno dei quali è stato ucciso uno dei portavoce del gruppo palestinese. Riguardo alla tregua il ministro Tajani ha dichiarato che il ritorno all’interruzione dei combattimenti è una priorità assoluta.

Alcune manifestazioni precedenti dello stesso tipo erano state represse da Hamas con la violenza nei confronti dei manifestanti. L’Idf ha comunicato di aver sferrato un attacco con mezzi aerei stamani nella zona meridionale del Libano e di avere colpito degli uomini del gruppo Hezbollah che stavano trasportando delle armi verso il Libano. A causa di lanci di razzi nella zona della capitale d’Israele, un volo ITA diretto a Tel Aviv è stato costretto a ritardare l’atterraggio all’aeroporto Ben Gurion.

Ultime notizie, femminicidio a Spoleto

Si è chiuso il giallo di Spoleto, la 36enne Laura Papadia uccisa in casa presso un appartamento del centro della nota cittadina umbra. Stando a quanto scritto da TgCom24.it, per lo stesso delitto è stato arrestato il compagno, Nicola Gianluca Romita, fermato tra l’altro mentre stava tentando il suicidio. L’uomo era salito infatti sul ponte delle Torri e minacciava di buttarsi di sotto, “Ho ucciso la mia compagna”. In seguito è stato bloccato dalla polizia e poi sottoposto a fermo, e ora si trova nelle mani dell’autorità giudiziaria.

La donna, impiegato di un supermercato di Spoleto, è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione, ma l’allarme era partita dalla Sardegna, precisamente dall’ex moglie del presunto omicida, a cui quest’ultimo aveva confessato appunto di aver assassinato la sua compagna. I carabinieri si sono subito messi alla ricerca del presunto assassino ma nella vecchia casa dei due non hanno trovato nessuno, fino a che appunto non è stato individuato nel tentativo di farla finita.

Ultime notizie, sottomarino affondato nel Mar Rosso

Dramma nel mar Rosso dove un sottomarino è affondato presso la località di Hurghada, nota zona turistica dell’Egitto. Secondo quanto riferisce il quotidiano Al Hadath all’interno del mezzo subacqueo vi erano almeno 45 persone e sei sarebbero morte. Nove invece quelle rimaste ferite, di cui quattro in condizioni molto gravi, mentre le restanti sarebbero state tratte in salvo.

Nel batiscafo, come riferisce il consolato russo di stanza a Hurghada, vi erano tutte persone originarie della Russia, che erano salite a bordo del mezzo denominato Sindbad, di proprietà di un hotel dello stesso nome, alle ore 10:00 di ieri, giovedì 27 marzo 2025. Vi erano anche dei minorenni oltre ovviamente ai membri dell’equipaggio: non è ben chiaro cosa sia accaduto, si sa solo che stava ispezionando la barriera corallina quando è affondato.

Ultime notizie, calciatore 14enne morto a Napoli dopo malore

Dramma a Napoli dove un ragazzino 14enne è morto mentre stava per iniziare l’allenamento di calcio. L’episodio, come scrive il Corriere della Sera, si sarebbe verificato nella serata di mercoledì 26 marzo, presso il centro sportivo di via Selva Cafaro. Il 14enne era insieme ai suoi compagni di squadra e agli allenatori, stava per scendere in campo in vista della seduta, quando ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. La vittima si chiamava Diego De Vivo, e pochi istanti prima di sentirsi male, come raccontato dagli amici, era tranquillo e sereno, come gli altri giorni.

Subito si è capito che la situazione fosse grave visto che il ragazzino, una volta che è caduto al suolo, non si è più ripreso e purtroppo i genitori di Diego hanno assistito alla morte del loro figlio: erano infatti presenti a bordo campo per assistere alla seduta di allenamento della Cantera Napoli, così come si chiamava la scuola calcio dove militava la povera vittima.

Ultime notizie, paura in centro ad Amsterdam

Il quotidiano olandese De Telegraaf ha parlato di un accoltellamento avvenuto ieri vicino a piazza Dam nel quale sono rimaste ferite cinque persone mentre l’aggressore è stato arrestato. Le notizie non sono ancora del tutto chiare e i motivi dell’aggressione non sono conosciuti, con le forze dell’ordine che stanno indagando per chiarirli. Alcune testimonianze ricevute dalla polizia olandese parlano di una possibile rapina. L’area in cui è avvenuto l’accoltellamento è stata chiusa e la polizia ha richiesto alle persone presenti che hanno registrato dei video di trasmetterli come prove.