Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Medioriente, Israele: “Abbiamo la data per attaccare Rafah”

Continua inesorabile la guerra lungo la striscia di Gaza fra Israele e Hamas, e nelle scorse ore si registrano le nuove dichiarazioni di Tel Aviv che ha fatto sapere che: “Abbiamo la data per l’attacco a Rafah”.

Parole che ovviamente hanno fatto irritare l’opinione pubblica, soprattutto chi da mesi chiede di cessare le ostilità, a cominciare dagli Stati Uniti, storici partner di Tel Aviv sempre più lontani. A riguardo si sta cercando di pressare affinchè si arrivi a dei negoziati che restano comunque lontani come sottolinea Rai News. Da quando è scoppiato il conflitto, ovvero, dal 7 ottobre 2023, quindi più di 5 mesi fa, i morti a Gaza sono stati ben 33.207.

Sale al massimo da sei mesi il prezzo della benzina. Come ricorda TgCom24.it era dal 19 ottobre che la verde non raggiungeva il listino attuale, leggasi 1,911 euro al litro al self service. Una conseguenza del “rally” del petrolio e dell’aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati, che ha appunto spinto i prezzi in una fascia compresa fra 1,906 e 1,928, con il no logo a 1,897 euro al litro così come da elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 7 aprile.

Per quanto riguarda invece il diesel il self sta a 1,811 euro al litro, in crescita rispetto al precedente 1,803. I prezzi del servito per la benzina, invece, segnalano 2,048 euro al litro sulla benzina, mentre il diesel sta a 1,951 euro al litro. Infine i prezzi medi praticati dal Gpl, 0,723 e 0,741, e del metano, da 1,308 a 1,414.

Ultime notizie, due carabinieri morti in Puglia: donna al volante era ubriaca

La donna al volante del SUV Range Rover che ha tamponato un’auto dei carabinieri, causando la morte dei due militari Francesco Pastore e Francesco Ferraro, è risultata avere il tasso alcolemico superiore al consentito. Secondo quanto scrive RaiNews, anche il test alla cocaina è risultato positivo ma quest’ultimo deve essere confermato da un controesame. Oggi si terranno i funerali in Puglia dei due carabinieri, morti entrambi nella notte fra domenica a lunedì dopo un terribile incidente avvenuto lungo la statale 91, in quel di Campagna, in provincia di Salerno, dove gli stessi erano di stanza.

“La comunità di Montesano si stringe intorno all’immane dolore che ha colpito la famiglia Ferraro per la prematura perdita di Francesco, la cui generosità tutti noi abbiamo sperimentato. Siamo vicini con affetto profondo e sincero ai genitori Paola e Antonio e ai fratelli Gigi, Michele e Alessandro che vivono in questo momento un dolore straziante”, la nota del comune di Montesano Salentino, dove era nato Francesco Ferraro.

Ultime notizie, l’eclissi solare totale

Come annunciato da tempo, si è tenuta ieri l’eclissi solare totale. Per la giornata di lunedì 8 aprile 2024 era previsto uno spettacolare “oscuramento” del sole, un fenomeno che si ripete ogni tot anni. L’evento è stato visibile in particolare nel nord America, quindi Stati Uniti e Canada, ma anche in Messico, ed è scattato alle ore 15:42 locali, quando in Italia erano le 17:42, fino alle ore 20:52, le 22:52 dalle nostre parti.

Il fenomeno è cominciato nell’oceano Pacifico per poi concludersi in quello Atlantico ma non è stato visibile agli italiani viste le nostre latitudini. In ogni caso sono state numerose le dirette streaming che hanno seguito il “sole nero”, così come i milioni di scatti che hanno impreziosito i social in queste ultime ore, con altrettanti milioni di persone con il naso all’in su a gustarsi dal vivo questo affascinante evento.

Ultime notizie, le previsioni meteo della settimana in Italia

L’anticiclone Narciso, che ha portato bel tempo e temperature alte in tutte le regioni italiane, con la giornata di oggi che è stata la più calda di tutte, sta per esaurirsi e da domani sull’Italia tornerà un vortice ciclonico che porterà temporali e grandinate. L’ondata temporalesca sarà molto intensa con il vortice ciclonico che inizierà ad agire dalla zona del Mar Ligure e successivamente su tutte le regioni settentrionali italiane.

Le prime precipitazioni saranno dunque sul Piemonte e sulla Valle d’Aosta con estensioni successive sia alle altre regioni che alla Toscana. L’intensità della perturbazione crescerà ancora nella giornata di dopodomani e le nubi aumenteranno anche nel resto dell’Italia e alcuni fenomeni investiranno anche la Sardegna. Dalla giornata di giovedì poi il clima tornerà a migliorare e anche il prossimo fine settimana dovrebbe essere molto soleggiato.

Ultime notizie, agguato ed omicidio a Gioia Tauro

Un operaio di 24 anni, è stato ucciso a colpi di fucile in un agguato a Gioia Tauro. Secondo i primi accertamenti la vittima risulta incensurata, ma le forze dell’ordine stanno continuando ad indagare. L’uomo, Domenico Oppedisano, è stato colpito mentre si trovava all’interno della propria auto e si apprestava a recarsi al lavoro, e stava percorrendo una strada interna del comune di Galatro.

I suoi parenti, messi in allarme dagli spari, lo hanno trovato fuori strada colpito da una raffica a pallettoni, I tentativi di soccorso sono stati inutili ed il giovane è arrivato già morto in ospedale.

Ultime notizie, un terrorista dell’Isis arrestato a Fiumicino

Un terrorista di nazionalità tagika che appartiene all’Isis, Ilkhomi Sayarakhmonzoda è stato bloccato dalla polizia a Fiumicino, mentre si stava avviando al trenino che collega l’aeroporto a Roma. Il 32enne arrestato aveva con sé circa duemila euro in contanti. Ed era ricercato per terrorismo islamico.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire i motivi per cui era arrivato a Roma e se avesse dei collegamenti con altre persone appartenenti alla rete jihadista. Il fermo è stato effettuato questa mattina da parte di alcuni agenti della Digos dopo che il 32enne tagiko era arrivato a Fiumicino con un volo proveniente dall’Olanda.











